Sony Xperia 1.1 se má postavit proti Galaxy S20+. Na co bude lákat?

Sony mělo původně naplánovanou tiskovou konferenci v rámci veletrhu MWC 2020. Letošní ročník byl však kvůli koronavirusu zrušen a Sony své novinky oznámí výhradně po internetu. Jednou z nich by mohla být Xperia 1.1. Skrze weibo.com unikly informace o tom, že složení fotoaparátů bude možná zcela shodné se Samsungem Galaxy S20+. V praxi by to znamenalo hlavní 12megapixelový snímač se světelností f/1.8, který doplní 64megapixelový teleobjektiv s možností 10násobného hybridního zoomu. Dále má být připraven 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Nakonec vše doplní ToF senzor pro práci s hloubkou ostrosti.

Spekuluje se, že Xperia 1.1 natočí video až v 8K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu. Ve hře je však varianta, že nepůjde o běžné video, ale o video s HDR. Proti této možnosti nicméně hovoří fakt, že ani 4K videa s HDR nejsou v telefonech zatím běžná. Čestnou výjimkou je například Xperia 1.

Kromě Xperie 1.1 bychom se mohli dočkat ještě například Xperie 5 Plus, o které se spekuluje již delší dobu. Moudřejší budeme 24. února v půl deváté ráno, kdy bude Sony prezentovat své novinky.