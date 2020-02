Přehledně: náhradní termíny tiskových konferencí za zrušený veletrh MWC 2020

Jak už od nás víte, letošní ročník veletrhu MWC nakonec porazil koronavirus a tiskové konference se konat nebudou, tedy alespoň ne v klasické formě, na kterou jsme z veletrhů zvyklí. 12. února zástupci veletrhu oficiálně rozhodli o jeho zrušení.

Znamená to, že žádné novinky neuvidíme? Ne tak úplně, část výrobců se totiž rozhodla udělat on-line stream a představit novinky touto formou. To prozatím potvrdil Huawei, Honor, Realme a Sony. Další výrobci prozatím náhradní termíny neohlásili.

Termín on-line přenosu Sony 24. února od 8:30 hod. Realme 24. února od 10:00 hod. Huawei 24. února od 13:30 hod. Honor 24. února (čas bude upřesněn)

Huawei

Huawei měl být i přes sankce ze strany USA hlavním tahákem letošního ročníku. Čekáme hned několik zařízení, přičemž prim by měla hrát nová generace ohebného telefonu Mate X. Ten by měl být odolnější a výkonnější, možná i o trochu levnější. Huawei by měl představit nová sluchátka, hodinky a další produkty, stejně tak by se měl rozhovořit o Huawei Mobile Services, které nahrazují Služby Google.

Tisková konference proběhne on-line 24. února od 13:30 hod. prostřednictvím YouTube. Odkaz naleznete s předstihem i zde v článku.

Honor

U Honoru je celkem logické, že čekáme na globální varianty V30 a V30 Pro, Honor však nepochybně představí i další hardware. Očekáváme, že dojde například na nová sluchátka a také MagicBooky, tedy notebooky od Honoru.

Stejně jako Huawei, i Honor bude mít tiskovku v pondělí 24. února, čas však prozatím neupřesnil. Jakmile bude stanoven, najdete zde odkaz na on-line přenos.

Sony

Sony oznámilo on-line představení svých novinek se značným předstihem, navíc ještě v době, kdy nebylo o osudu konání MWC pro letošní rok rozhodnuto. Sony už tehdy vysvětlovalo, že účast ruší především z důvodů bezpečnosti svých zaměstnanců. Letos bychom se mohli těšit například na Xperii 5 Plus, případně tajemnou Xperii 1.1, která by se fotoaparáty měla rovnat Samsungu Galaxy S20+ .

Tisková konference se bude přenášet on-line, a to v původně naplánovaném termínu, tedy 24. února od 8:30 hod. Tisková konference proběhne prostřednictvím YouTube kanálu Sony Xperia.

Realme

Svoji on-line tiskovku plánuje také cenovou politikou agresivní značka Realme, která ani moc neskrývá to, co hodlá představit. Bude se jednat o její první 5G telefon Realme X50 Pro 5G, přičemž k dispozici bude globální živý stream dostupný na platformách YouTube (odkaz bude zveřejněn později), Facebook a realme.com. Stream proběhne 24. února v 10:00 hod.

Samsung

I když by se Samsung MWC 2020 v nějaké formě účastnil, samotné zrušení letošního ročníku společnost příliš netrápí. Vlajkové lodě z řady Galaxy S20 a ohebný Galaxy Z Flip byly již totiž již představeny, a to na samostatné akci v San Franciscu, které se účastnila i redakce mobilenet.cz.

Pokud vás novinky zajímají detailně, můžete se s nimi seznámit na našich stránkách, stejně tak se v nejbližších dnech můžete těšit na podrobnější první dojmy a samozřejmě také recenze.

LG

Svoji chvilku slávy chtělo mít na veletrhu MWC také LG, ovšem, i to ale účast odřeklo ještě před zrušením veletrhu. I LG uvede novinky později, i když například dnes v tichosti představilo trojlístek novinek. Nejlépe vybavené LG K61 se chlubí 48Mpx hlavním snímačem a 4 GB RAM.

Předpokládáme, že vyspělejší novinky LG ještě představí, i zde si však na podrobnosti budeme muset počkat.

Nokia

Nokia rovněž chystala vlastní tiskovku v rámci MWC, účast však také zrušila ještě před zjištěním, že se letošní ročník veletrhu konat nebude. Prozatím ani nepřiblížila, kdy a kde se bude konat náhradní akce, v nejbližších dnech tedy neproběhne ani on-line stream.

Nokia by na MWC zřejmě představila zástupce (nižší) střední třídy, modely 8.2 5G, 5.2 a 1.3 a novou řadu Original, fotografická Nokia s přídomkem PureView by se tak či tak měla ukázat až později.

Xiaomi

I Xiaomi se letos mělo účastnit MWC, kde měly premiéru zažít globální varianty Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro. Oba kousky sice již známe, ovšem v detailech se globální varianty lišit mohou, i s těmito produkty se však seznámíme později, Xiaomi totiž prozatím neupřesnilo, kdy tisková konference proběhne.

A další

Na své si měli přijít i příznivci Microsoftu, případně OnePlus, ovšem i zde si musíme na další podrobnosti ještě počkat. Pokud tak máte zálusk na OnePlus 8, případně skládací Surface Neo od Microsoftu, budete muset vydržet ještě v napětí.