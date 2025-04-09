AirTag 2 by se mohl představit už brzy. Co bude umět nového?

I když je Apple Air Tag fyzickými rozměry nevelký, získal si značnou pozornost díky nesčetným příběhům, kdy byly s jeho pomocí nalezeny ukradené nebo ztracené předměty. První generace byla představena v roce 2021, a tak se pomalu začíná spekulovat o nástupci. A ten je možná blíž, než si myslíme.
Podle zdrojů serveru 9to5Mac (9to5mac.com) se Apple chystá na uvedení druhé generace po boku nových iPhonů. A na jaká vylepšení se můžeme těšit?
- AirTag 2 bude vybaven druhou genrací ultraširokopásmového čipu pro až 3× delší dosah sledování ve srovnání se současným modelem.
- Zabudovaný reproduktor odolnější proti neoprávněné manipulaci, což je jedna z ochran proti nežádoucímu sledování.
- Lepší upozornění na téměř vybitou baterii.
- Integrace aplikace Vision Pro a prostorových výpočtů určitého druhu
Zprávy z dalších zdrojů naznačují, že Apple nebude měnit design, ani se nechystá nahradit CR2032 baterii akumulátorem s možností dobíjení.