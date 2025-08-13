Vybíráme nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč!
Nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč
V první části našeho výběru chytrých hodinek jsme se zaměřili na kategorii s cenou do 2 500 Kč, dnes si limit zdvojnásobíme. Výhodou dražších hodinek je obvykle vyspělejší vzhled, dostatečně velké displeje a také implementace GPS. Velkou výhodou je, že většina hodinek z dnešního výběru již podporuje NFC a lze s nimi platit i v obchodech, ať už prostřednictvím napojení na vaši banku, nebo na fintech Curve.
Xiaomi Watch S4
Pokud chcete hodinky, se kterými se můžete odlišit, nabízí se Watch S4 od Xiaomi s vyměnitelnou lunetou, přičemž v rámci doplňkového příslušenství můžete narazit na zajímavé kousky. V redakci jsme si vyzkoušeli například keramické i karbonové lunety. Vyměnit si samozřejmě můžete i řemínek, a to za libovolnou 22mm alternativu. Kromě povedeného designu se hodinky chlubí AMOLED panelem s úhlopříčkou 1,43" a rozlišením 466 × 466 px, který se dokáže rozzářit až na 1 500 nitů.
V systému dále najdeme položku Xiaomi Pay pro bezkontaktní placení skrze NFC. V České republice Xiaomi Pay podporuje například ČSOB a mBank, případně stačí mít účet u Curve, který zpřístupní platby kartou libovolné bankovní instituce. Skrze hodinky lze vyřizovat i telefonní hovory, avšak pouze skrze propojený smartphone. Xiaomi Watch S4 se chlubí baterií o kapacitě 486 mAh, což jim v kombinaci s energeticky nenáročným systémem zajišťuje dlouhou výdrž na nabití. Dle výrobce činí až 15 dní, ovšem s aktivním Always-On počítejte maximálně s polovinou.
Hodinky nabízejí standardní monitoring, který se převážně skládá z detekce srdečního tepu, okysličení krve, kvality a délky spánku či možnosti měřit více než 150 různých sportů, včetně plavání v bazénu. Neurazí ani cenou, dočasně jsou v akci za zhruba 3 200 Kč.
Xiaomi Watch 2 Pro
Xiaomi Watch S4 jsou sice krásné, ale mají uzavřený systém, což neplatí pro Watch 2 Pro, které běží na systému Wear OS. Díky tomu si můžete doinstalovat více zajímavých aplikací, samozřejmostí je i placení skrze hodinky, a to díky službě Google Pay, kterou podporuje valná většina bankovních institucí i fintechů. Díky systému Wear OS se můžete těšit i na pokročilejší možnosti, například reakce na příchozí notifikace, a navíc existují i v LTE variantě.
Potěší vás dostatečně výkonný hardware, velká interní paměť či solidní výdrž, která běžně dosahuje dvou dnů, což je u hodinek s Wear OS velmi slušné. AMOLED displej s úhlopříčkou 1,43" snese přísná měřítka, je dobře čitelný i venku, avšak jas je nižší než u Watch S4, v maximu dosahuje 600 nitů. Při používání hodinek je nutné dbát na to, že chybí stupeň krytí IP68, avšak voda hodinkám naštěstí nevadí, a to až do 5 ATM. Bohužel není podporováno bezdrátové nabíjení, stejně jako v případě Watch S4.
Uživatelé mají k dispozici také zhruba 150 různých sportovních režimů, ačkoliv je nutné podotknout, že většina z nich je založená na obecném měření spálených kalorií. GPS funguje spolehlivě, což u hodinek s prodejní cenou těsně pod hranicí 5 tisíc korun tak nějak očekáváme.
OnePlus Watch 2
Pokud se vám nelíbí Watch 2 Pro od Xiaomi, ale chcete systém Wear OS se všemi klady, tedy i včetně možnosti bezkontaktních plateb v obchodě, možná vás zaujmou chytré hodinky Watch 2 od OnePlus. Hodinky se chlubí pouzdrem z nerezové oceli, displej potom kryje safírové sklíčko, design tak patří k hlavním přednostem těchto hodinek.
