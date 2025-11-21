mobilenet.cz na sociálních sítích

Nový trend? Sdílení s iOS zjednodušuje i Huawei

Marek Vacovský
Nový trend? Sdílení s iOS zjednodušuje i Huawei
Fotografie: Apple
  • Huawei vydal v App Store aplikaci HarmonyOS Galaxy Interconnect, která umožňuje přenos souborů z HarmonyOS 6 na zařízení Apple
  • Uživatelé mohou posílat fotky, videa, kontakty i dokumenty a zobrazovat stav zařízení či historii přenosů

Včera jsme informovali o tom, že Google prolomil jablečnou bariéru a Quick Share nově komunikuje přímo s AirDropem. A dnes tu máme podobný krok, jenže tentokrát ne z Mountain View, ale z Šen-čenu. Huawei totiž tiše uvedl do App Store aplikaci HarmonyOS Galaxy Interconnect, která umožňuje přenos souborů mezi telefony a tablety s HarmonyOS 6 a zařízeními s iOS, iPadOS či macOS.

Google překonal jablečnou bariéru. Quick Share a AirDrop oficiálně spolupracují
Přečtěte si také

Google překonal jablečnou bariéru. Quick Share a AirDrop oficiálně spolupracují

Aplikace nabízí několik funkcí:

  • Vyhledání zařízení s HarmonyOS 6 v okolí
  • Odesílání a příjem souborů, včetně fotografií, videí, kontaktů a dalších dat
  • Zobrazení informací o zařízení a nastavení vlastního avataru
  • Historii přenosů, která ukazuje odeslané a přijaté soubory
  • Nápovědu a zpětnou vazbu přímo v aplikaci

Podle huaweicentral.com první uživatelé potvrzují, že přenos probíhá rychle a umožňuje před odesláním náhled souboru. Podporováno je přitom sdílení mezi zařízeními s iOS, iPadOS a macOS. Aktuálně je však služba omezena výhradně na čínský trh a funguje pouze mezi telefony s HarmonyOS 6.

I přesto jde o významný krok. Huawei totiž naznačuje, že jeho ekosystém se může postupně otevírat i mimo vlastní platformu.

, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze