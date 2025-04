xiaomi-poco-f7-pro

Rozdíly mezi vlajkovými modely a střední třídou se v poslední době stírají, a tak se logicky nabízí otázka, proč si vlastně připlácet za vlajkový telefon, když lze mít podstatnou část vlajkové výbavy i v levnějším provedení. Skvělým příkladem budiž Poco F7 Pro, jež pohání Snapdragon 8 Gen 3 a které se může pochlubit například ultrazvukovou čtečkou.

Poco bylo v minulosti známé především důrazem na výkon, na jehož úkor však obvykle doplácelo dílenské zpracování či fotoaparát. Jak si (nejen) v tomto ohledu vede nejnovější Poco F7 Pro? Podaří se mu překvapit a rozbourat zažité stereotypy?

Obsah balení: dnes již raritní

V černožluté krabičce čeká kromě samotného telefonu rovněž rarita v podobě napájecího adaptéru. Tomu dělá společnost také USB-C/USB-A kabel a výrobce nezapomněl ani na šedé silikonové pouzdro. Obsah balení je tedy zcela kompletní, ačkoliv to příliš neodpovídá moderním environmentálním trendům.

Líbilo se nám kompletní obsah balení včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: sklo a kov

Poco F7 Pro lze aktuálně díky slevové akci pořídit zhruba za 12,5 tisíc Kč, bez ní pak o dva tisíce korun dráž. Vzhledem k ceně se tedy jedná o střední třídu, kde bohužel stále není standardem nasazení kovových rámečků a skleněných zad. Novinka přitom nabízí obojí, a to navzdory tomu, že se chlubí výkonným hardwarem.

Hliníkové rámečky v kombinaci se skleněnými zády působí poměrně prémiově a ani motiv na zádech, respektive v oblasti fotoaparátu, nepůsobí kýčovitě, což je u telefonů Poco do jisté míry nezvyklé. Zatímco spodní část z matného skla velmi dobře odolává otiskům, v oblasti fotoaparátů je to horší, takže se občasnému leštění nevyhnete. Celkový pocit z novinky je každopádně velmi dobrý: hmotnost 206 gramů je dobře rozložená po celé ploše zařízení a rozměry nejsou přehnané, takže telefon relativně pěkně padne do dlaně. Výrobce nezapomněl dokonce ani na kvalitní haptickou odezvu.

Tím však výčet chvály nekončí, protože Poco F7 Pro nabídne také plnohodnotnou ochranu dle IP68, tedy kompletní odolnost vůči vodě (ponoření) i pevným částicím. Není to tak dávno, kdy disponovaly IP68 pouze vlajkové modely Xiaomi. Nyní se tento prvek dostal i do herní podznačky Poco, kde jde obvykle spíše o výkon, displej a baterii. Pochválit lze také umístění tlačítek na pravém boku, které je standardní: vypínací tlačítko pod kolébkou ovládání hlasitosti. Obě tlačítka lze snadno nahmatat.

Líbilo se nám odolnost IP68

hliníkové rámečky a skleněná záda

kvalitní haptická odezva

relativně dospělý design

Displej: vlajkový panel jedna radost

Do Poca F7 Pro výrobce nasadil víceméně vlajkový AMOLED displej o úhlopříčce 6,67" s maximálním jasem až 3 200 nitů a velmi jemným rozlišením 3 200 × 1 440 pixelů. Tato obrazovka má navíc příkladně tenké rámečky po všech stranách a lze konstatovat, že jediné, co jí do vlajkové kategorie chybí, je technologie LTPO. Ta se však pojí především s výdrží, nikoliv s vizuálním zážitkem, se kterou souvisí i 120Hz obnovovací frekvence.

