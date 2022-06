Diodové šílenství jménem Nothing. Kvůli tomuto se zákládala nová značka?

Fotografie: Nothing

Dlouho a s napětím se čekalo, jaký bude první telefon od marketingově pečlivě budované značky Nothing. Mezi lidi a na internet se dostaly první prototypy – některým přecházejí oči, jiné oslnil, ale nelze si přitom nevzpomenout na příběh Císařovy nové šaty.

Carl Pei, který spoluzakládal úspěšnou značku OnePlus, se zřejmě chytil do vlastní pasti. Pojmenovat značku „Nothing“, tedy „Nic“ je takový ten šílený nápad, který padne během každého uvolněnějšího „brainstormingu“, ale tady se jej podařilo dotáhnout do konce. Prostě někdo řekne Nic, novináři pak píšou články o Ničem, lidé pod nimi nadšeně diskutují také o Ničem, vlna Ničeho se šíří po sociálních sítích, až to leckoho přiměje glosovat vyprázdněnost současného marketingu.

Trochu mě až děsí, že soustředěné marketingové úsilí dokáže udělat stejné vlny (anglicky „hype“), jako by to zvládl například nový iPhone, i když ten je posledních pár let také dost o ničem – to je ale jiný příběh. Spíše je zajímavé, že podobný příběh všichni už dávno známe. Nejedná se o žádné sci-fi, jak je ve světě moderních technologií obvyklé, ale obyčejnou pohádku Císařovy nové šaty. Děti se obvykle uculují při představě, že je nějaký dospělý nahý v místnosti plné jiných lidí. Ale když se nad tím zamyslíte hlouběji, je to zajímavá alegorie „stádnosti“ lidské mysli, její submisivity vůči většinovému názoru ostatních a autorit.

Díky tomu se Carlovi Peiovi podařilo pobláznit celé odvětví. Krásně to bylo vidět například letos na Apríla, kdy se v mnoha iteracích vyskytl vtip, který si sama ze sebe udělala společnost Nothing. Tedy že se představovalo další Nic, jaké svět nikdy neviděl. To ale nevydrží věčně. Opakovat vtip s průhledností pláště, jak to vyšlo u sluchátek, by asi nezabralo. Zvláště pak, když už tu něco podobného bylo, například v podobě HTC U12+. Launcher telefonu zveřejněný s předstihem také nepřesvědčil, že by mělo jít o něco revolučního.

Konečně se mezi nenechavé youtubery dostaly první prototypy, a tak nemusíme čekat na oficiální odhalení a zklamání si odbýt hned teď. Veškeré překvapení se skrývá na zadní straně, kde se nalézá 900 diod. Ty mohou notifikovat zmeškanou událost, nabíjení, stav baterie anebo jen tak blikat do rytmu hudby. V podstatě totéž, co dělají tuny nejrůznějšího příslušenství, které je tak možné označit jako herní a prodávat za o to vyšší cenu. U myší nebo klávesnic to nikoho nepřekvapí, ale takový router, to je něco.

Všechno už tu bylo...

Někdo možná bude s těch blikajících světýlek ohromený a nebude kvůli nim vědět, jestli se dřív dívat na displej, nebo na záda telefonu. Pamětníci však už začínají tušit, že tento nápad není zdaleka tak originální, jak se všichni tváří. Už před pěti lety se s podobným přístupem pokoušel oslnit Alcatel A5 LED a jak si můžete přečíst v naší recenzi, možnosti jeho zadního krytu posetého LED byly až nápadně podobné tomu, co se teď s velkým „haló“ chystá na trh.

Císař je zkrátka pořád nahý. Nic je někdy prostě opravdu nic a ani LED vás nedonutí to vidět v jiném světle.