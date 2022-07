Nothing Phone (1) oficiálně: ikonický design, čistý Android a cena, která potěší

Fotografie: Nothing

Nothing oficiálně představil první smartphone značky s lakonickým označením Phone (1). Prezentace v uvolněném duchu nám rovněž umožnila nahlédnout do procesu tvorby smartphonu a problémů, s nimiž se potýkali.

Vyzvánění, jaké jste ještě neviděli

Pokud je na Nothing Phonu (1) něco vskutku unikátní, pak je to soustava LED na zádech, které umí blikat a svítit podle různých situací. Sám zakladatel společnosti přitom vnímá LED jako vizualizaci vyzvánění, neboť můžete skrze vzorce blikání rozpoznat, kdo přesně vám volá a jestli je nutné vůbec vzít telefon do ruky. Kromě toho samozřejmě upozorní na notifikace, ale také úroveň nabíjení diodami nacházejícími se v blízkosti USB-C či (reverzní) bezdrátové nabíjení diodami v oblasti cívky pro bezdrátové nabíjení.

Carl Pei během prezentace rovněž uvedl, že je telefon velmi lehký, hmotnost 193,5 gramů tomu však až tak neodpovídá. Přední i zadní stranu přitom kryje sklíčko Gorilla Glass 5 a rámečky jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného hliníku, uživatel tedy nedojde do styku s plastem. Praktická je také zvýšená odolnost dle certifikace IP53.

Android bez bloatwaru

Velkou předností Nothing Phonu (1) by měl být čistý operační systém Android doplněný pouze o několik widgetů a drobných úprav od výrobce. Stejně tak bylo přislíbeno, že se v telefonu nebude nacházet žádný bloatware, což jednoznačně chválíme. Skvěle zní také tři roky aktualizací operačního systému (telefon tedy dostane Android 15) a čtyři roky bezpečnostních záplat s dvouměsíční frekvencí.

Velkou péči v Nothing věnují rovněž kontrole kvality. Podle zakladatele se tak větší množství zaměstnanců soustředí na odstraňování chyb a vylaďování systému než na vývoj nových funkcí. Důraz byl kladen také na snadné propojení s ostatními Nothing produkty, což jsou v tuto chvíli pouze bezdrátová sluchátka. Nothing však spolupracuje také s Teslou. Telefonem tak má být možné velmi snadno na dálku nastavit klimatizaci auta nebo rozsvítit světla.

Pouze dvě kamery, ale stojí za to

Na rozdíl od velkého množství výrobců čítá fotovýbava na zadní straně pouze dvě kamery, a to senzor Sony IMX 766 a Samsung JN1. Obě mají 50Mpx rozlišení a měly by zprostředkovat velmi slušnou kvalitu snímků, ostatně tím se Nothing pochlubil ještě před oficiálním odhalením. Během natáčení videa (až ve 4K) pak na zádech bliká červená kontrolka.

120Hz OLED a 4 500mAh baterie

Carl Pei se během prezentace pozastavil také u 6,55" displeje, který má 120Hz obnovovací frekvenci a jedná se o OLED panel schopný vykreslit miliardu barev s podporou HDR10+. Během vývoje, který odstartoval údajně teprve před rokem a půl, přemýšleli také nad kompletním odstraněním spodního rámečku. Cena panelu, který by musel být ohebný, by však byla dvojnásobná, a tak se rozhodli zůstat u konvenčního neohebného, zato však cenově dostupnějšího displeje.

Z další výbavy byl zmíněn Snapdragon 778G+, který nabídne dostatek výkonu a 4 500mAh baterie, jež by měla zajistit bez problémů alespoň jeden den používání. Nechybí ani podpora 33W drátového nabíjení či 15W bezdrátového a 5W reverzního bezdrátového doplňování energie.

Telefon bude dostupný v bílém a černém barevném provedení za cenu startující na 399 eurech, což je v přepočtu zhruba 10 tisíc korun. Kompletní výčet míst, kde bude možné Nothing Phone (1) fyzicky (i on-line) zakoupit, najdete na stránkách nothing.tech.