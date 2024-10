Řada „T“ od Xiaomi je mnohými považována za ještě zajímavější než regulérně vlajková číselná série, proto jsem byl i já zvědavý na nejnovější (takřka vlajkové) Xiaomi 14T Pro. Jak se telefon osvědčil?

Xiaomi 14T Pro je jedním z nezajímavěji vybavených smartphonů s cenou okolo 15 tisíc korun, rozhodnete-li se uplatnit nespočet bonusů, jimiž se vás Xiaomi snaží nalákat k nákupu. Na telefon se však podívám také optikou „běžné“ ceny.

Obsah balení: stále s pouzdrem, ale bez adaptéru

V bílé krabičce, jež v sobě ukrývá samotný telefon, najdeme také kabel a silikonové pouzdro tmavě šedé barvy. Přítomnost pouzdra je nepochybně plusovým bodem, zároveň však budu i trochu kritický. Absenci adaptéru nelze Xiaomi vytknout, ostatně další velké značky od něj upustily již před delší dobou (Sony vám v balení nedodá ani kabel), zachování zbytečně velké krabičky (stejně velké, jako by se v ní adaptér nacházel), však již ano. Pokud chybí adaptér z environmentálních důvodů, mělo by tomu odpovídat i menší balení. Zdá se však, že Xiaomi zkrátka ještě mělo/má na skladě tento typ krabiček, a tak je opět poslalo do oběhu. To stejné lze konstatovat u kabelu, který je typu USB-C/USB-A, i když je již nějakou dobu standardem (u environmentálních balení především), že obdržíte modernější USB-C/USB-C kabel. Modernější vozy například již USB-A mnohdy vůbec nedisponují, stejně tak mizí z notebooků. Zatímco lze tento typ kabelu snadno pochopit v propojení s adaptérem a vlastní nabíjecí technologií, samostatně již příliš nedává smysl. Za balení tedy Xiaomi kárám a doufám, že se nejpozději u řady 15T polepší.

Líbilo se nám silikonové pouzdro

Nelíbilo se nám starší USB-A/USB-C kabel

nesmyslně velké balení navzdory chybějícímu adaptéru

Konstrukční zpracování: osvědčený design a stylové vypínací tlačítko

Xiaomi 14T Pro je „klasickým“ novodobým Xiaomi, jehož design je rozhodně ne vyloženě unikátní, ale podle mého názoru snadno rozpoznatelný. Kromě loga na zádech to napoví především styl fotomodulu i nápis Leica uprostřed něj. Telefon se snaží působit poměrně prémiově, ostatně to naznačují i hliníkové rámečky či skleněná zadní strana, i když výrobce neudává, o jaký typ skla se jedná. V obou případech se můžete spolehnout na matnou povrchovou úpravu, za což si Xiaomi zaslouží palec nahoru. Hmotnost se zastavila na hodnotě 209 gramů, ale je relativně dobře rozvržená. Spodní pravý roh, pokud jste jako já praváci, nicméně může po delším držení telefonu v ruce začít trochu nepříjemně tlačit do dlaně.

Navzdory vlajkové odolnosti IP68 na mě zkrátka 14T Pro působí jako telefon, který se snaží vypadat prémiově, ale zároveň lze snadno vycítit, že se o prémiovou řadu nejedná. Možná by mělo Xiaomi zauvažovat nad menším refreshem designu a přijít třeba s nějakým zajímavým prvkem, který nevídáme u velkého množství dalších výrobků. Takto bohužel telefon zapadá do šedi průměru a esteticky se o moc zajímavý kousek nejedná. Menší výjimkou je v tomto ohledu snad jen zdrsněné vypínací tlačítko, které design nepatrně oživí, ale celkově dojem bohužel nezachrání. Pokud jste však velcí konzervativci, možná z toho naopak budete nadšeni a radost by vám mohla udělat i přítomnost slotu na dvě nanoSIM.

Na závěr dodám, že ani haptická odezva novinku rozhodně neřadí do prémiového segmentu, neboť je pouze průměrná.

