Pixely jsou na našem trhu stále považovány tak trochu za outsidery, neboť zde nemají oficiální zastoupení a ještě donedávna na českém území nepodporovaly 5G. Přesto by byla rozhodně škoda opomenout nový Pixel 8 Pro, který přináší vyspělé fotoaparáty, parádní displej či extrémně dlouhou softwarovou podporu.

Vlajkový model od Googlu, Pixel 8 Pro, letos předehnal (s výjimkou Fairphonu 5) veškerou konkurenci s Androidem v oblasti softwarové podpory, neméně ambiciózní je však také po stránce použitého hardwaru a prodejní ceny.

Technické parametry Google Pixel 8 Pro 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Chipset Google Tensor G3 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2023, 27 000 Kč

Obsah balení: se vším potřebným

V environmentálním balení Pixelu 8 Pro, kde nenajdeme žádné plasty a samotná krabička není zbytečně velká, je uložen USB-C/USB-C kabel, nástroj pro vytažení SIM slotu, miniaturní manuály, ale také i dnes stále praktický adaptér (či redukce) z USB-A na USB-C.

Líbilo se nám environmentální prodejní balení bez plastů

Konstrukční zpracování: tak to se povedlo

Pixel 8 Pro je podle mě jedním z nejlíbivějších telefonů současnosti. Důvodem jsou přitom mimo jiné i takové maličkosti, jako je třeba velmi symetrické rozmístění anténních předělů. Symetricky působí rovněž fotomodul, jenž se horizontálně táhne přes záda, což vypadá stále zajímavě a také je to značně praktické, neboť odpadá otravné houpání telefonu na stole.

U letošní generace je fotomodul (stejně jako u loňského Pixelu 7 Pro) skutečně napojený na kovové rámečky, zatímco u Pixelu 6 Pro se jednalo o iluzi. Anténní předěly pak oddělují fotomodul od zbytku těch rámečků, což vypadá rovněž velmi hezky. Čistě teoreticky by tak možná šlo vyměnit poškozený fotomodul bez nutnosti měnit celý rámeček. U předešlé generace se objevilo na Twitteru velké množství stížností na prasknutá sklíčka vlivem výrazných teplotních rozdílů, což snad nebude případ nejnovějšího Pixelu, u něhož si však již nyní někteří uživatelé stěžují na bubliny pod displejem, které by ale podle Googlu neměly mít vliv na funkčnost.

Potěší rovněž garance náhradních dílů až do roku 2030.

Na zádech si lze všimnout také jednoho zcela nového senzoru, který je zde pro měření tepoty. Logicky se nabízí otázka, zda s ohledem na moderní chytré hodinky, které měří teplotu zápěstí (i když tato data v podstatě zatím stále nemají využití), tento senzor umí to stejné. Google v tuto chvíli však nemá potřebnou certifikaci, i když hardwarově by to neměl být problém.

Telefon se v ruce drží velmi příjemně, samozřejmostí je prémiová haptická odezva (jedna z nejlepších u Androidu). Nechybí ani odolnost dle IP68, odolná skla Corning Gorilla Glass Victus 2 na zádech i displeji a velmi dlouhá garance podpory náhradních dílů skrze iFixit, a to rovněž do roku 2030, což si zaslouží potlesk. Na závěr zmíním, že zařízení podporuje jednu nanoSIM a jednu eSIM, avšak žádnou paměťovou kartu.

Líbilo se nám vysoká odolnost

příjemně se drží

skvělá haptická odezva

nadstandardní garance náhradních dílů do roku 2030

povedený design

Displej: prostě parádní

Displej Super Actua má parádní jas 2 400 nitů, neschází HDR (Dolby Vision však naopak chybí) či zcela dostačující rozlišení. Obrazovka je nově plochá, má velmi tenké rámečky a celkově se řadí k nejlepším na trhu. Dokonce i použitá optická čtečka otisků prstů se jeví jako spolehlivější než u předešlého modelu, přesto bych ocenil, kdyby měl nový Pixel ultrazuvkovou čtečku otisků prstů poslední generace, která má násobně větší plochu a je ještě spolehlivější a rychlejší.

