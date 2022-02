Samsung se chce v podpoře vyrovnat Applu, poskytne 4 roky velkých aktualizací

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nová strategie Samsungu navazuje na starší nabídku, podle níž měli majitelé k dispozici tři generace aktualizací. Nabídka platí pro chytré telefony z řad Galaxy S, Z a A, případně pro tablety. Samsung navíc do budoucna plánuje, že tuto nabídku rozšíří i na další produktové řady v rámci ekosystému Galaxy, a hodlá rovněž se svými partnery spolupracovat na tom, aby byly budoucí verze operačního systému Android k dispozici prostřednictvím uživatelského rozhraní Samsung One UI. Kromě toho firma zajišťuje i čtyři roky aktualizací pro systémy One UI Watch a Wear OS Powered by Samsung, což jistě ocení majitelé chytrých hodinek Galaxy Watch.

Kromě prodloužené nabídky aktualizací operačního systému a uživatelského rozhraní nabízí Samsung i bezpečnostní aktualizace po dobu pěti let – tato novinka opět platí u vybraných zařízení Galaxy. Aktualizace špičkové bezpečnostní platformy Samsung Knox poskytují zařízením Galaxy spolehlivou a dlouhodobou ochranu před jakýmikoli hrozbami. Uživatelé služby Samsung Galaxy Enterprise Edition navíc získají roční licenci na sadu řešení Samsung Knox Suite, která mimo jiné dokáže připojit zařízení na centrální řídící pult, přes který lze řídit a sledovat bezpečnostní aktualizace a mnoho dalších funkcí.

Čtyři generace budoucích aktualizací uživatelského rozhraní One UI a pět let bezpečnostních aktualizací jsou k dispozici u následujících zařízení:

Čtyřletá aktualizace uživatelského rozhraní One UI Watch a operačního systému Wear OS Powered by Samsung je k dispozici u následujících zařízení:

Galaxy Watch: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic a budoucí modely řady Galaxy Watch

„Ze všech sil se snažíme, aby si uživatelé modelů Galaxy mohli svých mobilních zážitků užívat co nejdéle. Mnozí z nich si své přístroje nechávají delší dobu – někteří si oblíbili konkrétní model, jiní chtějí přispět k udržitelnějšímu světu,“ vysvětluje TM Roh, prezident a ředitel divize mobilních komunikací Samsung Electronics. „Dnes děláme v tomto úsilí další krok a nabízíme až čtyři generace aktualizací uživatelského rozhraní One UI.“

Firmě Samsung podle jejího vyjádření velmi záleží na tom, aby si zákazníci mohli své oblíbené přístroje užít, dokud jejich hardwarové specifikace aktualizacím vyhovují a aktualizace softwaru tedy mobilní zážitky vylepšuje. U přístrojů řady Galaxy, které tuto podmínku nesplňují a čtyři generace by na ně byly příliš, nadále platí původní nabídka tří aktualizací uživatelského rozhraní One UI do budoucna.