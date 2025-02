Designově líbivé a zároveň odolné smartphony jsou čím dál populárnější a není se čemu divit. Do této kategorie spadá i nový Magic7 Lite s obří 6 600mAh baterií, velkým displejem a 108Mpx fotoaparátem.

Stejně jako u vlajkového modelu Magic7 Pro, nenajdeme ani v balení modelu Magic7 Lite nic jiného než samotný smartphone, nástroj k vytažení slotu na SIM a USB-C kabel. Balení tak odpovídá současným trendům v oblasti ochrany životního prostředí.

Testování Honoru Magic7 Lite jsem si opravdu užil, neboť jsem jej mohl v rámci evropské premiéry této řady, ke které došlo ve Slovinsku, podrobit několika výzvám. Na našich sociálních sítích jste tak mohli zahlédnout video, kde jsem na telefon z výšky více než jednoho metru hodil pořádný kus ledu vážící minimálně kilogram, nechali jsme jej přejet čtyřkolkou a také jej nesčetněkrát nechali spadnout z různé výšky v odlišných scénářích. Už jen za možnost otestovat smartphone tímto způsobem patří Honoru poklona, protože většina výrobců vám toto neumožní ani v případě, že prezentují vyloženě odolný smartphone, což Honor Magic7 Lite není. I na základě letmého pohledu je totiž zřejmé, že v tomto případě se nejedná o nějaký „obrněný tank“, ale designové zařízení, které působí skutečně hezky, přestože je odolné.

V kontextu výše zmíněného mohu uvést, že můj testovací kousek přežil veškeré pády a nárazy bez úhony a vypadá stále jako nový. Ochrana IP64 zaručuje kompletní odolnost vůči prachu a částečně i vodě (resp. proti stříkající vodě, nikoliv ponoření), v dané cenové relaci tedy rozhodně není nejvyšší (pořídit lze zařízení s IP67 i IP68), ale pro běžného uživatele je bezpochyby dostačující.

Povedená je novinka také po designové stránce, ať už rozumnou hmotností 189 gramů (která budí úctu zejména s přihlédnutím ke kapacitě baterie), ale také tím, jak příjemně se drží. Podíl na tom mají pěkně zaoblené boky a také to, že je telefon dobře vyvážený. Rámečky zařízení jsou pak vcelku logicky pouze plastové a slot na spodní straně pojme dvojici nanoSIM. Záda mají naštěstí praktické matné provedení, tudíž docela obstojně odolávají nevzhledným otiskům a fotomodul kruhového tvaru příliš nevystupuje. Osobně bych sáhl spíše než po testované černé verzi po mnohem líbivější fialové, celkově však design hodnotím kladně. U haptické odezvy neočekávejte žádné zázraky, avšak kvalita vibrací ani nijak neurazí, je zkrátka průměrná.

Výrobce nasadil moc pěkný 6,78" AMOLED, který má díky zaoblení po stranách opticky ještě tenčí rámečky než ve skutečnosti, ovšem rámečky jako takové jsou obecně i tak tenké, a to i nahoře a dole. Přímo z výroby na obrazovce najdete rovněž předinstalovanou fólii, kterou jsem po testování ve Slovinsku sundal a s úlevou zjistil, že obrazovka samotná poškrábaná není. Výrobce každopádně spoléhá na vlastní ochranné sklo, nikoliv sklo od Corningu apod.

Kromě AoD režimu, který umí mimochodem svítit nepřetržitě, potěší také špičková jemnost 437 PPI či podpora až 120Hz obnovovací frekvence. Maximální papírový jas až 4 000 nitů je také ohromující a v rámci běžného používání rozhodně mohu pochválit za více než dostačující jas i pro venkovní použití na ostrém sluníčku na horách. Výrobce navíc přihazuje hned několik technologií, které mají šetřit oči uživatele, ať už cirkadiánní noční displej s automatickou úpravou teploty barev, 3 840Hz PWM stmívání nebo třeba režim eBook, který obrazovku uvede do šedých odstínů.

Spokojen jsem byl také s optickou čtečkou otisků prstů, která fungovala rychle a spolehlivě, pouze by mohla být výše. Na druhou stranu, jiným uživatelům zase umístění v blízkosti spodního rámečku vyhovuje, jedná se tedy o hodně individuální aspekt.

Honor Magic7 Lite je vybaven dvojicí hlasitých reproduktorů, které dokáží zprostředkovat vesměs průměrný poslechový zážitek. Maximální hlasitost je dostačující, avšak zvuk působí jako mírně plošší a schází mu výraznější basy. V dané cenové relaci se jedná o standard.

O výkon se v případě tohoto modelu stará 4nm Snapdragon 6 Gen 1, který najdeme například také v Xperii 10 VI. Čipset je relativně energeticky efektivní, avšak výkonu na rozdávání nemá. Na běžné používání systému postačí, ovšem čas od času si zkrátka nelze nevšimnout pomalejší reakce či třeba víceméně vždy pomalejšího spuštění fotoaplikace. RAM pak nabíz ídostačujících 8 GB, úložiště 256/512 GB. Nikdo by si tak neměl stěžovat na absenci slotu pro paměťové karty.

Za největší přednost Magicu7 Lite lze bezpochyby považovat baterii, tedy nejnovější generaci křemíko-uhlíkového článku s fantastickou kapacitou 6 600 mAh. V přepočtu tak na gram hmotnosti telefonu (nikoliv samotné baterie) získáte zhruba 35 mAh, což je vynikající hodnota, kterou se nemohou chlubit ani vlajkové modely. V kombinaci s použitým čipsetem je pak špičková výdrž naprostou samozřejmostí a telefon zvládne na jedno nabití klidně i tři dny. Ve výsledku zde tak máme čest se zařízením, které ocení především ti, které nebaví telefon nabíjet, v kontextu toho, že podobnou výdrž nabídne i již zmíněná Xperia 10 VI s takřka čistým Androidem je však evidentní, že by Honor mohl svůj systém odladit ještě o něco lépe, a výdrž by se tak mohla ještě prodloužit, ačkoliv je i tak skvělá. K dispozici je drátové nabíjení o výkonu 66 W a plné nabití trvá necelou hodinu a půl. Za půl hodiny se pak lze dostat na hodnotu 50 %, která na jeden den rozhodně vystačí.

Magic7 Lite zvládá Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, eSIM, NFC i navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS a GALILEO. Konektivita tedy není nejmodernější (viz Wi-Fi a Bluetooth), ale potěší podpora elektronických SIM.

Hlavní předností tohoto modelu rozhodně není fotovýbava. Nasvědčuje tomu už jen nasazení 5Mpx ultraširokoúhlého objektivu, ze kterého lezou měkké a nepříliš detailní záběry, které musí být pro alespoň rozumnou kvalitu pořízeny během dobrých světelných podmínek. Navíc jsou v náročnějších světelných podmínkách patrné i různé světelné artefakty, které k celkové kvalitě rovněž nepřispívají. Na druhou stranu je zřejmě i tento snímač lepší, než kdyby primárnímu senzoru dělal společnost 2Mpx makro senzor.

Hlavní fotoaparát pak nabídne již o dost lepší parametry, má 108 Mpx, slušnou clonu f/1.8, fázové ostření i optickou stabilizaci. Snímky z něj jsou pak naprosto dostačující například pro publikování na sociálních sítích, jsou výrazně barevné, s dostatkem detailů a obvykle mají i správně nastavenou expozici. Také při zhoršených světelných podmínkách vypadají záběry slušně vzhledem k cenové relaci. Čelní stranu pak zdobí 16Mpx selfie kamerka, která zvládá záznam ve Full HD, zatímco primární kamera až 4K s 30 FPS. Kvalita videa ve 4K bohužel nijak neoslní a řadí se spíše k horším navzdory tomu, že má primární snímač OIS.

Honor Magic7 Lite disponoval v době psaní této recenze Androidem 14 a nadstavbou MagicOS 8.0, kterou jsme již viděli v mnoha různých smartphonech výrobce. Systém jako takový je pak vzhledem k možnostem použitého čipsetu docela svižný a i relativně přehledný, navíc umožňuje virtuální rozšíření RAM o 8 GB, případně využívat obdobu Dynamic Islandu v oblasti průstřelu pro selfie kamerku. Příliš nepotěší přítomnost listopadových aktualizací i v polovině února, což je poměrně nezvyklé vzhledem k tomu, že nyní vstupuje telefon na trh a výrobci se snaží alespoň v tomto období mít zařízení aktualizované. Velké překvapení představuje délka softwarové podpory, kdy mi zástupce společnosti potvrdil, že zařízení má přislíbenou šestiletou podporu, tj. obdrží 6 velkých aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat, což je výrazně nad průměrem.

Doporučit Magic7 Lite je velmi snadné, neboť potěší každého, komu jde primárně o špičkovou výdrž a ocení třeba i pěkný design či zvýšenou odolnost spolu s povedeným displejem. Ostatní, kteří prahnou po výkonu či snad lepší fotovýbavě, bych však od nákupu spíše odradil, měli by se porozhlédnout jinde. V kontextu ceny startující na 8 tisících Kč si nicméně Magic7 Lite rozhodně najde své místo, především díky zmíněné baterii, s níž skutečně exceluje, a také díky nadprůměrné softwarové podpoře.

Konkurence

Pokud hledáte skvěle fotící smartphone za podobné peníze, zkuste Pixel 8a, který má papírově i o něco vyšší ochranu, ještě delší softwarovou podporu a také bezdrátové nabíjení. Navíc nabídne výrazně více výkonu, i když má tlustší rámečky okolo displeje a o dost slabší výdrž na nabití.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8a 256 GB Rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm , 188 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 492 mAh Kč

Nothing Phone 2a (Plus) potěší vyznavače minimalistické nadstavby s víceméně čistým Androidem, ale také zajímavého designu. Nothing je za Honorem v oblasti odolnosti a výdrže, ale zase nabídne vyšší výkon i lepší fotoaparáty.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh