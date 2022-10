Lufthansa zakazuje AirTagy v zavazadlech. Objektivní důvod ale zřejmě nemá

Německá letecká společnost Lufthasna přistoupila k zákazu používání AirTagů ve svých letadlech, a to včetně umístění v zavazadlech. Informuje o tom například server macobserver.com s odkazem na vyjádření oficiální podpory Lufthansy na Twitteru. Důvodem má být fakt, že jsou AirTagy klasifikovány jako nebezpečné a je nutné je vypnout.

Hi David, Lufthansa is banning activated AirTags from luggage as they are classified as dangerous and need to be turned off./Mony