Líbilo se nám matná záda i rámečky

kompletní ochrana IP68

slot pro dvě nanoSIM

pěkně zpracované vypínací tlačítko

Nelíbilo se nám haptická odezva

celkově nudný design

Displej: rámečky, které zaručeně nadchnou

Jestli jsem v oblasti designu novinku kritizoval, v případě displeje budu víceméně pouze chválit. Největším překvapením jsou totiž velmi tenké rámečky kolem displeje, které vídáme u regulérně vlajkových telefonů. Rámečky jsou navíc nejen tenké, ale také pěkně symetrické po všech stranách. S 6,67", HDR10+ i Dolby Vision a maximální obnovovací frekvencí až 144 Hz je pak tento AMOLED panel velmi povedený. Výrobce se navíc zaměřil také na nasazení 2 880Hz PWM stmívání, což potěší citlivější jedince, které by jinak mohlo rušit blikání. Pokročilejší PWM stmívání nicméně ve výsledku ocení všichni, neboť, ať už jej vnímáte, či nikoliv, způsobuje únavu zraku.

Stěžovat si nemohu ani na jas, v maximu se jedná (na velmi omezeném prostoru po velmi krátkou dobu) až o 4 000 nitů, v praxi tedy takových hodnot dosahovat nebudete, ale ani tak jsem nikdy nestrádal a vždy si užíval perfektní čitelnost. Spokojen jsem byl naopak i s minimálním jasem, který není rušivý. Za formu biometrického rozpoznávání uživatele si pak Xiaomi zvolilo optickou čtečku otisků prstů. Její by sice mohla být výš, ale jinak si nelze absolutně na nic stěžovat. Uživatelé si také mohou změnit animaci odemknutí nebo snížit jas „prosvícení“ senzoru čtečky při horších světelných podmínkách, což může odemykání zpomalit, ale zase být méně rušivé například v zatemněné místnosti. Alternativou je pak rozpoznávání obličeje, avšak pouze 2D.

Použitý zobrazovací panel není typu LTPO, což je vcelku běžné, na druhou stranu je vhodné poukázat na to, že takový Nothing Phone (2) jej za podobnou cenu nabídne. Více zamrzí, že výrobce neuvádí, jaký typ ochranného sklad na displej nasadil, nicméně již z výroby na něj nalepil ochrannou fólii.

Líbilo se nám kvalitní 144Hz OLED panel

podpora Dolby Vision i HDR10

extrémně tenké rámečky

spolehlivá čtečka otisků

Nelíbilo se nám neznámé ochranné sklo

Zvuk: schází basy

Xiaomi 14T Pro disponuje dvojicí reproduktorů, které dokáží vyvinout solidní hlasitost, avšak poměrně dost jim schází basová složka. Telefon se chlubí rovněž podporou Dolby Atmos, jehož aktivace obvykle pomůže, avšak v tomto případě jsem nebyl ani tak ze zvuku příliš nadšen. Na nejvyšší hlasitost může být navíc poslech i mírně nepříjemný a místy tahá za uši. Označil bych jej tedy přinejlepším za průměrný, možná spíše mírně podprůměrný s ohledem na cenu mobilu.

Nelíbilo se nám zvukový projev za očekáváním

Výkon hardwaru: vlajkový výkon i obří úložiště

Mediatek Dimensity 9300+ má více než dostatek výkonu na běžný chod i hraní nejnáročnějších her, což dokazují přiložené benchmarky. Co se zahřívání týče, může být patrnější v horní části (kde je čipset uložený), ale nejedná se o nic zásadního, co by kazilo dojem z používání. Velmi štědré je také úložiště o velikosti 512 GB, respektive 1 TB, vždy typu UFS 4.0, tudíž je zcela pochopitelné, že na telefonu nenajdeme slot pro paměťové karty. Velikost RAM činí 12 GB a jedná se o typ LPDDR5X. U obou paměťových čipů tak máte k dispozici v podstatě to nejlepší na trhu.

Líbilo se nám špičkový výkon

obří úložiště i velká RAM

Výdrž baterie: solidní výkon

Xiaomi 14T Pro se chlubí 5 000mAh baterií, která zvládala v průměru 1,5 dne na nabití, ovšem výdrž vás ve výsledku ani tolik nemusí zajímat, neboť telefon umí extrémně rychlé nabíjení. Přibližně za 22 minut jej lze kompletně nabít, což v praxi znamená, že vám stačí jej připojit třeba jen 10 minut denně na nabíječku a máte po starostech. Nutno dodat, že pro co nejrychlejší možné nabíjení je nutné tuto možnost nejprve aktivovat v nastavení. Velká pochvala pak Xiaomi náleží za implementaci bezdrátového nabíjení o výkonu až 50 W v kombinaci s proprietární nabíječkou. Vzhledem k technologii velmi rychlého drátového nabíjení i solidní kapacitě baterie a zasazení do řady „T“ se jedná o moc příjemné překvapení. Jediné, co tak může někomu scházet, je podpora reverzního bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

extrémně rychlé nabíjení

bezdrátové nabíjení

Nelíbilo se nám reverzní bezdrátové nabíjení schází

Konektivita: se vším všudy

Xiaomi 14T Pro se může pochlubit podporou Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Zajímavostí je rovněž infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: připraven na vše?

