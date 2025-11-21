Nový trend? Sdílení s iOS zjednodušuje i Huawei

Včera jsme informovali o tom, že Google prolomil jablečnou bariéru a Quick Share nově komunikuje přímo s AirDropem. A dnes tu máme podobný krok, jenže tentokrát ne z Mountain View, ale z Šen-čenu. Huawei totiž tiše uvedl do App Store aplikaci HarmonyOS Galaxy Interconnect, která umožňuje přenos souborů mezi telefony a tablety s HarmonyOS 6 a zařízeními s iOS, iPadOS či macOS.
Aplikace nabízí několik funkcí:
- Vyhledání zařízení s HarmonyOS 6 v okolí
- Odesílání a příjem souborů, včetně fotografií, videí, kontaktů a dalších dat
- Zobrazení informací o zařízení a nastavení vlastního avataru
- Historii přenosů, která ukazuje odeslané a přijaté soubory
- Nápovědu a zpětnou vazbu přímo v aplikaci
Podle huaweicentral.com první uživatelé potvrzují, že přenos probíhá rychle a umožňuje před odesláním náhled souboru. Podporováno je přitom sdílení mezi zařízeními s iOS, iPadOS a macOS. Aktuálně je však služba omezena výhradně na čínský trh a funguje pouze mezi telefony s HarmonyOS 6.
I přesto jde o významný krok. Huawei totiž naznačuje, že jeho ekosystém se může postupně otevírat i mimo vlastní platformu.