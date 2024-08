Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google představil devátou řadu svých telefonů Pixel a my si řekneme, co nového přináší. Mrkneme na všechny tři modely, skládačku a dokonce i slíbené AI funkce. Tak pojďme na to.

mNews #250 – Google představil nové telefony Pixel 9 s pokročilou AI

Podcast v audio formě

Základní model Google Pixel 9 má matná skleněná záda a ochranu proti vodě a prachu IP68. 6,3" displej s jasem až 2 700 nitů se chlubí lepším ultrazvukovým senzorem pro otisky prstů! Telefon nabídne až o 20 % delší výdrž baterie, 50Mpx primární kameru a 48Mpx ultraširokoúhlou kameru. Podporuje také nové 45W nabíjení a bezdrátové nabíjení. Je vybaven novým čipsetem Google Tensor G4 a samozřejmě zvládá nové AI funkce. Cena začíná na 22 990 Kč. Dostupný bude od 22. srpna. Stejně jako další telefony z této řady slibuje softwarovou podporu 7 let.

Ale pojďme se podívat na vlajkové modely Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Model 9 Pro je přitom stejně velký jako základní devítka. XL pak posouvá displej na 6,8 palců. Uvnitř tluče opět Tensor G4 s 16 GB RAM a 128GB až 1TB úložištěm. Nově jsou lepší foťáky a oproti základu samozřejmě přibyl pětinásobný teleobjektiv. Pixel 9 Pro XL má větší baterii a také rychlejší nabíjení. Cena začíná od 27 990 Kč (1 099 eur). Předobjednat je lze již dnes, na pultech budou od 22. srpna.

Nový Pixel 9 Pro Fold od Google je druhou generací skládacího mobilu. Má štíhlejší tělo, 6,3" vnější a velký 8" vnitřní OLED displej. Nechybí mu ani slušný výkon s až 16 GB RAM a 512 GB úložiště. Fotoaparát nabízí tři snímače a dvě selfie kamery. Je ovšem trochu škoda, že poměr stran se více přiblížil konkurenci a již není tak nízký. Cena začíná na 1 899 eurech. Bohužel ani oficiální příchod Pixelů do Česka nám nepomůže a nový Fold u nás nebude k dispozici. Zájemci tak musí počkat na přeprodej, nebo vyrazit do Německa.

Nový výkonnější čipset samozřejmě láká na pokročilejší AI funkce, přičemž některé zvládne i kompletně „v zařízení“ bez nutnosti odesílat data na internet. V centru dění je asistent Gemini, který dokáže pochopit obraz, text i řeč. K novým Pixelům 9 Pro navíc dostanete Gemini Advanced na rok zdarma. Pojďme si ukázat některé AI funkce. Pixel Screenshots dokáže pracovat se snímky obrazovky a vytáhnout z nich veškeré důležité informace a vyhledávat. Pixel Studio slouží pro tvorbu AI obrázků. Call Notes umí udělat výpisky a poznámky z vašich telefonátů a Clean Calling zase s pomocí AI vyčistí zvuk pro co nejvyšší kvalitu, ať už voláte v sebe rušnějším prostředí.

Co na nové Pixely říkáte? Dejte nám vědět do komentářů a pro více informací, srovnání a první dojmy zamiřte na mobilenet.cz.