Hodinky nabízejí 1,43" AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů, přičemž maximální jas činí až 600 nitů, v tomto ohledu se tedy od Xiaomi neliší. Velmi obdobná je navíc i výdrž baterie a rychlost nabíjení – kompletně nabito máte za zhruba 1 hodinu. Stejně jako v případě hodinek od Xiaomi můžete skrze hodinky od OnePlus vyřizovat hovory skrze propojený smartphone, samozřejmostí je GPS a monitoring sportovních aktivit. Hodinky jsou odolné dle certifikace IP68 a 5 ATM, nechybí ani MIL-STD-810H. Hodinky pořídíte již za 4 tisíce korun, což je nabídka, která se odmítá jen ztěží.
Amazfit Balance
I když Amazfit Balance nepatří mezi novinky tohoto výrobce, stále se prodávají a existuje k tomu dobrý důvod – jsou totiž opravdu povedené, a to i přesto, že nabízejí uzavřený operační systém. Vzhledově velmi elegantní hodinky lákají na prémiové zpracování, kvalitní AMOLED displej s úhlopříčkou 1,5 palce a rozlišením 480 × 480 pixelů či prostředí, které snadno ovládnete třeba i otočnou korunkou. Zvládají telefonovat a reagovat na notifikace, avšak klasický text na nich nevytvoříte. Počítat ale rozhodně můžete s instalací dodatečných aplikací, kterými možnosti hodinek přeci jen rozšíříte.
Hodinky v sobě mají i čip NFC a podporují bezkontaktní placení, a to díky službě Zepp Pay. Tu v současné době podporují banky mBank a Raiffeisenbank, samozřejmě se můžete spolehnout i na Curve, díky kterému přidáte prakticky libovolnou kartu.
V hodinkách je baterie s kapacitou 485 mAh a výrobce velkoryse slibuje 14 dní běžného používání, případně 7 dní intenzivního. Samotné nabití zabere zhruba 2 hodiny, což je oproti dnešní konkurenci trochu horší výsledek. Hodinky dokáží monitorovat přes 150 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Hodinky pořídíte za zhruba 3 800 Kč.
Garmin Forerunner 55
Garmin Forerunner 55 jsou pomyslnou vstupenkou do segmentu profesionálních sportovních hodinek, které se skladbou funkcí soustředí na běžce a aktivní uživatele, kteří vyžadují maximální přesnost sledovaných údajů. Nabízejí jednoduché rozhraní a běží na vlastním proprietárním systému, který přispívá k dlouhé výdrži baterie. I díky tomu hodinky zvládnou na jedno nabití až 2 týdny v režimu chytrých hodinek a až 20 hodin s aktivní GPS.
Transflektivní displej typu MIP s úhlopříčkou 1,04" a rozlišením 208 × 208 pixelů není tak výrazný jako AMOLED, ale má výbornou čitelnost na přímém slunci a zároveň šetří energii. Nechybí vodotěsnost do 5 ATM, což znamená, že si s nimi můžete bez obav jít zaplavat. Forerunner 55 rovněž nabízí celodenní monitoring srdečního tepu, sledování spánku a sledování zdraví žen.
Pro sportovce jsou připraveny specializované funkce, jako jsou navrhované denní tréninky, odhad doby regenerace či měření VO2 max. GPS je velmi přesná a rychle vyhledá satelity, přičemž hodinky se zaměřují především na běžecké aktivity – od závodních předpovědí až po upozornění na tempo. Nové ciferníky a doplňky systému si stáhnete skrze obchod Connect IQ. Ačkoliv některé jiné modely Garmin bezkontaktní platby umožňují, Forerunner 55 jako základní varianta technologii NFC neobsahuje. Garmin Forerunner 55 pořídíte už za 3 700 Kč.