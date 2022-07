Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Popularitu bezdrátových sluchátek, zdá se, jen tak něco nepřekoná – kvalita zvuku se neustále zlepšuje, stejně jako schopnost aktivního potlačení hluku či praktická zvýšená odolnost. V tomto výběru se proto zaměříme na nejlepší špuntová bezdrátová sluchátka, která jsou snadno přenositelná a komfortní i během sportování.

Nejlepší špuntová bezdrátová sluchátka

Sony WF-1000XM4

V současnosti nejlépe vybavená špuntová sluchátka Sony přináší několik podstatných vylepšení oproti předchozí generaci, navíc jsou podstatně menší. Kompaktní krabičku zdobí logo výrobce, ale i praktická podlouhlá dioda, která slouží jako indikátor stavu nabití. Velký důraz Sony kladlo také na zpracování, kdy jsou sluchátka i krabička z recyklovaných materiálů a nechybí ani zvýšená odolnost dle IPX4, která skýtá dostačující odolnost proti potu či dešti.

Po zvukové stránce se lze těšit na léty ověřenou kvalitu od Sony. Zvukové orgie rozehrají 6mm měniče se zvětšeným magnetem a membránou, působivé je i vylepšené ANC. Potlačení okolního hluku funguje perfektně a dokáže „vykompenzovat“ opravdu mnoho okolních zvuků. Uživatelé mají k dispozici rovněž velmi dobře zpracovaný ekvalizér v přidružené aplikaci či podporu kodeku LDAC pro co nejvyšší kvalitu bezdrátového přenosu přes Bluetooth. Z dalších vlastností stojí za zmínku přítomnost bezdrátového nabíjení či extrémně praktická funkce „Speak-to-Chat“, která dokáže okamžitě detekovat váš hlas a na základě toho pozastavit přehrávání hudby.

Sony WF-1000XM4 si můžete zakoupit na CZC.cz.

Huawei FreeBuds Pro 2

Sluchátka Huawei přináší špičkovou kvalitu zvuku díky přítomnosti duálního zvukového systému, jenž se skládá z 11mm dynamického měniče a sekundárního měniče s planární membránou, která zajišťuje velmi nízké zkreslení vyšších frekvencí, jež zní jednoduše skvostně. Na vyladěném zvuku s velmi širokým rozsahem od 14 Hz do 48 kHz se ostatně podílela i renomovaná francouzská společnost Devialet a sluchátka podporují i kodek LDAC pro vysoce kvalitní bezdrátový přenos.

Z dalších funkcí rozhodně stojí za zmínku ANC, které funguje skvěle a dokáže odizolovat většinu ruchů střední a nižší frekvence. Stejně tak lze pochválit velmi kvalitní přenos audia v průběhu telefonních hovorů díky soustavě čtyř mikrofonů na každém sluchátku. FreeBuds Pro 2 zaujmou také líbivým designem s certifikací IP54 či podporou bezdrátového nabíjení s celkovou výdrží až 30 hodin při poslechu hudby.

Huawei FreeBuds Pro 2 si můžete zakoupit na CZC.cz.

Apple AirPods Pro

AirPods Pro od Applu jsou sice na trhu již více než dva roky (brzy by se snad měla představit nová generace), stále však mají majitelům produktů Apple mnoho co nabídnout. Začněme kompaktními rozměry, jak u sluchátek samotných, tak pouzdra, jež není problém dostat i do menší kapsy v kalhotách. Výrobce nezapomněl ani na zvýšenou odolnost, v tomto případě dle IPX4, ale i velmi komfortní ovládání skrze tlakové plošky na „nožičkách“ sluchátek.

Po zvukové stránce sice není k dispozici LDAC, kvalita však většině uživatelů i tak postačí a navíc je k dispozici velmi dobře fungující režim aktivního potlačení hluku. Skvělá je také kvalita hovorů, neboť jsou díky konstrukci mikrofony umístěné na sluchátkách blíže k ústům. Slušná je rovněž výdrž okolo 20 hodin, nabíjení však probíhá přes proprietární Lightning konektor, nikoliv praktičtější USB-C. Další variantou je využití bezdrátového doplnění energie pomocí standardu Qi. V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout skvělou konektivitu s ostatními produkty Apple, kdy se sluchátka velmi snadno spárují a dále i přepínají mezi jednotlivými zdroji zvuku.

Apple AirPods Pro si můžete zakoupit na CZC.cz.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro by mohla zaujmout především sportovce, neboť se chlubí neobvykle vysokou certifikací zvýšené odolnosti IPX7, což znamená, že je můžete kromě potu, deště či sněhu vystavit klidně i ponoření do vody (až 1 m po dobu 30 minut). Sluchátka navíc velmi dobře drží v uších, a to i při sportovních aktivitách (například běhu), ale také se snadno ovládají skrze dotykové plošky.

Uvnitř těla sluchátek se pak ukrývá 11mm měnič (woofer) pro mohutné basy a také 6,5mm měnič (tweeter) starající se o lepší zprostředkování vysokých tónů. Nejen díky tomu se můžete těšit na velmi povedený zvukový zážitek. Skvělý dojem z poslechu umocní také velmi schopné ANC, které opravdu dokáže odstranit velkou část okolních ruchů (zejména nižších frekvencí). Výdrž sluchátek je přitom více než dostačující. Při plném nabití se můžete spolehnout až na 8 hodin poslechu bez zapnutého ANC. V případě, že aktivní potlačení hluku využíváte, je to zhruba 5 hodin poslechu na jedno nabití. V ochranném a nabíjecím pouzdru s kapacitou 472 mAh je navíc uložena energie pro dalších 15 až 20 hodin poslechu.

Samsung Galaxy Buds Pro si můžete zakoupit na CZC.cz.

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Třetí generace sluchátek Sennheiser Momentum True Wireless sází na oblíbený design a nízkou hmotnost 5,8 gramů, což je předurčuje spolu s certifikací IPX4 k tomu, být ideálním partnerem na běhání či jiné sportovní aktivity. Sennheiser Momentrum True Wireless 3 na druhou stranu působí také velmi decentně, stejně jako nabíjecí pouzdro potažené materiálem připomínajícím textil.

Zvukový zážitek zajišťují 7mm dynamické měniče TrueResponse, které umí zprostředkovat velmi vyvážený a sytý zvuk, k dispozici je však v přidružené aplikaci také pěkně zpracovaný ekvalizér. Další velmi povedenou funkcí je ANC, které se zvládne automaticky aktivovat na základě prostředí. Nechybí dokonce ani speciální režim Anti Wind pro případ, že se nacházíte ve větrném prostředí. Pokud byste naopak rádi zesílili okolní ruchy (třeba při jízdě na kole), přijde vhod Transparency Mode, kdy lze komunikovat i s nasazenými sluchátky.