Motorola Edge 60 Pro se profiluje jako velmi zajímavý mobil střední třídy, za který nezaplatíte majlant, ale přesto nabídne spoustu vlajkových vlastností i povedený vzhled. Má i nějaké nedostatky, nebo je to skutečně pomyslný ideál?

Motorola má v portfoliu telefon takřka pro každého, i když vyloženě vlajkový model klasické konstrukce letos nenabízí. Ten zastupuje ohebné véčko Razr 60 Ultra, u něhož si výrobce poprvé v historii věří natolik, že jej považuje za svůj „flagship“. Motorola Edge 60 Pro je nicméně v mnoha ohledech vlajkový telefon, který slibuje špičkovou ochranu, parádní displej, velké (a rychlé) úložiště i obří baterii s podporou rychlého nabíjení. Jak je na tom v dalších aspektech?

Obsah balení: moderně a úsporně

Motorola se navzdory splnění veškeré legislativy a environmentálnímu přístupu neomezuje pouze na samotný telefon a USB-C/USB-C kabel, ale přibalí i pěkné pouzdro z recyklovaných materiálů, jež barevně ladí s vybranou verzí. Krabička je navíc parfémovaná a samozřejmě odpovídá obsahu, tj. není v ní zbytečně prázdné místo.

Líbilo se nám parfémované balení včetně povedeného pouzdra

Konstrukční zpracování: líbí se všem

Motorola Edge 60 Pro je na našem trhu dostupná hned ve třech barevných provedeních, fialovém, modrém a zeleném. Každé z nich má něco do sebe a osobně se mi zřejmě nejvíc líbí prostřední verze s označením Dazzling Blue. Jako vždy na barvách pracovala společnost Pantone, uznávaný odborník a také trendsetter, který víceméně říká, jaké odstíny budou například v příštím roce populární. Mé sympatie k modré však neznamenají, že fialová nemá také něco do sebe. Barva je extrémně líbivá a velmi chválím rovněž praktickou úpravu zad, na kterých neulpívají otisky.

Nepočítejte s kovem ani skleněnými zády. Ačkoliv mnohdy telefony s kombinací skleněných zad a kovových rámů používám, rozhodně jsem se necítil s Edge 60 Pro nijak ochuzený o „prémiový“ pocit. Ano, materiály sice nejsou tak drahé, ale Edge 60 Pro vám nabídne jiné výhody – například jistotu, že záda při pádu neprasknou, jako to umí sklo. Zejména v zimě se budou lépe držet (méně klouzat) a trápit vás nemusí ani plastový rámeček, který je beztak velmi tenký. Slušná je i haptická odezva či ochrana IP68 i IP69 + MIL-STD-810H. Pixel 9a nabídne ještě o něco lepší haptiku, ale zase na Motorolu ztrácí v některých jiných ohledech.

Pravděpodobně již tušíte, že novinka se také velmi příjemně drží v dlani, je tenká (8,2 mm) a váží jen 186 gramů. Se zohledněním kapacity baterie se jedná o špičkovou hodnotu, kterou by Edge 60 Pro mohli závidět i dražší modely.

Líbilo se nám líbivý design (barvy od Pantone)

praktická úprava zad

IP68 a IP69 + MIL-STD-810H

příjemně padne do dlaně

nízká hmotnost

Displej: opět boduje

Motorola neponechala nic náhodě ani v oblasti displeje, kde se výrobce spoléhá na 6,7" POLED panel, který je zaoblený po všech stranách. Míra zaoblení je přitom tak akorát, kromě toho, že zařízení vypadá prémiověji, napomáhá také pohodlnějšímu používání gest. Samotná obrazovka pak zaujme například i relativně malým průstřelem pro selfie kamerku či tím, že se jedná o 10bitový panel s jemností 444 PPI.

Během používání jsem nepřišel v podstatě na žádné negativum. Zejména v oblasti jasu se navíc výrobce chlubí maximem až 4 500 nitů. V praxi jsem tedy rozhodně neměl problém s čitelností ani v těch nejextrémnějších podmínkách, ačkoliv obecně platí, že takto vysoký jas je schopen telefon nabídnout jen na velmi malém prostoru po velmi krátkou chvíli. Reálně se tak dostanete například na třetinový jas celé plochy, který je více než dostačující. Příkladně fungovala také automatická regulace. Vysoký jas také napomáhá lepšímu zážitku při sledování HDR10+, který novinka podporuje, stejně jako až 120Hz obnovovací frekvenci.

Opomenout nesmím ani optickou čtečku otisků prstů, která funguje příkladně. Se čtečkou jsem byl tedy spokojen, přesto však musím zmínit konkurenční Poco F7 Pro, které nabídne (jako první v této ceně) již i ultrazvukový senzor, jenž je ještě lepší.

