AirTagy novinářů odhalily falešné sliby o recyklaci

Pokud jako novinář poctivě čtete tiskové zprávy a sledujete prezentace jednotlivých výrobců, posledních pár let se nelze zbavit dojmu, že nikomu nejde o nic jiného než o záchranu planety. Už ani tak nejde o to, jaký produkt se podařilo vyvinout nebo jaké jsou jeho vlastnosti, ale jak se se při jeho výrobě omezovaly dopady na životní prostředí. Základem je náležitá recyklace materiálů, plasty je nejlepší lovit přímo v moři.

Ale mnohdy jde spíše o marketingové cvičení než skutečný přínos. Kupříkladu Apple skoro nikdy nezapomene zmínit, že to či ono jeho zařízení využívá recyklovaný hliník. To sice zní působivě, až na fakt, že už se v současné době hliník téměř netěží, protože je to nákladnější než recyklovat ten stávající. A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, v zahraničí pro takové chování existuje dokonce i výraz „greenwashing“. Novináři z Reuters proto přistoupili skepticky ke slibu amerického petrochemického giganta Dow Inc. Ten sliboval, mimo jiné i na následujícím propagačním videu, že přišel s revoluční metodou recyklace plastů. Podrážky a jiné části vysloužilé obuvi se měly změnit na dětská hřiště a další běžecké trati.

Pilotní program se měl uskutečnit v Singapuru ve spolupráci s tamní vládou. Novináři proto sehnali celkem 11 párů obnošených sportovních bot, do jejichž podrážek vydlabali dutinu. Tam umístili AirTag, který následně zakryli stélkou a spárovali s mobilním telefonem. Vzhledem k tomu, že recyklace měla probíhat mechanickým drcením, nepředpokládali, že AirTag najdou na nějakém novém dětském hřišti. Jen je zajímalo, jak bude celý proces probíhat.

Tak trochu jiná recyklace

Brzy po odevzdání páru tenisek se boty daly do pohybu. Použití celkem 11 sledovacích zařízení podstrčených v různých časech mělo zajistit, že půjde o průkazný výsledek, nikoli jen náhodný jev.

Následuje poměrně zevrubný popis toho, jakou pouť body vykonaly po jihovýchodní Asii. Nakonec většina z nich skončila v indonéském hlavním městě Jakartě a na dalších ostrovech. Ale ne takovým způsobem, jakým bylo slibováno. Většina odhalení pak vypadala jako záběry z této reportáže: reportér s iPhonem následuje zvuk pípání k obrovské hromadě bot v second handu s obuví. Tam posléze nalezne i modrý pár sportovních bot, které o několik týdnů dříve věnoval k recyklaci.

Výsledek u zbývajících deseti párů sledované obuvi je víceméně podobný. Někdy se jejich poloha ztratila, jindy skončily na skládce, ale žádný z nich nedorazil do zařízení, kde by se stal objektem recyklace. Oslovené firmy se k problémům nevyjádřily, nebo svalují vinu na subdodavatele.