S obrazovkou jsem celkově velmi spokojený a kromě tenkých rámečků potěší například malý průstřel pro selfie kameru, standardní Always-On, který svítí skutečně nepřetržitě, nebo ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i kryté z výroby fólií. Naprosto skvěle funguje též ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je v této třídě doposud nevídaná. Poco F7 Pro je tak zřejmě aktuálně nejlevnějším smartphonem s touto technologií, který si můžete pořídit. V praxi to znamená, že čtečka rozpozná i prokřehlé, zpocené či vyloženě mokré prsty a nepotřebuje podsvícení jako optická čtečka. Výrobce navíc nezapomněl ani na podporu HDR10+ a Dolby Vision.

Líbilo se nám kvalitní displej s jemným rozlišením i vysokým jasem

tenké rámečky

ultrazvuková čtečka otisků prstů

podpora Dolby Vision

Zvuk: více než solidní

Poco F7 Pro pochopitelně disponuje stereo zvukem, který lze v nastavení vylepšit aktivací Dolby Atmos, případně si pohrát s ekvalizérem. Zvukový přednes je přitom velmi slušný, co se týče hlasitosti, ale také kvality, kde potěší například pěkný basový nádech.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: prostě paráda

Výrobce použil ještě donedávna vlajkový čipset Snapdragon 8 Gen 3. Ten nabídne špičkový výkon na roky dopředu a v kombinaci s 12 GB operační paměti LPDDR5X a až 512GB úložištěm typu UFS 4.1 je novinka zřejmě nejvýkonnějším smartphonem v dané cenové relaci. Chválím rovněž, že již v základu se dostalo na 256GB úložiště a za dvojnásobek si zájemci připlatí pouze tisíc korun, čímž by se mohl například Apple, Google či Samsung klidně inspirovat. Pochválit musím také zahřívání, které díky pokročilému chlazení v podstatě neexistuje, respektive není nijak zvlášť citelné.

Líbilo se nám špičkový výkon bez zahřívání

malý příplatek za 512GB úložiště

Výdrž baterie: 6 000 mAh a 90 W

Nálož pozitiv nekončí, neboť přichází na řadu baterie o jasně nadprůměrné kapacitě 6 000 mAh, což je i vzhledem k rozměrům a hmotnosti velmi pěkné. Navzdory tomu, že HyperOS nepatří k systémům vyhlášeným energetickou úsporností, jsou tak bez větších problémů docela reálné i dva dny na nabití a 1,5 dne s přehledem. Alespoň za předpokladu, že telefon nebudete používat jako přenosnou herní konzoli.

Kromě velké baterie je však k dispozici rovněž 90W nabíjení. Doplňovat energii lze sice pouze drátově, zato však velmi rychle. Během měření jsem zaznamenal doplnění energie z 0 na 80 % za pouhých 30 minut, což je špičková hodnota. V tomto ohledu je rozhodně pozitivní, že adaptér najdeme rovnou v balení, neboť u Xiaomi platí, že maximální rychlosti/výkonu lze dosáhnout pouze s jejich adaptéry a nestačí mít třeba „jen“ stejně výkonný adaptér s podporou PD apod. Dodám, že ve výchozím nastavení není nejvyšší nabíjecí výkon aktivovaný, to je nejprve nutné povolit v nastavení, kde si lze například také prohlédnout množství nabíjecích cyklů či datum, kdy byla baterie vyrobena a poprvé použita. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí.

Líbilo se nám nadprůměrně velká baterie s dlouhou výdrží

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: bohužel bez eSIM

V rámci konektivity nepřekvapí nutný základ v podobě systémů GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC, ale také NFC či Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. O propojení se světem se pak stará dvojice nanoSIM, podpora eSIM však z nepochopitelných důvodů schází.

