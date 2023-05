Chytrý přívěsek AirTag se stal novým spojencem N.Y.P.D. v boji proti zločinu

Chytré přívěsky AirTag byly v minulosti již nesčetněkrát využity pro chvalitebné, ale i vyloženě kriminální účely. Jejich důležitost si přitom uvědomují i zástupci policejního sboru New York City Police Department (zkráceně N.Y.P.D.), jehož vedení vyhlásilo rozhodnutí mezi obyvatele New Yorku expedovat 500 AirTagů zcela zdarma.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye