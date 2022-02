Kontroverze kolem AirTagů nekončí. Prodávají se upravené verze pro špehování

Ani samotný Apple nejspíše netušil, kolik rozruchu vyvolá zdánlivě nevinný přívěsek AirTag, který měl původně sloužit k hledání ztracených předmětů. Lidská vynalézavost společně s hustotou sítě Find My, ve které spolupracují už skoro dvě miliardy zařízení, dala vzniknout mnoha zajímavým situacím. AirTag například dokáže najít ukradené auto, stejně efektivně ale pomáhá zločincům.

Apple neustále tvrdí, že jde pouze o pomocníka pro hledání ztracených věcí, nikoli těch ukradených a už vůbec neslouží ke sledování lidí. I z toho důvodu přijímá průběžně nejrůznější opatření proti špehování. Jako poslední je to například schopnost hledat AirTagy i prostřednictvím Androidu. Pokud ale aktivně a tak trochu paranoidně nehledáte „nepřátelský přívěsek“, pak je poslední linií obrany pípání kousku, který se vzdálil od svého původního majitele.

Any item that works for the purpose of catching a thief in this manner is also a perfect tool for stalking. That is why Apple advertises them as tools for tracking lost items and not stolen ones.