Díky této službě Googlu už nebudeme potřebovat foťáky v mobilech

Fotografie: Markus Spiske, unsplash.com

Rychlý a fascinující vývoj v oblasti mobilního fotografování vzbuzuje úžas a také otázky, kam to všechno povede. Možný směr naznačuje poslední experimentální projekt Googlu. Díky němu se možná jednou dočkáme dne, kdy fotit už prostě nebude potřeba.

Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Když do českých redakcí a mezi zákazníky v roce 2002 dorazila Nokia 7650, bylo to hned dvojité pozdvižení. Jen málokdo tehdy chápal, jak zásadní bude jednou otevřený operační systém, do kterého lze instalovat další aplikace – už jen proto, že nabídka byla tehdy skutečně skromná. Ale integrovaný modul fotoaparátu, to bylo něco okamžitě hmatatelného. Tehdejší zrnité a rozmazané snímky ve VGA rozlišení (0,3 Mpx) sice nevypadaly nijak úchvatně...

Ukázkový snímek z Nokie 7650.

...ale všem bylo jasné, že je vše jen otázkou času. A skutečně. O dvacet let později fotografuje Samsung kočku na 200Mpx čip, aby ji pak vytiskl na třicetimetrovou plachtu a zavěsil na dům. A nikomu na tom nepřijde nic mimořádného, skoro ani zajímavého.

Ukázkový snímek z 200Mpx snímače Samsung ISOCELL.

Navýšení rozlišení čipu je však jen jeden z mnoha aspektů, který přispěl k takovémuto nárůstu kvality snímku. Velkou roli zde hraje i optika, která vzhledem k rozměrům těla telefonu nikdy špičková nebude. A zatímco si autoři snímku kočky mohli pomoci kvalitním objektivem, pro majitele mobilů otevřel pokrok nové dveře s názvem „výpočetní fotografie“.

Tvůrci fotomobilů zjednodušeně řečeno vezmou vysoký výkon mobilních čipů a nechají ho dotvářen snímek na základě údajů ze snímače. Nejlépe to jde vidět například na poslední generaci Pixelů. Ty dokáží takové věci, které by před pár lety zvládl jen člověk se zkušenostmi a drahou výbavou. A to včetně náročné „postprodukce“, jako je mazání nežádoucích objektů ze snímku.

Jenže každá mince má dvě strany. Umělá inteligence poskytuje dobré výsledky jen v případě, že k tomu je vycvičena, jinak se nestačíme divit vlastním očím. A to do takové míry, že se právníci přou, jestli můžeme skutečně věřit tomu, co telefony nafotí a natočí. Nemůžeme. Podívejte se třeba na nabídku „zkrášlovacích funkcí“ selfie fotoaparátů a masu podobných aplikací. Už jen čekám, kdy si budu chtít udělat selfíčko, telefon mě identifikuje jako bílého muže kolem čtyřicítky a namísto moji fotky uploaduje na seznamku nějaký starší snímek Brada Pitta.

Fotit už nemusíme

Toto snažení k naprosté dokonalosti dotáhl experimentální AI projekt Googlu Imagen. Jedná se o generátor snímků, které však nepořizuje žádný snímač. K jejich vytvoření postačí umělé inteligenci jen slovní popis toho, co má být zachyceno.

Tak nějak si při zkoumání perfektních snímků z Imagenu říkám, zda by nebylo jednodušší, aby mobily namísto honby za počtem snímačů a jejich rozlišením neměly jen jeden jednoduchý čip (jako třeba na začátku zmiňovaná Nokia 7650) a zbytek by dopočítala googlovská umělá inteligence někde v cloudu. Zdá se vám to jako šílená představa? Stejně pošetile před dvaceti lety muselo znít, že jednou budou čipy z fotomobilu pořizovat snímky pro billboardy o velikosti budovy...