Čas na změnu? Neomezené volání, SMS a porce dat s letním bonusem už za 329 Kč

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Vodafone čas od času obnovuje nabídku na jeden ze svých nejoblíbenějších neomezených tarifů, konkrétně na tarif Red Basic Lite, který nabízí se slevou. Standardní „ceníková cena“ činí 567 Kč, ovšem Vodafone na něj trvale nabízí slevu ve výši 43 %, váš tedy může být už za 329 Kč. Když říkáme trvale, myslíme tím trvale – tarif je sice bez závazku, ale Vodafone vám jej nechá tak dlouho, jak budete chtít.

Cesta k tarifu je i tentokrát velmi snadná – pořídit jej můžete na speciální webové stránce, případně si můžete o tarif zavolat na infolinku operátora.

V tarifu se nachází zcela neomezené volání a SMS do všech sítí a navrch porce 3 GB dat, což bude stačit spíše nenáročným datovým uživatelům. Vodafone přímo uvádí, že datový balíček je určen spíše nenáročným, kteří občas zkontrolují e-maily, jízdní řády a sociální sítě. Velkou výhodou je, že v rámci léta si můžete v aplikaci Můj Vodafone zapnout i balíček 30 GB dat zdarma, ta vám budou platit celých 31 dní.

A co na to konkurence? Za obdobnou cenu má T-Mobile v nabídce tarif s datovým limitem 5 GB a službou Pořád online, není však neomezený, vystačit si musíte se 150 minutami a 150 SMS zprávami, ten vyjde na 335 Kč. Jako dárek získáte od T-Mobilu balíček letních dat ve výši 20 GB (10 + 10 GB, které si aktivujete v aplikaci Můj T-Mobile). Obdobný tarif v podobné cenové relaci kolem 330 Kč v nabídce O2 chybí, využít však můžete slevy na tarify Datamanie, kde můžete získat 100 GB na 30 dnů za 349 Kč, ovšem volání si už platíte separátně. Získat můžete neomezené volání na den za 15 Kč, každá SMS vyjde na 2 Kč. Výrazněji ušetřit však můžete i na kompletně neomezených tarifech při zapojení do programu O2 Unity, a to 300 Kč.