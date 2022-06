Nejlepší smartphone do 15 000 Kč

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte našeho průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Vybíráme nejlepší telefon do 15 000 Kč!

Na co si dát pozor?

Každá cenová třída má své úskalí, ve střední třídě jde především o to nepropadnout různým marketingovým kampaním, které se vám snaží vnutit „ten nejlepší telefon za tu nejlepší cenu“. V segmentu telefonů s cenou od 10 000 Kč do 15 000 Kč už můžete s klidným srdcem vybírat z běžné české distribuce. Naleznete zde již skutečně zajímavé a dobře vybavené kousky, které již mnohdy nemusí přikročit ke kompromisům.

Nedoporučujeme se tak rozhlížet po pochybných zahraničních stránkách a tatáž slova platí i pro bazary. V dnes nastavené cenové hladině byste sice mohli nalézt například výběhové vlajkové modely, ale případné opravy by se mohly prodražit. Mějte na paměti, že například u více než rok starého telefonu hrozí, že nebude mít baterii v dobrém stavu.

U telefonů s cenou blížící se 15 tisícům Kč už můžete být vcelku nároční. Rozhodně můžete počítat s kvalitním displejem často typu AMOLED, výkonným hardwarem či velkou pamětí disponující minimálně 128 GB, ale výjimkou není ani dvojnásobná kapacita. Naprostou samozřejmostí musí být co nejnovější operační systém, v této kategorii určitě vyžadujte Android 12. I pod hranicí 15 tisíc korun již naleznete sestavu vícero fotoaparátů, kde nesmí chybět ultraširokoúhlý objektiv a u hlavního snímače optická stabilizace obrazu. Občas již lze narazit i na zvýšenou odolnost, což se hodí.

Apple iPhone SE (2022)

V letošním roce došlo k představení další generace iPhonu SE, v pořadí již třetí, která vzhledem odkazuje na 7 let staré iPhony 6s, avšak finální vzhled vám připomene spíše o něco mladší iPhony 8. Designově tedy nepřináší žádnou revoluci, na druhou stranu je to zástupce vymírající kategorie relativně kompaktních telefonů. Displej je bohužel na dnešní poměry velmi malý a s velkými rámy okolo. Potěší vás však nový a výkonný procesor, kvalitní fotoaparát, zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení.

Zamrzí pak nejen zmíněný displej, ale například také slabá výdrž na nabití, kterou nepodpoří ani nabíjení, které patří mezi nejpomalejší mezi všemi telefony. Za 14 tisíc korun obdržíte variantu se 128GB interní pamětí bez možnosti rozšíření.

ASUS ZenFone 8

Po poměrně malém telefonu s iOS volně přejdeme k malému telefonu s Androidem, kterým je ASUS ZenFone 8. Kromě jeho kompaktních rozměrů zaujme téměř 6palcovým AMOLED displejem či špičkovým procesorem Snapdragon 888. Telefon se dále chlubí zvýšenou odolností či slušnou výdrží i rychlým nabíjením. Výrobce dokonce neopomněl ani 3,5mm jack. Některým uživatelům také může vyhovovat přítomnost notifikační diody. Velmi dobrou výbavu podtrhují i hlasité stereo reproduktory.

Smířit se naopak musíte se 128GB interní pamětí, kterou nelze nijak rozšířit. K dokonalosti pak chybí bezdrátové nabíjení, které by u mobilu za zhruba 16 tisíc korun již chybět nemělo.

Motorola Edge 30

Hledáte-li stylovku, která nezatíží vaši peněženku, mohla by vás zaujmout Motorola Edge 30, která se pyšní extrémně tenkým tělem, kdy se tloušťka dostala hluboko pod 7 milimetrů. Oči budete moci nechat také na 6,5paclovém AMOLED displeji se 144 Hz. To mohou ocenit například hráči, kterým přijde vhod i dostatečně výkonný Snapdragon 778G+. Povedená je i sestava fotoaparátů, kdy hlavní 50megapixelový snímač má optickou stabilizaci obrazu a ultraširokoúhlý objektiv nepostrádá automatické ostření.

Do tenkého těla se vměstnala poměrně malá baterie, jenže výdrž je je více než jednodenní a nabití velmi svižné. Prostředí zajišťuje takřka čistý Android 12 a mobil podporuje funkci Ready For, díky které můžete po připojení HDMI kabelu využívat na monitoru klasické desktopové prostředí. Za přibližně 11 tisíc korun lze telefonu jen málo co vytknout, snad jen horší umístění čtečky otisků v displeji nebo absentující slot pro paměťové karty.

Realme GT 2

U designově zajímavých telefonů zůstaneme, neboť se do našeho výběru prodralo Realme GT 2, jehož pistáciová zadní strana s velice příjemnou povrchovou úpravou upoutá pozornost nejednoho zvědavce. Současně jsou zde i zcela praktické stránky tohoto vzhledu. Zapomenete na otisky prstů a případné škrábance. Až se dostatečně vynadíváte na záda telefonu, jistě oceníte i 6,62palcový Super AMOLED displej se 120 Hz nebo výkonný Snapdragon 888.

Špatný rozhodně není hlavní 50megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, avšak zbylá fotovýbava již příliš nenadchne. Baterie je naopak velká a dokáže zajistit i dvoudenní výdrž. Vhod jistě přijde i podpora 65W nabíjení, kdy celý telefon nabijete za zhruba půl hodiny. Realme však při ceně 12 tisíc korun ignoruje zvýšenou odolnost, bezdrátové nabíjení a nepodporuje ani paměťové karty. Mírně pokulhává i aktuálnost softwaru, byť Android 12 nechybí.

Samsung Galaxy A53

Dnešní výběr zakončuje Samsung Galaxy A53, což je opět letošní novinka, která vám nabídne velice komplexní výbavu a uspokojí i náročnější uživatele. Telefon má robustní tělo s kovovými rámečky a navrch přihazuje i zvýšenou odolnost IP667 proti vodě a prachu. Čelní straně dominuje 6,5"i AMOLED displej se 120 Hz, zatímco výkon zajišťuje slušný Exynos 1200 s 8GB operační pamětí a velkorysým 256GB úložným prostorem, který lze dále rozšiřovat paměťovkou.

Velmi dobře je na tom sestava fotoaparátů. Hlavní 64megapixelový snímač má optickou stabilizaci obrazu a ultraširokoúhlý objektiv nabízí vysoké 12megapixelové rozlišení. Poměrně použitelný je v tomto případě i makro objektiv s 5 megapixely. Zklamáni nebudete ani baterií s kapacitou 5 000 mAh, avšak smířit se budete muset s pomalejším nabíjením. Samsung dbá na aktuální software a dlouhou podporu, na druhou stranu občasně zpomalený chod prostředí zamrzí. Za necelých 12 tisíc korun však Samsung Galaxy A53 nabízí opravdu hodně muziky.