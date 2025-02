Překvapení od Applu: na co se můžeme ve středu těšit kromě nového iPhonu SE?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pouhé dva dny nás aktuálně dělí od uvedení nového iPhonu SE, a ačkoliv oficiálně stále s jistotou nevíme, zda se skutečně bude jednat o nového zástupce nejdostupnější řady iPhonů, existuje tolik indicií a výpovědí ze strany ověřených zdrojů, že je jeho uvedení téměř jisté. Kromě nového iPhonu bychom se však mohli dočkat také dalších novinek. O co by se mohlo jednat?

Nová verze iOS

V příštím týdnu bychom se měli dočkat beta verze iOS 18.4, která bude opět o něco chytřejší. Apple se v poslední době soustředí především na integraci umělé inteligence pod názvem Apple Intelligence do různých oblastí systému. V ČR bychom se pak měli dočkat příchodu AI od Applu za dva měsíce, tj. v dubnu letošního roku. Paradoxně se díky opožděnému příchodu dočkáme lepší verze než Apple Intelligence a uživatelský zážitek tak bude lepší ve srovnání s těmi, kteří mohli používat AI na iPhonech jako první.

Nové barvy iPhonů 16

Apple je známý tím, že čas od času rád osvěží aktuální řadu iPhonů o nové barvy, a to by se mohlo stát také u iPhonů 16. Aktuálně najdeme v nabídce barev základních iPhonů 16 ultramarínovou, modrozelenou, růžovou, bílou a černou a iPhonů 16 Pro pak pouštní titan, přírodní titan, bílý titan a černý titan. Dost možná bychom se tak mohli dočkat rozšíření například o tmavě zelený odstín či jinou variantu.

První modem od Applu

Spolu s novým iPhonem SE bychom mohli být svědky premiéry prvního proprietárního modemu od Applu. Ten by sice neměl mít tak skvělé parametry v rámci přenosových rychlostí a konektivity jako modem od Qualcommu, ale mohl by být energeticky efektivnější a pochopitelně by měl být také pro Apple výhodnější z hlediska nákladů.

Nové iPady a MacBook

Spolu s výše uvedeným Apple možná uvede také nové iPady, ať už 11. generaci iPadu s čipsetem A17 Pro nebo A18, ale také iPad Air o velikosti 11" a 13" s čipsety M3 nebo M4. Své premiéry by se mohla dočkat také přepracovaná Magic Keyboard pro iPad Air. Na své si přijdou také milovníci MacBooků Air, které by mohl zaujmout nový 13" a 15" Air s čipsetem M4.

2. generace AirTagu a domácí hub

Dlouho očekávanou novinkou má být rovněž druhá generace chytrého přívěsku AirTag. Ten sice nebyl první svého druhu a i ve světě výrobců smartphonů Apple předběhl tehdy Samsung, ale minimálně v době uvedení nabízel nejlepší parametry a stále se řadí k jedněm z nejlepších chytrých přívěsků na trhu z hlediska použitého UWB, ale také ochrany IP67. Nová generace by pak mohla zaujmout především novou generací UWB.

Kromě přívěsku se diskutuje také o představení nového chytrého centra pro domácnost (hubu) s možným označením Apple Command Center. Tento produkt má být uveden na trh až později v letošním roce, avšak mohli bychom se dočkat alespoň teaseru či nějaké menší formy odhalení.

Kdy a kde

Na uvedení nových Apple produktů láká sám Tim Cook. Dojde k němu v rámci on-line eventu 19. února, prozatím bez specifikovaného času, ale lze předpokládat, že se bude jednat o odpoledne či večer našeho času.