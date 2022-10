Není o iPhone 14 Plus zájem? Apple údajně téměř zastavuje výrobu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple letos po dvou letech odpískal nejmenší iPhone a místo něj to zkouší s iPhonem 14 Plus. Ten nabízí základnější výbavu ve velkém těle s 6,7palcovým displejem. Nedostal Dynamic Island, nejmodernější procesor a jeho displej má jen 60 Hz, přesto si jej Apple cení na bezmála 30 tisíc korun. I tyto skutečnosti mohou stát za tím, že se objevují náznaky o poměrně malé poptávce.

Dle theinformation.com Applu takřka zastavil výrobu iPhonu 14 Plus. Údajný zdroj obeznámený s dodavatelskými řetězci uvedl, že minimálně dvě společnosti dodávající komponenty pro výrobu byly požádány o snížení dodávek o 90 %. Naopak navýšení výroby komponent se má údajně týkat modelů iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max.

Právě souvislost s modely Pro může být důvodem, proč se variantě Plus nedaří. Cenový rozdíl již není nijak velký, mezi iPhonem 14 Plus a iPhonem 14 Pro činí zhruba 3 tisíce korun, což při cenách nad hranicí 30 tisíc korun už nehraje velkou roli. I přes tyto možné neúspěchy však Apple prozatím plánuje pro příští rok nástupce v podobě iPhonu 15 Plus.