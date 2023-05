Spolupráce Applu a Googlu kvůli trackerům ukazuje, že se jim problém vymkl z rukou

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Když takoví rivalové, jako je Apple a Google, navazují spojenectví, pak to může znamenat dvě věci. Buďto jde o pořádný balík peněz, který se chystají vytáhnout ze svých uživatelů, nebo problém, který jim přerostl přes hlavu. Stačí říct jedno magické slůvko – AirTag – a hned je jasné, že jde o to druhé.

Kdyby se někdy dělal nějaký žebříček míry kontroverze příslušenství k telefonům, pak by čestné druhé místo obsadily brýle Google Glass, které by o parník předhonil chytrý přívěsek AirTag. Ač nevelký rozměry, možnosti jeho použití, využití a zneužití jsou prakticky nekonečné. Od jeho příchodu už se blýskl v řadě rolí: pomáhal v boji proti zlodějům aut, ale stejně tak i jejich kradení. A po kvalitní novinářské investigaci tu máme i nezbytné zvířátko nakonec.

Ale žerty stranou, jako tenká červená niť se těmito příběhy vine slovíčko „zneužití“. Apple ve své naivitě předpokládal, že si každý poslušně připne jeden AirTag na klíče a druhý dá do tašky s počítačem. Jenže ono ne a od té doby je Apple o krok pozadu. Různá hardwarová řešení, jako je pípání, se dají snadno obejít, softwarová řešení fungují, pokud máte iPhone. Nebozí uživatelé Androidu zatím musejí sáhnout po aplikaci, což asi udělají jen ti, jejichž paranoia hraničí s lékařskou diagnózou. Aplikace Tracker Detect má zatím asi milion stažení, což je vedle 3 miliard telefonů s Androidem jako kapka v moři.

I proto se začaly objevovat zprávy, že by tato funkce mohla být rovnou součástí Google Play služeb. Jak bude vzájemná spolupráce vypadat, ukazuje dokument zveřejněný organizací Internet Engineering Task Force (ietf.org), předním sdružením pro vývoj standardů. Skupina vyzývá zúčastněné strany, aby se k němu v příštích třech měsících vyjádřily. Iniciativu již podpořily významné průmyslové subjekty, včetně společností Samsung, Tile, Eufy, Pebblebee a dalších.

Po uplynutí lhůty pro podávání připomínek se Apple a Google budou zabývat zpětnou vazbou a do konce roku 2023 zveřejní produkční implementaci specifikace pro nežádoucí sledovací upozornění. Společnosti pak tyto rámce implementují do systémů Android a iOS. V návrhu jsou popsána technická specifika, například protokoly bezdrátového připojení, které musí výrobci používat, a způsob implementace vysílacích částí v těchto zařízeních. Obsahuje také formulaci, která naznačuje, že společnosti Google a Apple by mohly zavést oficiální certifikace, které by pomohly určit produkty, jež dodržují nové standardy.

Vidíte tu eleganci takového řešení? Abyste si mohli být jistí, že vás nikdo nesleduje, budete muset mít chytrý telefon, který vás bude sledovat sám a přitom se postará, aby mu nikdo nelezl do zelí. Pokud si smartphone nechcete nebo nemůžete koupit, pak jste zřejmě občan druhé kategorie, který si ochranu nezaslouží. Zastání nehledejte – „nemáte na iPhone?“ je součástí oficiální vládní politiky.