Líbilo se nám kvalitní POLED panel s vysokým jasem

až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoký maximální jas

Nelíbilo se nám čtečka pouze optického typu

Zvuk: za jedna s hvězdou

O zvuk se stará dvojice reproduktorů, které kromě dostatečné hlasitosti nabízejí i slušnou basovou složku a prostorový efekt. Doporučuji aktivovat integrovaný standard Dolby Atmos, jenž zvukový zážitek ještě vylepší. Ani kvalita hovorů mě nezklamala, s protistranou jsem se slyšel naprosto bez problémů.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: bez problémů

O výkon se stará 4nm čipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme, který zajišťuje více než dostačující svižnost i schopnost rozpohybovat víceméně jakoukoliv hru. Navíc je energeticky efektivní, a tak se nedočkáte ani zvýšeného zahřívání. Dostatek výkonu pak potvrzují také syntetické testy, přičemž vše korunuje štědré úložiště o velikosti 512 GB. To je u tohoto modelu typu UFS 4.0, Motorola si tak napravuje reputaci z dřívějška, kdy do předešlého modelu nasadila pomalejší UFS 2.2. Co se týče RAM, je k dispozici hned 12 GB LPDD4X, tudíž ani v tomto ohledu nelze nic vytknout.

Líbilo se nám vysoký výkon

štědré úložiště i RAM

Výdrž baterie: tak to má vypadat

Zatímco jsme u konkurence zvyklí velmi často vnímat „duální“ přístup, kdy je modelům určeným pro mimo-domácí trh patřičně zredukována kapacita baterie, u Motoroly Edge 60 Pro se toho obávat nemusíte. Novinka se chlubí 6 000mAh akumulátorem, což je s ohledem na hmotnost, ale také daný segment, špičková hodnota. Reálně jdou dva dny naprostým standardem a dostat se klidně můžete i o den dále. K dispozici je rovněž 90W drátové a 15W bezdrátové nabíjení, kdy se mi podařilo (kabelem a s pomocí 125W adaptéru) nabít během půl hodiny cca na 80 %. Oproti Edge 50 Pro nabíjecí výkony mírně spadly, ale ve výsledku k nijak výraznému snížení komfortu nedošlo.

Líbilo se nám špičková výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: spokojen bude každý

Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G, Dual SIM a eSIM. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita včetně eSIM

Fotoaparát: překvapení, nebo zklamání?

Motorola Edge 60 Pro nabídne ultraširokoúhlý objektiv s autofokusem i trojnásobný teleobjektiv s OIS, samozřejmě nechybí ani primární snímač s optickou stabilizací. Za zmínku také stojí spolupráce se společností Pantone, která zajišťuje ideální naladění barevnosti snímků.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 10 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/2.0 f/2.0 Velikost snímače 1/1,56" 1/3,94" 1/2,76" 1/2,76" Označení snímače Sony LYTIA 700C Samsung S5K31 Samsung JN1 Samsung JN1 Velikost pixelů 1,0 µm 1,0 µm 0,64 µm 0,64 µm Ohnisková vzdálenost 24 mm 73 mm 16 mm (120 stupňů) ? mm Typ ostření vícesměrové PDAF PDAF PDAF pevné Optická stabilizace ano ano ne ne

Pořízené snímky jsou s přihlédnutím k ceně velmi slušné, ať už co se týče úrovně detailů, barevnosti, která je zpravidla pěkně sladěná napříč jednotlivými senzory, či práce s expozicí. Zejména za rozumných světelných podmínek dokáže novinka pořizovat kvalitní snímky, které odpovídají solidní střední třídě, i když HDR někdy není tak docela ideální.

Za zhoršených světelných podmínek se stále daří vyhnout se šumu, i když je patrnější úbytek detailů a měkkost snímků. V tomto ohledu pak může pomoci noční režim, který oproti automatickému režimu prodlouží závěrku. Dostačující je také kvalita videa, která lze zaznamenat ve 4K s 30 FPS na všechny snímače.

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

video v 4K s 30 FPS na všechny snímače

Software: spousta AI, ale jen průměrná podpora

Motorola garantuje u novinky 3 velké aktualizace OS a 4 roky záplat, což není nejdelší podpora na trhu, i když by průměrnému uživateli mohla postačit. Například Samsung, Google či Honor slibují delší v dané cenové relaci delší podporu. V každém případě je však software, respektive nadstavba, povedená. Nebýt některých zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je například Temu (jejichž počet se ale naštěstí podle mého názoru postupem času mírně snižuje), byl by zážitek ještě lepší. Hlavním důvodem je přitom to, že nadstavba Hello UI je napěchována různými vychytávkami a bohatými možnostmi úprav, přitom podle mého názoru působí přehledněji a intuitivněji ve srovnání s mnohou konkurencí. Streamovat obsah z telefonu lze drátově i bezdrátově skrze Smart Connect, pohrát si lze s nastavením obou obrazovek, vizuálem rozhraní atp. Telefon rovněž chytře využívá hned několik různých AI (např. Perplexity nebo Copilot), díky čemuž dokáže mnohdy lépe pracovat s textem, sumírováním, vyhledáváním informací apod. Těšit se můžete také na velmi svižný chod zařízení a vizuálně líbivé prostředí.

Líbilo se nám svižný chod systému

Nelíbilo se nám zbytečný balast

konkurence nabídne delší softwarovou podporu

Zhodnocení

Motorola Edge 60 Pro je skrz naskrz povedeným smartphonem, který za rozumnou cenu nabídne obří baterii, parádní displej, dostatek výkonu i líbivý vzhled s vysokou odolností. Pomyslnou třešinkou na dortu jsou pak dárky v podobě povedených sluchátek či chytrého přívěsku. Za nevýhodu lze označit zbytečný balast a softwarovou podporu, která je kratší než u konkurence, to jsou ale zároveň také jediné skutečné nedostatky. Nákup tak mohu s klidným svědomím doporučit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz