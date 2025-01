Proč ztrácí v mobilech integrovaná AI na významu? Může za to „jiná“ AI

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Integraci AI do moderních smartphonů výrobci aktuálně vnímají jako povinnost. Mnohdy se zároveň chlubí vlastními AI vychytávkami, které však svou „chytrost“ čerpají odjinud, a tak se nabízí otázka, jakým směrem se tento trend bude dále vyvíjet.

Po více než roce masivní integrace AI do smartphonů jsme svědky toho, že takřka každý nově uvedený model nějakým způsobem vyzdvihuje své AI schopnosti. Tento trend v jistém smyslu kopíruje nástup 5G konektivity, kdy měl každý výrobce (pochopitelně s vydatnou pomocí mobilních operátorů) potřebu do oficiálního názvu zařízení přidat termín „5G“. Nyní jsme se od 5G přesunuli k AI. V samotném názvu zařízení naštěstí „AI“ nevídáme, ale uvedení nových smartphonů zpravidla doprovází reklamní materiály plné zmínek o tom, jak vám AI v telefonu usnadní život.

Je tak docela zřejmé, že i tento trend jednoho dne pomine, a možná to nebude trvat ani tak dlouho. Na AI v telefonech se pak budeme dívat stejně jako například na přítomnost e-mailového klienta. Kdysi představovala možnost posílat e-maily skrze první chytré telefony klíčovou novinku, která byla skutečně revoluční, dnes ji bereme jako naprostou samozřejmost. Do smartphonů integrovaná mobilní AI přímo od výrobců je navíc podle mého názoru do jisté míry zbytečná. Proč?

Hlavním důvodem je dostupnost mobilní AI v podobě aplikací. Například Gemini, které dokáže víceméně vše, co mnohé integrované AI funkce, je dostupné v podobě mobilní aplikace pro Android i iOS. Stejně je tomu pak u velmi oblíbeného ChatGPT. Osobně jsem tak z Pixelu 9 Pro s integrovanou AI přešel na iPhone 16 Pro, kam jsem si Gemini nainstaloval (namapoval spuštění aplikace na Akční tlačítko) a nemám pocit, že bych o něco zásadního přišel.

Díky integraci Gemini u Pixelu je pochopitelně používání možná ještě o něco jednodušší a pohodlnější, ale ani u iPhonu si nemůžu na nic stěžovat. S postupným vylepšováním mobilní aplikace Gemini a dalších si navíc dokážu představit, že integrované AI funkce, jako je vylepšování fotografií v telefonu, jejich úprava, přepis, překlad apod., se do jisté míry stanou zbytečnými.

Již nyní totiž můžeme sledovat, jak moc spoléhají výrobci právě na Google a Gemini, případně ChatGPT, a to i v rámci jimi integrovaných mobilních AI funkcí, které se tváří jako „vlastní“, přestože je to jen převlečené Gemini apod. Není tedy docela logickým vyústěním, že všechny tyto funkce mohou rovnou obstarat zmíněné AI v podobě aplikací? Například i One UI 7 má klást mnohem větší důraz na integraci Gemini do systému, domnívám se však, že všechny tyto vychytávky rychle dožene aplikace Gemini s využitím tzv. „Rozšíření“, které umožní Gemini tzv. sáhnout si do dalších aplikací, jako je Kalendář, Gmail, YouTube, Mapy a podobně. Podle různých průzkumů navíc AI v mobilních telefonech u uživatelů nebudí takové nadšení, jak zřejmě výrobci předpokládali, což osobně vnímám i v komunitě technologických nadšenců (redaktorů), pro které je mobilní AI často vyloženě jen „buzzword“.