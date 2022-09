Vyzkoušeli jsme Fairphone 4! Environmentálního podivína s garancí 7leté podpory

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Fairphone je ve světě smartphonů opravdovým unikátem. Zákazníky se nesnaží nalákat na nejvýkonnější hardware, fantastickou fotovýbavu či nízkou cenu, ale na něco mnohem důležitějšího – environmentální aspekt. Společnost měla svůj stánek také na veletrhu IFA 2022, kde jsem vyzkoušel unikátní Fairphone 4 a také se dozvěděl, jak odstartoval příběh této značky.

Myšlenku na Fairphone vnukla návštěva Konga

Nizozemský výrobce Fairphone vznikl již v roce 2013, přestože se z něj za necelých deset let působení nestala žádná „superstar“ a například na našem trhu smartphony Fairphone ani nemají distributora, stabilně se rozrůstá. V současnosti zaměstnává 120 osob. Málokdo navíc ví, že se Fairphone zrodil vlastně náhodou, kvůli návštěvě Konga. Právě cesta zakladatele Fairphonu do této země ve střední Africe, kde zkoumal nakládání s nerostnými surovinami a neutěšivé pracovní podmínky v těžebním průmyslu, jej přivedla k nápadu zlepšit svět, a proto založil crowdfundingovou kampaň, kde se poštěstilo vybrat dostatek peněz na výrobu první generace Fairphonu. V Kongu se mimochodem kromě mědi, cínu a zlata těží také kobalt, který se využívá v bateriích.

Android se 7letou podporou?

Fairphone 4 je na první pohled vcelku baculatým zařízením a je okamžitě patrné, že na co nejtenčí rámečky nehraje. Mnohem důležitější je zpracování z hlediska přístupu k životnímu prostředí, i proto nejsou součástky nijak zatavené a nejsou připevněny pomocí lepidla, díky čemuž si je můžete sami vyměnit v případě potřeby. Ostatně iFixit udělil Fairphonu 4 hodnocení 10/10. V případě potřeby vám výrobce rád dodá veškeré náhradní díly i instrukce, takže máte jistotu, že půjde o originální komponenty. Samozřejmě ale také využívá naprosté maximum recyklovaných materiálů a je dbáno na pracovní podmínky zaměstnanců ve výrobě.

V ruce se jedná o pořádný kus hardwaru a mohlo by se zdát, že to bude jeden ze superodolných smartphonů, ale není to tak úplně pravda. Telefon sice disponuje certifikací IP54, a to i přestože si můžete sejmout zadní kryt, ale o podobnou odolnost, jako má například XCover 6 Pro, Fairphone 4 neslibuje.

Fairphone 4 se v ČR oficiálně neprodává, ze zahraničí si jej můžete objednat zhruba za 14 tisíc korun.

Také zobrazovací panel kdovíjak neoslní vzhledem k tomu, že využívá technologii IPS LCD, má velký kapkovitý průstřel a tlusté rámečky. Na druhou stranu potěší příjemný pogumovaný povrch na zádech i kovové rámečky. Snapdragon 750G je pak slušným procesorem, ovšem jak bude dostačovat třeba za 7 let, to zůstává otázkou. Právě 7 roků totiž výrobce garantuje, co se softwarové podpory týče, respektive bezpečnostních aktualizací, které vydává každý měsíc. Pokud tedy budete i za tak dlouhou dobu Fairphone 4 používat a máte v něm bankovní aplikaci či citlivá data, měli byste mít to nejaktuálnější zabezpečení.

V rozporu se 7letou podporou skrze bezpečnostní záplaty je pak podle mého názoru garance pouze jedné aktualizace systému. Na telefonu na stánku běžel stále Android 11, oficiálně je tak garantován pouze Android 12. Na dotaz, proč je u Fairphonu garantována pouze jedna velká aktualizace, mi zástupce společnosti oznámil, že garance sice oficiálně je pouze na jeden update Androidu, ovšem v praxi hodlají podporovat telefon mnohem déle. Ostatně si výrobce toto tvrzení může dovolit, neboť Fairphone 2, který šel do prodeje v roce 2015, se v loňském roce dočkal aktualizace na Android 10, což je v říši Androidu zatím nejdelší softwarová podpora. Kromě nadprůměrné podpory je stejně nadprůměrná i 5letá záruka. A i kvůli ní je pořizovací cena ne úplně malá – varianta s 6 GB a 128GB RAM stojí 579 eur (v přepočtu zhruba 14 tisíc korun), 256GB varianta s 8 GB RAM pak 649 eur, tedy necelých 16 tisíc korun.