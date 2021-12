Nokia pod křídly HMD Global se chytila do stejné pasti jako původní firma

Fotografie: Nokia

Kdo se nepoučí ze své minulosti, je odsouzen ji opakovat, praví okřídlený citát. Neplatí to jen pro jednotlivce, ale také státy a firmy. Ve světě mobilů má málokdo takové zkušenosti jako Nokia, ale to firmě, respektive jejím vlastníkům nezabrání, aby udělali stejnou chybu hned dvakrát.

Oznámení o předčasném konci podpory mobilního telefonu asi nikomu radost neudělá, ale poslední informace pro majitele Nokie 9 PureView vyvolala v odborných kruzích takovou malou bouři ve sklenici vody. Obzvláště nesmlouvavý je například autor článku na androidauthority.com, pro nějž byla kauza s nedodáním Androidu 11 rozbuškou k napsání poměrně ostré kritiky, v níž neváhá označit působení Nokie pod křídly HMD Global za promarněnou šanci. Pravda, bylo naivní si myslet, že Nokia může někdy navázat na původní úspěchy, ale její přešlapy přesně připomínají situaci, kvůli které byla trh nucena vyklidit původní finská společnost.

Kauza se zmiňovaným telefonem je přímo ukázkovým případem, co bylo a je špatně. Na začátku byla snaha o originalitu a průzkum neprobádaného území. Zatímco vývoj a společenská poptávka jasně ukazovala na to, že množství fotoaparátů na zadní straně telefonu by mělo být využito k jejich rozlišné funkci (telefoto, širokoúhlý...), rozhodla se Nokia experimentovat se sestavou barevných a černobílých snímačů.

Něco takového může ocenit jen znalec, jehož koníčkem je strojové zpracování obrazu. Běžným uživatelům spíše zůstala v hlavě jen špatná optimalizace a snímky, které nijak výrazněji kvalitou konkurenci neutíkaly. A přesně totéž dělala Nokia v období Symbianu. Na jeden použitelný telefon připadaly dva experimenty, které však solidní marketing dokázal vychválit až do nebes. Ale jen hlupák se spálí dvakrát o ta samá kamna.

Tehdy si Nokia mohla něco takového dovolit, protože měla obrovské příjmy z mobilů ve střední třídě a low-endech. Toho se snaží HMD Global chytat jako tonoucí se stébla a hází na trh jednu reinkarnaci za druhou. Nutno říct, že mnoho těchto telefonů svou kvalitou nedotahuje dvacet let staré vzory. A i kdyby ano, sázení na nostalgii a stále se zmenšující segment trhu tlačítkových telefonů je už z podstaty špatný byznys plán.

Pak tu zbývá jen velká skupina telefonů s Androidem, které sice nejsou špatné, ale zápasí s tím, že totéž dokáže někdo jiný udělat lépe a leckdo levněji. Což je pro tak slavnou značku opravdu promarněná možnost.