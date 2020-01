Nokia chystá řadu Original a novinky 8.2 5G, 5.2 a 1.3

Za necelý měsíc vypukne veletrh MWC 2020 v Barceloně, kterého se bude účastnit také HMD Global, společnost produkující telefony pod značkou Nokia. Postupně získáváme informace o tom, nač bychom se mohli těšit. Server indiatoday.in přinesl informaci, že bychom se měli dočkat zcela nové řady prozatím pojmenované jako Original. Bohužel nejsou známé žádné další podrobnosti. Kolik by mohla obsahovat modelů, ani co by měly nabízet, případně proč je výrobce hodlá vyčlenit do samostatné řady.

Naopak o něco více víme o dalších novinkách. Přibližně do vyšší střední třídy by měla zamířit Nokia 8.2 5G. Jak její název napovídá, bude nabízet konektivitu skrze sítě 5. generace a lze spekulovat, že výrobce nasadí Snapdragon 765G. Do nižší střední třídy má přibýt Nokia 5.2. Zcela základním chytrým telefonem bude Nokia 1.3, u které se možná dočkáme nasazení odlehčeného Androidu Go.