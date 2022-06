Nejlepší smartphone do 10 000 Kč

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte našeho průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Vybíráme nejlepší telefon do 10 000 Kč!

Na co si dát pozor?

Každá cenová třída má své úskalí, ve střední třídě jde především o to nepropadnout různým marketingovým kampaním, které se vám snaží vnutit „ten nejlepší telefon za tu nejlepší cenu“. V segmentu telefonů s cenou od 7 500 Kč do 10 000 Kč už můžete s klidným srdcem vybírat z běžné české distribuce. Naleznete zde již skutečně zajímavé a dobře vybavené kousky, které nemusí jít nutně cestou kompromisu.

Nedoporučujeme se tak rozhlížet po pochybných zahraničních stránkách a tatáž slova platí i pro bazary. V dnes nastavené cenové hladině byste sice mohli nalézt například výběhové vlajkové modely, ale případné opravy by se mohly prodražit. Mějte na paměti, že například u více než rok starého telefonu hrozí, že nebude mít baterii v dobrém stavu.

U telefonů s cenou blížící se 10 tisícům Kč už můžete být vcelku nároční. Rozhodně můžete počítat s kvalitním displejem často typu AMOLED, výkonným hardwarem či velkou pamětí disponující minimálně 128 GB. Naprostou samozřejmostí musí být co nejnovější operační systém, v této kategorii určitě vyžadujte Android 11, ideálně však současnou verzi 12. I pod hranicí 10 tisíc korun již naleznete sestavu vícero fotoaparátů, zpravidla počítejte s ultraširokoúhlým objektivem. Občas již lze narazit i na zvýšenou odolnost, což se hodí.

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 potěší všechny, kteří hledají telefon, co není přerostlý. Padne pohodlně i do menší dlaně, za což vděčíme 6,43" Super AMOLED displeji s 90 Hz. Konzervativní uživatele může potěšit třeba 3,5mm jack nebo prostředí, které je dobře optimalizované a přehledné. Bohužel je však nutné počítat se starším Androidem 11. Obávat se nemusíte ani o výkon, který zajišťuje moderní procesor Dimensity 900 s 8GB RAM a paměťovou kartou rozšiřitelnou 128GB interní pamětí.

Čím vás OnePlus rozhodně zaujme, to je rychlost nabíjení. Celou baterii totiž dobijete za zhruba půl hodinky, což je skvělá zpráva. Výdrž se běžně pohybuje kolem 1 dne. Trojice zadních fotoaparátů není nijak úchvatná a poslouží spíše na momentky za dostatečného světla. Hlavní 64megapixelový snímač doplňuje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a zbytečné 2megapixelový makro snímač. Za 9,5 tisíc korun je OnePlus Nord CE 2 zajímavou a vcelku kompaktní volbou.

Poco X4 Pro 5G

Náročnější by mohlo zaujmout nové Poco X4 Pro 5G lákající na špičkový Super AMOLED displej se 120 Hz a takřka 6,7" úhlopříčkou. Velmi dobře je telefon vybaven i v otázce výkonu. Spoléhá na Snapdragon 695 a 8GB RAM. Bez velkého váhání jej lze doporučit i hráčům mobilních her, a to i díky velké 256GB paměti, kterou za necelých 9 tisíc korun získáte.

Poco bývá tradičně slabší v oblasti fotoaparátů a ani model X4 Pro 5G není výjimkou, ačkoliv se může pochlubit 108megapixelovým hlavním fotoaparátem. Dále je připraven tradiční 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 2megapixelová makro kamerka. Chuť si lze spravit u dobré výdrže díky 5 000mAh baterii a následně i rychlého 67W nabíjení. Zcela vybitý telefon nabijete na 100 % za 41 minut.

Realme GT Master Edition

Vybírat ten nejlepší telefon do 10 tisíc korun je nesmírně těžké, což dokazuje další obdobně vybavený mobil, kterým je Realme GT Master Edition se špičkovým 6,43" Super AMOLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí. Zjednodušeně lze říci, že často bude rozhodovat právě velikost displeje a následně samotného telefonu. Tahákem Realme by mohl být výkonný Snapdragon 778G a 6GB RAM. Zcela standardní je pak 128GB interní paměť. Zaujmout může i originální vzhled zadní strany, na které neulpívají otisky prstů.

Realme GT Master Edition oslní kompletním nabitím za půl hodinky. Působivé, že? Navzdory baterii s menší kapacitou 4 300 mAh je výdrž dobrá a dosahuje na 1,5 dne. Hlavní fotoaparát se vás pokusí zlákat 64 megapixely, nicméně absence optické stabilizace obrazu zamrzí. Další fotoaparáty, to už je poněkud obehraná písnička. 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a zbytečný 2megapixelový snímač, to je sestava, která tlačenici nevyvolá. Kromě slabších fotoaparátů je však Realme GT Master Edition za necelých 9 tisíc korun zajímavou volbou.

Samsung Galaxy S20 FE

Do segmentu nejlepších telefonů v ceně nepřesahující 10 tisíc korun se nám aktuálně propadla jedna bývalá skoro vlajková loď. Řeč je o Samsungu Galaxy S20 FE, který svou výbavou dokáže většinu konkurentů hravě zastínit. Spoléhá se na špičkový Super AMOLED displej se 120 Hz, ale velkým lákadlem bude zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Zaujmout může výběr z několika barevných variant, případně stereo reproduktory. Procesor Exynos 990 podává s 6GB RAM stále dostatek výkonu a výhodu představuje i nejnovější Android 12, přičemž Samsung je vyhlášen příkladnou podporou.

Nezklame ani sestava fotoaparátů v čele s 12megapixelovým snímačem, 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem a 8megapixelovým teleobjektivem. Bezztrátově zoomovat vám jiný model v dnešním výběru nedovolí. Poněkud pozadu je Galaxy S20 FE s rychlým nabíjením, s tím si moc netyká. Na druhou stranu vám ale nabídne možnost využívat i bezdrátové nabíjení. Má za necelých 10 tisíc korun nějaké nedostatky? Ano, chybí podpora 5G.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Přímým konkurentem před Poca je letošní novinka Redmi Note 11 Pro 5G. Ptáte se proč? Oba telefony totiž nabízí v podstatě identickou výbavu, a tak i v případě Redmi můžete počítat s velkým 6,7" Super AMOLED displejem se 120 Hz. Nechybí Snapdragon 695 a 128GB interní paměť. Stejně tak lze počítat se sestavou tří zadních fotoaparátů, kdy hlavní má 108 megapixelů, sekundární 8 megapixelů s ultraširokoúhlým záběrem a poslední pro makro snímky 2 megapixely. Nijak se neliší ani baterie s kapacitou 5 000 mAh či podpora 67W drátového nabíjení.

Ptáte se, který tedy vybrat? Při shodné ceně těsně pod hranicí 9 tisíc korun se misky vah aktuálně převažují ve prospěch nápisu Poco na těle telefonu. Redmi Note 11 Pro má totiž menší 6GB RAM a poloviční interní paměť.