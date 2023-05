Motorola Moto Watch 200 jsou chytré hodinky, které umí telefonovat

Fotografie: Motorola

Segment chytrých hodinek se opět rozrostl, když Motorola představila Moto Watch 200. Sází spíše na hranatější design a hliníkové tělo. Zajímavě působí i varianta s tělem ze zlaté barvy. Překvapí velký 1,78" AMOLED displej a přesto příjemná hmotnost 45 gramů.

Prostředí hodinek zajišťuje operační systém Moto Watch a velkou přidanou hodnotou je přítomnost mikrofonu a reproduktoru. V praxi to znamená, že přímo z hodinek můžete telefonovat, avšak vždy skrze spárovaný mobilní telefon. Samotné hodinky nepodporují žádný druh SIM karty. Moto Watch 200 samozřejmě zvládají měřit srdeční aktivitu a okysličení krve. Nemusíte se omezovat ani při sportování. Zvládají monitoring 28 různých sportů, jsou odolné proti vodě do 5 ATM a nechybí jim ani GPS.

Baterie má kapacitu 355 mAh a dle výrobce slibuje až 14denní výdrž na nabití. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o solidní hodnotu. Motorola se dále chlubí poměrně rychlým nabíjením, celé hodinky dobijete do 60 minut.

Motorola Moto Watch 200 budou dostupné v barvách Phantom Black a Gold, avšak prozatím nebyla oznámena cena. Nejistá je také dostupnost, u které jsou potvrzeny USA. Zda se s hodinkami setkáme i u nás, to aktuálně nevíme.