Zobrazovací panel pochopitelně zvládá rovněž 120Hz obnovovací frekvenci, kterou sám chytře koriguje. Jelikož se jedná o LTPO OLED panel, dokáže ji snížit až na úroveň 1 Hz, čímž šetří baterii. Na závěr dodám, že příkladně fungovala i automatická regulace jasu.

Líbilo se nám parádní obrazovka s velmi vysokým jasem

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám u vlajkové lodě od Googlu by potěšila ultrazvuková čtečka

chybí podpora Dolby Vision

Zvuk: parádní stereo

Pixel 8 Pro nezklame ani zvukovým přednesem, který je nečekaně hutný (nechybí tedy výraznější basy), ale také hlasitý. Stěžovat si nelze ani na kvalitu přenosu zvuku během hovorů, kdy mě druhá strana (i já ji) vždy slyšela bez problémů.

Líbilo se nám vysoká zvuková kvalita stereo reproduktorů

Výkon hardwaru: Google Tensor

Jedna věc, která se vždy diskutuje u vlajkových lodí, je kombinace úložiště a RAM. S přihlédnutím k tomu, že se nejlevnější Pixel 8 Pro prodává na našem trhu takřka za 30 tisíc korun, je ale 128GB úložiště zkrátka trochu málo, i když není jedinou vlajkovou lodí, která má v základu jen 128 GB. Pro rok 2024 bych si tak přál, aby všechny vlajkové telefony začínaly rovnou s 256 GB, když to umí i moderní smartphony za 5 tisíc korun.

Použitý procesor Google Tensor G3 vychází z architektury Exynosu, který je občas mírně kontroverzní. Co se týče výkonu v benchmarcích, nedosahuje hodnot těch nejvýkonnějších konkurentů, ale ne vše lze vyjádřit čísly. Pro každodenní používání včetně natáčení 4K videa je výkon zcela dostačující a pokud Google garantuje, že i za 7 let bude mít procesor dostatek výkonu, osobně nemám důvod tomu nevěřit. Rovněž mi přijde, že má Google Tensor pozitivní vliv na výdrž. Nakonec dodejme, že 12 GB RAM by snad mohlo být za 7 let rovněž dostačující, i když se jedná o velmi dlouhou dobu, zejména v kontextu vývoje technologického světa.

Líbilo se nám více než dostačující výkon

Nelíbilo se nám zbytečně malá kapacita základního úložiště

Výdrž baterie: nabíjení drátově i bezdrátově

Baterie nabídne kapacitu 5 050 mAh a díky již zmíněné podpoře náhradních dílů by měl mít Pixel 8 Pro skutečně velmi dlouhou životnost. Co se týče výdrže, tak jsem se nezřídka během víkendového režimu dostal i na dva dny, jeden den náročného používání je pak naprostou samozřejmostí a jeden a půl dne používání je rovněž velmi reálný. Nabití z 0 na 50 % pak trvá 30 minut, což je u podobných telefonů víceméně standard. Velmi pozitivně mě však překvapilo rychlejší nabíjení v druhé části, tedy nad 50 %, kdy se lze dostat na 100 % zhruba během dalších 40 minut. Celkových zhruba 70 minut je pak podle mě vzhledem k dlouhé výdrži v pořádku. K dispozici je i 23W bezdrátové nabíjení či reverzní bezdrátové nabíjení o nespecifikovaném výkonu.

Zajímavou novinkou je rovněž softwarová utilitka pro diagnostiku stavu baterie. Skrze ni lze vyřešit základní problémy či rovnou kontaktovat podporu. Lze předpokládat, že se tato praktická funkce rozšíří postupně do všech smartphonů s Androidem. Na závěr dodám, že během používání smartphonu jsem se nesetkal s žádným nadměrným zahříváním (v žádném scénáři používání).

Líbilo se nám podpora bezdrátového i reverzního bezdrátového nabíjení

velmi slušná výdrž

konečně rychlejší nabíjení (v druhé polovině)

Konektivita: 5G k vaším službám

V oblasti konektivity podporuje nový Pixel 8 Pro výrobcem na našem trhu dlouho opomíjené 5G i VoLTE (ostatně šušká se o tom, že zde v příštím roce bude mít Google oficiální zastoupení pro telefony). Stejně tak je k dispozici UWB pro odemykání vybraných vozidel (například značky BMW), Wi-Fi 7 či Bluetooth 5.3.

