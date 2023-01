Google chystá vlastní obdobu chytrého přívěsku AirTag

Trh s chytrými přívěsky se zdá být atraktivní nejen pro Samsung či Apple, ale také pro Google. Právě ten by měl podle informací vývojáře Kuby Wojciechowskiho (na kterého odkázal 9to5google.com) pracovat na vlastním chytrém přívěsku s kódovým označením „Grogu“.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" - report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj