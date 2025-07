Nejtenčí skládačka na trhu? Papírově je to Honor, doopravdy Samsung

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Červenec se v rámci závodů o co nejtenčí mobil se skládací konstrukci nesmazatelně zapíše do historie. Začátkem totiž své želízko v ohni představil Honor v podobě modelu Magic V5. Ten má v zavřeném stavu 8,8 milimetrů a v podstatě předem bylo jasné, že ani největší konkurent v podobě Samsungu a jeho modelu Galaxy Z Fold7 jej nepřekoná. Jihokorejský zástupce představený jen o zhruba týden později má totiž po zavření v pase 8,9 milimetrů. Rozdíl sice zcela zanedbatelný, avšak vítěz může být vždy jen jeden.

Vše bude ale velmi pravděpodobně možná úplně jinak s tím, jak se nové přístroje dostávají k prvním uživatelům. Zajímavý pokus učinil známý informátor vystupující pod přezdívkou Ice Universe (viz x.com). Má k dispozici obě červencové novinky, tedy jak Honor Magic V5, tak Samsung Galaxy Z Fold7. Provedl pokus, kdy oba zavřené mobily položil na desku a pomocí platební karty zjišťoval, která konstrukce je tenčí. Následně byl využit i míček, přičemž poloha mobilů byla i vyměněna, aby byly pominuty faktory případně ne zcela rovné plochy desky.

Vlevo Honor Magic V5, který je evidentně nepatrně tlustší než Samsung Galaxy Z Fold7 vpravo

Velmi jasně se ukázalo, že Honor Magic V5 rozhodně není tenčím mobilem v zavřeném stavu, právě naopak. Nepatrně tenčí je Samsung Galaxy Z Fold7, kterému by tak právem měl náležet titul nejtenčí skládací zařízení tohoto typu konstrukce.

Možná vás napadá, jak je tedy možné, že Honor v tiskových materiálech hrdě tvrdí, že je konstrukce tenčí, než ve skutečnosti je. Celou záhadu zřejmě rozlouskl server Sammobile (viz sammobile.com), který zjistil, že Honor využívá velmi specifické měření tloušťky ve vlastních laboratořích. Jak se můžete i vy dočíst na oficiálních stránkách společnosti (viz honor.com), do tloušťky se nezapočítává oblast fotoaparátu, což je běžné. Honor však do tloušťky nezahrnuje dokonce ani ochranné fólie displejů, což už obvyklé rozhodně není. A právě ony fólie pravděpodobně zapříčinily, že Magic V5 není ve skutečnosti tak tenký, jak výrobce uvádí.