Xiaomi 14T Pro má na zádech víceméně kompletní fotovýbavu, tedy hlavní snímač, ultraširokoúhlý objektiv, ale také teleobjektiv, který lze použít rovněž jako makro fotoaparát, i když se vyloženě nechlubí možností ostřit z velmi krátké vzdálenosti.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 2,6násobný teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/2.0 f/2.0 Velikost snímače 1/1,31" 1/3,06" 1/2,88" ?" Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,61 µm ? µm Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 60 mm 25 mm Stabilizace optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Ostření PDAF pevné PDAF pevné

Zmíněné makro snímky tak vyžadují dostatek prostoru na pořízení, neboť objektiv nelze přiblížit příliš blízko k focenému objektu. Výsledek je každopádně solidní a makro snímky vypadají velmi pěkně. Za hlavní hvězdu lze ale rozhodně považovat primární snímač výrobce Omnivision. Zajímavostí je například clona f/1.6, která přirozeně vytváří jemný bokeh, ale zároveň zastře některé detaily v pozadí. V propojení s dvojicí režimů Leica (Vibrant a Authentic) lze pak zachytit barevně velmi pěkné snímky, kdy já osobně jsem preferoval spíše režim Authentic. Těšit se můžete na dostatek detailů, správně nastavenou expozici i dobře odvedenou práci, co se týče dvojnásobného zoomu výřezem ze senzoru.

Ultraširokoúhlý objektiv je na detaily i ostrost logicky o poznání slabší a výsledky z něj jsou spíše průměrné, ačkoliv vyloženě neurazí. Teleobjektiv, zaměříme-li se na focení portrétních snímků, k čemuž je předurčen, umí zachytit až překvapivě kvalitní záběry. Překvapilo mě, že si poradí například i s delšími vlasy při focení portrétu, které ošklivě „neořeže“, ale zůstanou na záběru a přitom vše působí přirozeně. Video lze natáčet až v 8K s 30 FPS, selfie snímač a ultraširokoúhlý objektiv zvládá maximálně 4K s 30 FPS a teleobjektiv také 4K s 60 FPS.

Xiaomi 14T Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní teleobjektiv i hlavní kamera

obecně detailní a pěkně barevné snímky

Software: HyperOS s AI

Kromě Androidu 14 najdeme v telefonu rovněž nadstavbu HyperOS s několika vychytávkami umělé inteligence. Jedná se například o možnost přepisu mluvené řeči (a to v českém či slovenském jazyce), korekci gramatiky, sumírování, překlad apod. V telefonu je rovněž asistent Gemini, jehož je možné vyvolat dlouhým stiskem vypínacího tlačítka. Během psaní této recenze disponoval 14T Pro bezpečnostními záplatami pro září a výrobce garantuje podporu v oblasti aktualizací OS i záplat minimálně do září 2029. S nákupem mobilu Xiaomi je rovněž nutné počítat s balastem v podobě aplikací typu Facebook, Booking.com a dalších, které lze však vcelku snadno odinstalovat.

Líbilo se nám funkce umělé inteligence v češtině

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám zbytečný balast v systému

Zhodnocení

Xiaomi 14T Pro je telefon, který si lze snadno oblíbit kvůli jeho dovednostem a parametrům, ať už se jedná o extrémně rychlé nabíjení, kvalitní displej s tenkými rámečky či vlajkově výkonný čipset. Pokud se přenesete přes nanejvýš všední design, i když s ochranou IP68 a hliníkovými rámečky, a neodradí vás například ani slabší reproduktory, lze nákup doporučit. Se zohledněním bonusů se jedná o velmi slušný poměr cena/výkon, s „příplatkem“ cca 5 000 Kč však již můžete snadno zamířit do regulérně vlajkových vod.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz