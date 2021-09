Že jsou mobily a volání drahé? A pamatujete, když se začínalo?

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Je to takový český obyčej: vedle nadávání na všechno a na všechny má zvláštní výsadu kritika cenové politiky českých operátorů. Mobilů i SIM karet přitom každý máme několik a ještě před 30 lety to vypadalo jako čirá utopie.

Zdá se to k neuvěření, ale mobilní telefony jsou v Česku a na Slovensku už 30 let. 12. září 1991 spustil předchůdce dnešního O2, operátor Eurotel, první českou mobilní síť ve standardu NMT. Dohromady se společenskou změnou to zrodilo nový druh člověka: podnikatele v bílých ponožkách a fialovém saku, který přijede na schůzku v Mazdě, ze níž vytáhne kufříkový telefon.

Zvláště pak poslední z atributů naznačoval, jak moc dobře se mu podnikání daří. Když totiž zapátráme v dobových cenících, pak se nestačíme divit. Nejprve bylo nutno zaplatit 30 tisíc jen za aktivaci, tedy přidělení čísla. Pak teprve bylo možno přikročit k výběru telefonu, který stál dalších 60 tisíc. Jejich cena ale rychle klesla zhruba na polovinu. Vyloženě drobné už pak byly měsíční poplatky: dva a půl tisíce za základní tarif bez volných minut a 15 korun za minutu hovoru. A pozor, počítaly se i ty příchozí.

I při dnešních příjmech by se jednalo o šílenost, tou dobou však průměrný měsíční plat nedosahoval ani čtyř tisíc. A dnes? SIMky se všude „válí“ v podstatě zadarmo nebo za cenu kreditu. Pokud nechcete chytrý telefon, pak vám na pořízení přístroje stačí nanejvýš půlden práce, další den (přinejhorším) vyděláváte na na neomezený paušál, alespoň co se hovorů týče.

Taky je potřeba zvážit, jak se posunula kvalita služeb. Schválně si někdy všimněte toho, jak si někteří lidé při volání z mobilu podvědomě stoupají k oknu. Na druhou stranu tu mám vtipnou příhodu z letošního léta, kdy jsem v lese narazil na mladé táborníky a vyslechl část konverzace: „...hele, mně tady vedle signálu svítí písmeno E, nevíš, co to znamená?“

Samozřejmě, nechci aby tohle všechno vyznělo jako obhajoba českých operátorů. Kdo si pamatuje období kolem roku 2000, kdy patřili k těm nejprogresivnějším v Evropě a možná i na světě, spíše než vysokých cen lituje toho, jak v honbě za ziskem trestuhodně brzdí pokrok.

Na druhou stranu je snadné pod tím nánosem gigabajtů, megapixelů a gigahertzů zapomenout, jak úžasný vynález je obyčejné volání z mobilního přístroje kdykoli a kamkoli. A dvojnásob pak, že si ho dnes může dovolit prakticky každý – od malých dětí, po důchodce až po bezdomovce, kteří nevlastní zubní kartáček, ale mobil ano.

Jinými slovy, na rozdíl od podnikatele z úvodu glosy dnes na nikoho neuděláte dojem mobilem a voláním z něj. Tedy za předpokladu, že třeba nemáte nějaký skládací model a k němu tarif, který vám umožní sledovat streamované 4K video. To se pak ale nesmíte divit, že je obojí tak drahé.