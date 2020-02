Honor nahradí zrušený veletrh MWC on-line tiskovkou

Minulý týden jsme se dozvěděli, že veletrh MWC v Barceloně se letos konat nebude. Důvodem je šíření nebezpečného koronavirusu a obava o bezpečnost všech zúčastněných. Mnozí výrobci své původně ohlášené akce ruší, jiní je transformují do on-line variant. To je případ Honoru, jak informuje gsmarena.com.

Honor by měl tiskovou konferenci přenášet skrze všechny významné kanály. Jmenován je Facebook, Twitter a YouTube. Honor hodlá představit nejnovější produkty a novinky. Konkrétní výrobce však nebyl a je otázkou, co by mohl oznámit. Mohli bychom se dočkat například globální verze Honorů V30 a V30 Pro, ale možná něčím překvapí. Každopádně vše proběhne 24. února.