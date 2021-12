Připravuje se seriál o historii finské Nokie

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Nokia je mezi výrobci mobilních telefonů bezesporu legendou. Bývaly doby, kdy každý druhý prodaný mobilní telefon nesl jméno do té doby neznámého finského města. Úspěch je o to větší, že Finsko do té doby nepatřilo mezi technologické velmoci a nejznámějším produktem Nokie byly gumové boty.

A právě v té době začíná děj šestidílného seriálu Mobile 101 produkční společnosti Rabbit Films. Na konci osmdesátých let se zhroutil Sovětský svaz a s ním i finské hospodářství, které bylo silně závislé na exportu na východ. Šanci na úspěch slibovala totální změna sortimentu a orientace na tu nejmodernější elektroniku. To se ale neobešlo bez problémů, jako byly například patentové spory se zavedenými telekomunikačními společnostmi. Potíží bylo také shánění peněz pro expanzi oboru, který si tehdy dokázal představit jen málokdo.

Natáčení začalo v dubnu a nyní je celý příběh hotový. Producenti nejdříve chtěli natočit celovečerní film, ale množství materiálů je přimělo rozšířit děj na šest epizod. Jako první by se měla série objevit už brzy na severských streamovacích platformách a televizích a doufejme, že se dočká i globálního uvedení. Společnost už nyní plánuje druhou sérii, která by se měla věnovat boji finské společnosti s americkými rivaly.