Nelíbilo se nám chybí eSIM

Fotoaparát: hlavní snímač do akce

Fotovýbava byla u smartphonů Poco vždy spíše něčím navíc, možná i proto mě Poco F7 Pro ve výsledku docela příjemně překvapilo. Čelní kamerka je v rámci mé (ne)náročnosti, co se selfies týče, obstojná, nečekejte však rozhodně žádné zázraky, což je patrné například u práce s HDR, která má k dokonalosti daleko. Také video lze na selfie natáčet pouze ve Full HD.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 20 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,55" 1/4" 1/4" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,7 µm Označení senzoru OmniVision OVX8000 OmniVision OV08D OmniVision OV20B Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření vícesměrové PDAF pevné ostření pevné ostření

8Mpx ultraširokoúhlý objektiv sice také není špičkový a například 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv u série Nothing Phone (3a) podle mého názoru fotí o něco lépe, ale HDR, množství detailů v rozích a míra zkreslení jsou docela přijatelné a rozhodně se nejedná o katastrofu. Překvapivě i za zhoršených světelných podmínek si ultraširokoúhlý objektiv drží slušnou úroveň kvality.

Nejlepší je logicky primární snímač, který budete pravděpodobně používat nejčastěji. Snímky z něj jsou detailní, dostatečně ostré, mají barevnost odpovídající realitě a poradí si i se zhoršenými světelnými podmínkami. Na to, že se jedná o telefon vybavený v jiných oblastech vlajkově, tedy fotoaparát nezklame, zejména hlavní snímač, který fotí velmi obstojně. Třešničkou na dortu je pak možnost natáčení videa až v 8K rozlišení. V případě ultraširokoúhlého objektivu je však maximem Full HD s 30 FPS.

Poco F7 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám slušná fotovýbava

Software: hyper zážitek

Pro mnohé dost možná největší překážkou může být systém, respektive nadstavba Hyper OS, která jako taková funguje svižně a bez záseků, ale také může působit trochu těžkopádně a čas od času někde v systému můžete narazit na reklamu či nechtěné návrhy různých aplikací. Samozřejmě neschází ani balast v podobě předinstalovaných aplikací typu App Mall, Booking.com, Facebook, Amazon Shopping a celé řady dalších, včetně různých her. Naštěstí je lze vcelku snadno smazat, ale i tak by si je mohl výrobce odpustit. Podle dostupných informací by měla novinka obdržet čtyři velké aktualizace, tj. až na Android 19, a také 6 let bezpečnostních záplat. V polovině dubna měl smartphone stále únorové bezpečnostní záplaty. Za výhodu lze nepochybně považovat také celou řadu funkcí AI, ať už jde o překladač v reálném čase, úpravu fotografií a další.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

různé funkce AI

Nelíbilo se nám balast

Zhodnocení

Poco F7 Pro je celkově skvělým telefonem, kterému lze vytknout snad jen absenci eSIM a také zbytečnou přítomnost balastu, případně některá specifika nadstavby HyperOS. Kromě vlajkového výkonu a štědrého úložiště i RAM za zmínku rozhodně stojí také parádní displej s ultrazvukovou čtečkou, efektivní chlazení, obří baterie s dlouhou výdrží i podpora výkonného nabíjení, a to včetně adaptéru rovnou v balení. S aktuálně probíhající akcí a možností si pořídit 256GB verzi za pouhých 12,5 tisíc Kč tak mohu nákup vřele doporučit.

Kde koupitPOCO F7 Pro 12GB/512GB Koupit od 505 Kč × 20 měsíců na Konkurence Galaxy A56 může být zajímavou volbou pro ty, kteří slyší na značku Samsung, oblíbený systém One UI a ještě lepší softwarovou podporu. Zároveň je však nutné vzít v potaz, že Galaxy A56 oproti Pocu F7 Pro velmi zaostává v oblasti výkonu, nabíjení i displeje. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB Rozměry 162,2 × 77,5 × 7,4 mm , 198 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Exynos 1580 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin Pokud vám jde primárně o kvalitní fotografie, můžete zvážit pořízení Pixelu 9a, který nabídne navíc lepší systém i delší softwarovou podporu. Podobně jako u Samsungu však ve všech dalších oblastech oproti Pocu „poculhává“, neboť má menší výkon, horší displej i čtečku a také menší baterii s výrazně pomalejším nabíjením. Přejít do katalogu Google Pixel 9a 256 GB Rozměry 154,7 × 73,3 × 8,9 mm , 185,9 g Displej POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G4 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 100 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz