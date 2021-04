Těšíte se na novinky od Applu? Tiskovka proběhne již za týden

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple by měl již brzy odhalit novinky, avšak termín konání nejbližší tiskové konference se mu vlastní chybou nepodařilo zcela uhlídat. Prozradila jej totiž hlasová asistentka Siri. Ta po položení otázky „Kdy proběhne další tisková konference Applu?“, odpoví zcela jasně, a to 20. dubna 2021 v Apple Parku v Kalifornii. Pro podrobnosti nás Siri odkazuje na webové stránky Applu, avšak na nich ještě žádné oficiální informace nejsou. I to by se však mělo brzy změnit, neboť tiskovka proběhne přesně za týden, jak informuje macrumors.com.

Očekává se, že Apple představí dlouho vyhlížené iPady Pro minimálně ve dvou velikostech a dočkat bychom se mohli také chytrých přívěšků Apple AirTags. Moudřejší budeme právě v úterý 20. dubna, pokud se informace od Siri skutečně potvrdí.