Sony Xperia 5 Plus má mít velký OLED displej a 3,5mm jack

Server slashleaks.com informoval o chystané Xperii 5 Plus od Sony, přičemž zveřejnil i pravděpodobnou podobu. Má se jednat o velké zařízení s 6,6palcovým OLED displejem. Rozložení prvků bude tradiční. Na pravém boku bude nejen čtečka otisků prstů, ale i spoušť fotoaparátu. Kolem zobrazovače jsou velmi malé rámečky, přičemž nad a pod se vměstnaly reproduktory, překvapení se zřejmě objeví i na horní hraně. Neměl by zde chybět 3,5mm jack, navzdory tomu, že současné Xperie jej už nemají.

Informace o hardwaru nejsou známé, ale předpokládá se, že by Sony mělo nasadit Snapdragon 865. Na čelní straně se objeví 8megapixelová selfie kamerka, zatímco na zadní straně budou tři fotoaparáty a senzor ToF. Prozatím není známé, kdy by se Xperia 5 Plus od Sony měla představit.