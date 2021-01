HarmonyOS 2.0 od Huawei se podobá Androidu. Má totiž stejný základ

Fotografie: Huawei

Huawei na konci loňského roku zpřístupnil pro vývojáře první beta verzi operačního systému HarmonyOS 2.0, díky čemuž je možné testovat prostředí a především vyvíjet aplikace. Dodejme, že v tuto chvíli není beta verze určena pro běžné uživatele. I přesto však již lze vidět, jak nový systém od Huawei zhruba vypadá. Jeden vývojář pro bilibili.com zveřejnil fotografie porovnávající vzhled HarmonyOS 2.0 a Androidu.

Identická podoba informačního okna. Vlevo OS Android, vpravo HarmonyOS

Jak můžete vidět na přiložené fotografii, jde o graficky takřka identické systémy, a to včetně informačních oken či potvrzovacích tlačítek. Shodu s Androidem vývojář potvrdil i v systémovém oddílu, kde je uveden základ v Android Open Source Project (AOSP). To odpovídá i informacím od Huawei, který uvedl, že AOSP bude sloužit jako pomyslný odrazový můstek pro HarmonyOS 2.0. Je tak nasnadě, že první pár verzí bude velmi podobné Androidu. Do budoucna se však i sám Huawei jistě bude snažit se výrazněji odlišit.