Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Po zadání slevového kódu „ mobilenet “ (bez uvozovek) v košíku na webu MP.cz získáte na smartphony z dnešního výběru slevu 5 %! Sleva je platná pro 10 nejrychlejších zájemců . Kód nelze použít pouze na iPhone 16 (Pro).

Chytré telefony nám umožňují mít při sobě hned několik zařízení. Kromě mobilu jde o kapesní počítač, schopný fotoaparát, hudební přehrávač či navigaci. Nejen pro tyto účely zařízení ve svých kapsách používáme. V praxi se tak na jednu stranu nelze divit, že výdrže nedosahují mnohdy ani 24hodinových hodnot. Jak s tím bojovat? Jednou z cest je mít při sobě powerbanku, avšak tu člověk ne vždy hodlá tahat. Další alternativou je skutečně rychlé nabíjení, což už dnes není vůbec žádný problém.

Vybíráme nejlepší smartphone s extra rychlým nabíjením!

V posledních zhruba třech letech se rozpoutaly pomyslné závody v tom, který mobil se bude pyšnit nejrychlejším nabíjením. Nabíjecí výkony šplhaly strmě nahoru a dokázaly v některých případech přesáhnout i 200 W. Letos došlo k lehkému útlumu a telefony se stabilizovaly lehce nad hranicí 100 W. I v těchto případech však platí, že mobily kompletně nabijete za méně než půl hodiny. V dnešní výběru se tak zaměřujeme především na telefony s minimálně 100W nabíjením a navrch přidáme ještě jeden zajímavý tip.

Nejlepší smartphone s extra rychlým nabíjením

Motorola Edge 50 Ultra

Dnešní výběr začneme rovnou modelem, který má nejvyšší nabíjecí výkon. Jde o Motorolu Edge 50 Ultra, jejíž nabíjecí výkon po drátu šplhá až na 125 W. V praxi to znamená, že baterii o kapacitě 4 500 mAh, která je v útrobách telefonu, nabijete za pouhých 20 minut. To je však čas, pokud bude mobil zcela vybitý. Pakliže budete nabíjet například ne zcela vybitou baterii, bude mobil nabit za 10 až 15 minut, což je skvělý čas. Za velké plus pak považujeme, že adekvátní 125W nabíjecí adaptér je dodáván v balení společně s telefonem. Není to totiž taková samozřejmost, jak by se mohlo zdát.

Kromě drátového nabíjení má Motorola i velmi rychlé 50W bezdrátové nabíjení, avšak pouze s vhodnou bezdrátovou nabíječkou. U běžných typů standardu Qi bude výkon jen 15 W. Výčet pak zakončuje i reverzní nabíjení.

Celkově je Motorola Edge 50 skvěle vybaveným mobilem, ostatně plní roli vlajkové lodi. Vypíchněme kupříkladu obří 1TB paměť, výkonný procesor, kvalitní reproduktory či špičkový displej. Zamrzet mohou lehce slabší fotoaparáty a délka softwarové podpory také neláme rekordy. Při ceně 22 tisíc korun jde však o zajímavou volbu pro náročné uživatele dychtící po rychlém nabíjení.

Realme GT 6

Jen nepatrně nižší nabíjecí výkon nabízí Realme GT 6 a případně i jeho sourozenec Realme GT 6T, který má jen slabší procesor a horší fotoaparáty. Jejich společným jmenovatelem je 120W drátové nabíjení a dokonce i solidně velká baterie s kapacitou 5 500 mAh. Tu nabijete za 10 minut na 50 %, úplné nabití pak zabere zhruba 28 minut. Zásadní kaňkou na kráse je, že výrobce k telefonům nedodává potřebný nabíjecí adaptér. Je nutné komplikovaně shánět takový, který potřebný výkon telefonu dodá.

Ačkoliv se jedná o telefon za 16 tisíc korun, musíte oželet bezdrátové nabíjení, což je už opravdu škoda. Na druhou stranu se telefon blýskne slušným výkonem, kvalitním displejem, 512GB interní pamětí nebo nadějnou sestavou fotoaparátů.

Oproti většině konkurentů Realme GT 6 postrádá i poctivou zvýšenou odolnost a stejně jako u Motoroly nevyniká nikterak dlouhou softwarovou podporou.

Poco F6 Pro

Řadíte se mezi vášnivé hráče mobilních her? Pak je pro vás takřka ideální volbou Poco F6 Pro, které nabízí výkonný procesor Snapdragon 8 Gen 2 a navrch se umí zatraceně rychle nabíjet. Podporuje totiž 120W výkon, díky čemuž dočerpá energii do baterie s kapacitou 5 000 mAh za pouhých 19 minut. Opět platí, že ne zcela vybitý mobil se nabije za slabou čtvrt hodinku. Při koupi získáte i jistotu, že nemusíte nic řešit, protože potřebná nabíječka je přímo v prodejním balení.

Příjemná cena kolem 12,5 tisíce korun zřejmě zapříčinila, že už Poco F6 Pro nenabízí bezdrátové nabíjení. Kromě výkonu v oblasti her i nabíjení dokáže Poco F6 Pro oslovit i poctivým zpracováním. Spolehnout se můžete i na AMOLED displej či lákavou 1TB interní paměť.

Zaměření telefonu je jasně dané, a proto vyloženě nezaskočí, že klasická zvýšená odolnost chybí. Upozaděny jsou také fotoaparáty, ze kterých podává kvalitní výkony jen hlavní snímač.

Redmi Note 13 Pro+

Nadcházející tip v našem výběru je důkazem, že pro rychlé nabíjení nemusíte obětovat desítky tisíc korun za nový telefon. Redmi Note 13 Pro+ totiž nestojí ani 10 tisíc korun a přesto se můžete těšit na podporu 120W drátového nabíjení. Baterie má standardní kapacitu 5 000 mAh a kompletní nabití zabere jen 24 minut. Pokud nebude mobil zcela vybitý, dostanete se hravě zhruba k 15 minutám. V prodejním balení se rovnou nachází i nezbytný nabíjecí adaptér a v cestě k rychlému nabíjení tak nic nestojí.

Výdrž Redmi Note 13 Pro+ může při běžném používání dosáhnout i dvou dnů, což je slušné. Pakliže čekáte bezdrátové nabíjení, tak bohužel. To bychom v této cenové hladině chtěli až moc skvělý koktejl výbavy.

V rámci střední třídy je Redmi Note 13 Pro+ velmi dobře vybaveno. Potěší kvalitním AMOLED displejem, stereo reproduktory nebo zvýšenou odolností se stupněm krytí IP68. Obstojně fotí i hlavní snímač. Ostatní objektivy však příliš nenadchnou. S ohledem na zmíněnou cenu je však Redmi Note 13 Pro+ ideální volbou pro ty, kteří chtějí především co nejrychlejší nabíjení za co nejlepší cenu.

Xiaomi 14 Ultra

Na závěr dnešního výběru jsme si nechali Xiaomi 14 Ultra. Nemá sice nejrychlejší nabíjení, dokonce jeho výkon nepřesáhne 100 W, avšak má v rukávu trumf, kterým si svou přítomnost obhájí. Na mysli máme podporu velmi rychlého drátového, ale i bezdrátového nabíjení. V podstatě se totiž nemusíte ani rozhodovat, obě možnosti jsou obdobně rychlé.

Začněme nabíjením po kabelu, které je umožněno 90 W a celý telefon s baterií 5 000 mAh nabijete za 36 minut, což je nadále slušné. Při nabíjení ne zcela vybitého telefonu se snadno dostanete hluboko pod půl hodinu. Xiaomi nezapomíná a potřebný adaptér najdete přímo v prodejním balení. Vyznavači bezdrátového nabíjení jistě uznale pokynou hlavou, protože výkon 80 W již budí respekt. S adekvátní bezdrátovou nabíječkou telefon bezdrátově dobijete za 46 minut. Dobrá zpráva je, že takovou nabíječku na českém trhu koupíte, špatná, že stojí 2,5 tisíce korun.

Kromě rychlého nabíjení zdobí Xiaomi 14 Ultra i skvělá výbava pramenící z postu toho nejlepšího mobilu od Xiaomi pro rok 2024. Těšit se můžete zejména na fantastické fotoaparáty, výkonný procesor, kvalitní displej či zvýšenou odolnost. Vše si však výrobce nechá zaplatit a cena blížící se 30 tisícům korun by vás neměla překvapit.