AirTag opět zasahuje. Tentokrát vypátral ukradenou humanitární pomoc

Chytrý přívěsek AirTag byl původně navržen, aby vám pomohl hledat založený svazek klíčů nebo ztracenou tašku. Asi ani sám Apple nečekal, jak moc budou lidé kreativní, co se týče jeho využití. Zachráněných a ukradených aut už tu byl nespočet, ale AirTag dokáže přijít na kloub mnohem větším nekalostem, jako je nedbalost aerolinek nebo falešné sliby o recyklaci.

O dalším velkém odhalení dosažené prostřednictvím této technologie informuje mexická novinářka Pamela Cerdeira. Týká se sbírky, kterou pořádala mexická vláda pro oběti katastrofálního zemětřesení v Turecku v únoru tohoto roku.

Co konkrétně přivedlo novinářku k podezření, to neprozradila, ale kvůli své skepsi ohledně osudu humanitární pomoci přidala k pytli rýže a balíčku toaletního papíru také AirTagy. Celý náklad pak odvezla do jednoho ze sběrných míst v Mexico City.

Pak už jen stačilo sledovat aplikaci Find My, kde se potvrdilo její podezření. Oba předměty nejenže se nedostaly do Turecka, ale ani nikdy neopustily mexické hlavní město. Rýže skončila v uzavřené budově, která slouží jako velkosklad. Balík s toaletním papírem se ocitl na tržišti, kde ho novinářka byla schopna vypátrat a znovu si ho koupit.

Zástupci mexických úřadů slíbili, že prověří i osud další humanitární pomoci.