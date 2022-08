26 let od uvedení prvního komunikátoru připomíná, jak moc nám chybí

Fotografie: Planet Computers

Skoro každý ví, kdy byl představen první iPhone. Víte však, čím je památný srpen 1996? Tehdy se ukázal první komunikátor: Nokia 9000. Byl to v mnoha směrech revoluční přístroj, který spolu se svými následovníky prošlapal cestu k tomu, jak dnes používáme telefony. Odměnou za to však skončily v zapomnění.

Ve světě mobilů jsou výročí, která jsou široce připomínaná. Třeba takový 9. leden, kdy se podle mnohých změnil svět telefonů s příchodem prvního iPhonu. Každý rok se tak dozvíme nějaký nový drb, například proč ukazují čas 9:41 nebo kde si Steve Jobs nechal ušít svůj ikonický černý rolák. 15. srpen je ale datum, které snadno uteče i těm největším znalcům. A to hlavně proto, že se vztahuje k opravdu dávné minulosti.

15. srpen 1996. Předsedou Vlády ČR byl tehdy Václav Klaus a kina válcoval Den nezávislosti. Do ničivých povodní na Moravě zbýval necelý jeden rok. Síť GSM od tehdejšího EuroteTelu měla sotva pár týdnů a vrcholily přípravy na spuštění konkurence s názvem Paegas. I obyčejné telefonování bylo jen pro ty nejbohatší, a tak opravdové revoluci na poli telekomunikací věnovalo pozornost jen pár znalců. V rámci veletrhu CeBIT byl toho dne představen první komunikátor od Nokie, model 9000.

Proč to byla ta opravdová revoluce? Tou dobou už existovaly kapesní počítače: Palmy, Psiony stroje s mobilními Windows a další proprietární řešení. Existovaly však v dnes těžko pochopitelném off-line světě, kdy jste se vrátili domů, připojili přenosný počítač k tomu stolnímu a spustili synchronizaci. To se později zmiňované stroje snažily nahradit možností připojení přes telefon například dnes také obtížně pochopitelný IrDA port. A existovaly samozřejmě i notebooky, ty však byly tak těžké, drahé a s tak slabou výdrží, že jejich pořízení dávalo smysl jen málokdy.

To všechno dokázala Nokia a její komunikátor změnit. Tehdejší hmotnost 397 gramů se zdála tehdy naprosto šílená, ale podle dnešních měřítek je to trochu větší telefon. Hlavní byl ale vestavěný GSM modem, který umožnil vestavěným aplikacím přístup rovnou na internet: ať už šlo o e-mail, fax (vzpomínáte?), Telnet nebo webový browser. Na to vše stačila vnitřní paměť o velikosti 8 MB: 4 MB pro systém a aplikace, 2 MB pro běh aplikací a další 2 MB pro uživatelská data.

Revoluce se však nekonala kvůli tomu, že Nokia nedokázala, možná ani nechtěla tento produkt dostat mezi masy: tehdejší zaváděcí cena činila necelých 1 000 liber, což je v dnešních penězích téměř dvojnásobek. Pro běžného Čecha to tehdy znamenalo minimálně 3 měsíční platy, spíše více.

Začátek trendu, který skončil

Své zákazníky si ale přesto komunikátor našel a zahájil velmi úspěšnou sérii. Nokia 9110 vylepšovala některé nedostatky, především zásadně snížila hmotnost. To hlavní se ale změnilo s příchodem Nokie 9210i v roce 2002. Hlavní inovací se mohl zdát barevný displej, ale to hlavní spočívalo v nasazení otevřeného operačního systému Symbian. Jeho varianta Series 80 byla upravena speciálně pro široké zobrazovače a dvojici displejů a uměla hardware perfektně využít na rozdíl od dnešních strojů. Po modelech 9500 a 9300 se Nokia rozloučila s E90. Tento komunikátor přišel příznačně ve stejný rok jako první iPhone.

Mohlo by se zdát, že při dnešní nabídce na trhu by se někdo mohl pokusit na tento trend navázat. Jenže, když se k tomu nemá ani „nová Nokia“, je to těžké. Občas se objeví výstřel do tmy, jako je F(x)tec Pro1, ale jeho klávesnice slouží spíše k přilákání pozornosti než k seriózní práci. Jediný, kdo to s komunikátory myslí opravdu vážně, je malá britská společnost Planet Computers a její Gemini, Cosmo a Astro Slide. Ani po tolika letech však firma nedokáže překročit stín crowdfundingového startupu, své produkty dodává skoro výhradně pomocí komunitního financování a naplno se přitom projeví všechny jeho nedostatky: zpožděné dodávky, neodpovídající specifikace, problémy s udržením kvality výroby či prakticky nulová podpora. Opět je to hezké jako nostalgické vzpomínání a hraní si, ale ne pro seriózní práci.

Anebo je na čase si přiznat, že se doba změnila. Že už dnes „práce“ neznamená psaní mailů, článků, Telnet, plánování času schůzek v kalendáři a tak dále. Naopak mezi podstatné činnosti dnes patří zásobování sociálních sítí fotografiemi a videi – a to dnešní smartphony zvládají nadmíru dobře.