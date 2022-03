Nokia bez vlajkových lodí? Pouze prázdná schránka

Fotografie: Nokia

Původní finská Nokia má bezesporu zásluhu na tom, že se termín vlajková loď začal používat i ve spotřební elektronice. Všechny tak musí trochu zarmoutit, že její nástupnická firma tento souboj těžký vah dopředu vzdává.

Termín vlajková loď se v v původním slova smyslu používá už dlouho, ale zkusili jste někdy přemýšlet nad tím, kdy jste ho slyšeli poprvé v souvislosti s mobilními telefony? V éře NMT byl každý telefon ve tvaru kufříku takový malý zázrak a člověk obecně neměl moc na výběr, ale záhy po příchodu GSM se nabídka začala štěpit podle ceny a schopností.

Záhy se tak objevila kategorie telefonů, jejichž označení zní s odstupem času poněkud vtipně – říkalo se jim manažerské. Poznali jste je například podle vnitřní paměti na telefonní čísla (vysoká funkce je přeci hlavně o kontaktech), kalendáře (manažer nepracuje od devíti do pěti) nebo dalších nadstandardních funkcích pro přístup k internetu. Typickým zástupcem byla původní Nokia 6310i, kterou Nokia nedávno oživila, i když šlo spíše jen o reinkarnaci jména. Z manažerských telefonů pak vždy jeden pro danou značku mohl nést neformální označení vlajková loď. Nemusí to být nejnutněji ten nejdražší model s luxusními materiály a zpracováním, ale ten nejnabitější moderními technologiemi. Jeden přístroj, s jehož pomocí chce firma ukázat, co všechno a jak dobře umí.

Jelikož měla tou dobou výsadní postavení finská Nokia, byl to vlastně její objev. Někdy na jaře se začalo o novém modelu spekulovat, následovalo pár (ne)řízených úniků a nejpozději v září se daný telefon představoval tak, aby jej pod stromečkem našel každý fanda nebo si jeho pořízením mohly firmy vylepšovat daňový základ. V takovém světě žijeme víceméně pořád. Tohoto schématu se drží jak Apple, tak Samsung, jen čínské firmy obvykle uznávají trochu jinou organizaci roku.

Kdeže ty vlajky jsou

V tomto ohledu zní dvakrát tak smutně některé výroky z rozhovoru Adama Fergusona (šéf marketingu) s androidauthority.com. Mezi výroky o tom, jak se firmě daří, jak roste šest kvartálů v roce a jak překonává nejrůznější krize, zde najdeme i docela jasný plán do budoucna – firma už se nechce ucházet o zájemce o telefony s cenou 800 dolarů (cca 20 tisíc korun s daní) a vyšší. Namísto toho se zaměří na nižší patra cenového spektra.

V podstatě se není čemu divit. Nokia se o návrat mezi elitu pokoušela pomocí Nokia 9 PureView, ale snaha přepsat dějiny fotografování dopadl všelijak, jen ne dobře. Firmu tento neúspěch trápí i s odstupem času. Ostatně, pozornost věnovaná „vlajkám“ je dvojsečná zbraň. Vyprávět by o tom mohl Google, Samsung, Apple, ale prakticky kterýkoli výrobce.

Vyhnout se takové náročné bitvě vlajkových lodí s nejistým výsledkem dává smysl, stejně jako hrát na jistotu, kterou název jednoho malého finského města v evropských zákaznících vyvolává. Naděje, že někdy Nokia dosáhne alespoň odlesku své tehdejší slávy tím ale definitivně bere za své.