Líbilo se nám špičková konektivita

Fotoaparát: prostě parádní

Google Pixel 8 Pro nasadil zcela nový ultraširokoúhlý objektiv, který rozhodně stojí za pozornost, neméně zajímavé jsou však i další snímače, viz tabulka s jejich parametry.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 10,5 Mpx Clona f/1.68 f/1.95 f/2.8 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm (82˚) 125,5˚ 21,8˚(113 mm) 95˚ (20 mm) Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,0" 1/2,55" 1/3,1" Velikost pixelu 1,2 µm 0,8 µm 0,7 µm 1,22 µm Typ ostření Octa PDAF, Laser AF Quad PDAF Quad PDAF Daul Pixel PDAF OIS ano ne ano ne

Výsledná kvalita záběrů je jedním slovem špičková, Pixel 8 Pro se bezpochyby řadí mezi nejlépe fotící telefony současnosti. Těšit se můžete na krásné barevné podání sladěné napříč všemi senzory, ideální nastavení expozice, skvěle fungující HDR, ale také velmi vysokou úroveň detailů. Při pořízení několika srovnávacích snímků s cupertinskou konkurencí (brzy bude na mobilenet.cz dostupný fotočlánek), si lze všimnout, že Pixel má o dost studenější nádech (iPhony jsou ostatně známé focením do teplejších/žlutých tónů). Záleží tak na preferencích každého uživatele, co se mu líbí víc. Nicméně je k dispozici široké množství nastavení, které podrobněji ukážeme v chystané videorecenzi.

Za pozornost stojí taktéž noční režim, který je tak akorát prosvícený, či kvalita videa (maximálně ve 4K s 60 FPS), která je mnohdy filmová. Ačkoliv jsou iPhony obecně stále považovány za nejlépe natáčející smartphony, Pixel 8 Pro se jim směle vyrovná. Taktéž se selfie kamerkou jsem byl spokojen, ostatně obrázek vypoví za tisíc slov, proto můžete níže najít širokou ukázku snímků. Nechybí ani ukázka 5násobného teleobjektivu s optickou stabilizací, jehož ohnisková vzdálenost bude jako vždy předmětem diskuzí (ve smyslu, zdali není praktičtější spíše 3× zoom), kvalita je však excelentní. Nejvíc mě potěšila ultraširokoúhlý objektiv s fantastickými schopnosti pořídit makro záběr, ale i celkově fantastickou kvalitou, která předčí konkurenci, viz ukázky.

Google Pixel 8 Pro 4K 60 FPS noc

Google Pixel 8 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám špičková fotovýbava

nadprůměrný ultraširokoúhlý objektiv

vysoce kvalitní videozáznam

Software: rekordní podpora

Nové Pixely 8 mají velmi dlouhou softwarovou podporu (do roku 2030) s tím, že mají garantován vždy nejnovější operační systém a nejnovější bezpečnostní záplaty. Myslím si, že by měli zákazníci „tlačit“ na výrobce, aby byla softwarová podpora co nejdelší a nezastávat postoj, že si stejně za rok či za dva koupí nový telefon, tudíž je jim to jedno. Dlouhá softwarová podpora, když nic jiného, zvyšuje i zůstatkovou prodejní cenu zařízení, které následně pošlete dál, takže si Google za délku softwarové podpory zaslouží velkou pochvalu.

Tentokrát jsem se naštěstí nesetkal ani s žádnými softwarovými problémy během používání, vše fungovalo příkladně svižně a na telefonu byl pochopitelně nejnovější Android 14.

Líbilo se nám skvělá softwarová podpora

příkladný chod systému

Zhodnocení

Google Pixel 8 Pro je velmi povedeným smartphonem, u něhož kazí dojem snad jen zbytečně malé základní úložiště, jinak mu však nelze víceméně co vytknout. Použitý procesor možná nedosahuje tak vysokého výkonu jako konkurence, pro používání však bohatě postačí, stejně tak je chvályhodná dlouhá softwarová podpora či fantastická fotovýbava. Nákup Pixelu 8 Pro tak mohu vřele doporučit.

