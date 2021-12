Apple umožní hledat AirTagy i pomocí Androidu

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Chytré přívěsky AirTag byly původně určeny pro zapomnětlivé jedince, kteří neustále někam zakládají klíče nebo jiné důležité drobnosti. Jak ale ukazuje poslední vývoj, mohou třeba pomáhat zlodějům aut nebo naopak jejich právoplatným majitelům. Značným omezením bylo, že funkce přívěsku, respektive jeho navázání na síť Find My, mohli doposud využít pouze majitelé iPhonů.

To se však mění s příchodem aplikace Tracker Detect, kterou na Obchod Play nahrál sám Apple. Po odsouhlasení podmínek, které si žádají přístup k poloze uživatele, můžete klepnout na tlačítko skenování. Aplikace pak prohledá blízké okolí a vyhledá jakýkoli AirTag nebo kompatibilní zařízení využívající síť Find My společnosti Apple. O sledovaném zařízení se můžete dozvědět více informací. Pokud je ve vaší blízkosti 10 minut, můžete si nechat přehrát zvuk, abyste ho mohli snadno najít. Jakmile naleznete sledovací zařízení, které vám někdo možná úmyslně vložil do tašky nebo někam do vaší blízkosti, můžete získat pokyny k jeho deaktivaci, včetně návodu, jak vyjmout baterii.

Hlavním cílem aplikace tedy není nabízení primární funkce přívěsku uživatelům Androidu, ale spíše jen ochrana před jeho neoprávněným použitím. Nejspíše se tak jedná o reakci na kritiku kanadské policie, která si stěžovala, že ochrana proti špehování je v mnoha případech neúčinná, protože mnoho lidí nepoužívá iPhone. Tato aplikace by to měla alespoň částečně napravit.