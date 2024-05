Motorola letos pozměnila názvosloví a regulérně vlajkový model nyní zastupuje Motorola Edge 50 s populárním přídomkem Ultra. Testovaná Motorola Edge 50 Pro je navzdory tomu v mnoha aspektech stále „vlajková“. Jak se osvědčila v redakci?

Motorola Edge 50 Pro je na první pohled stylovým telefonem, který však dokáže zaujmout i při pohledu na parametry. Za zmínku stojí například 125W nabíjení či velký displej typu OLED s vysokou obnovovací frekvencí a odolnost IP68. S přihlédnutím k ceně se tak na první pohled jedná o ideálního zástupce střední třídy, je tomu tak ale i ve skutečnosti?

Motorola Edge 50 Pro: Vlajková výbava za nevlajkové peníze?

Technické parametry Motorola Edge 50 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , CPU: 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 17 599 Kč

Obsah balení: útlé a environmentální

Balení je tradičně velkorysé a zákazníkům ušetří dodatečné investice, kterým se u jiných smartphonů dost často nevyhnou. Osobně mám největší radost z nasazení 125W adaptéru. Tento adaptér běžně stojí zhruba 1,5 tisíce Kč a můžete s ním kromě telefonu nabíjet třeba i notebook a další „větší“ elektroniku. Samozřejmostí je také USB-C/USB-C kabel s podporou zmíněného výkonu či sympatický vypadající plastové pouzdro, které nehyzdí design novinky. Balení je rovněž parfémované a bez plastů, což chválím.

Líbilo se nám kompletní balení bez plastových materiálů

Konstrukční zpracování: pěkně se na ni dívá, skvěle se drží

Motorola Edge 50 Pro je na českém trhu dostupná v černé variantě Black Beauty a fialové Luxe Lavender, kterou jsem obdržel na test. Nutno podotknout, že novince rozhodně neschází styl a padne velmi příjemně do dlaně, na čemž se podílí i zaoblené boky či rozumná hmotnost. Rámeček je, jak se sluší a patří, hliníkový a záda tvoří speciálně upravená veganská kůže, která neklouže a pochopitelně na ní neulpívají ani žádné otisky. Jediný (zanedbatelný) problém snad mohou představovat textilní vlákna, která se na záda mohou nachytat, když mobil nosíte v kapse, jinak se ale jedná o zcela „bezúdržbový“ smartphone, co se zadní strany týče.

Motorola Edge 50 Pro dále disponuje regulérně vlajkovou odolností IP68, což znamená, že odolá prachu i ponoření do vody. Slot určený výhradně pro dvojici nanoSIM dále doplňuje podpora eSIM, což se hodí například při cestě do zahraničí. Z dalších prvků mohu pochválit příjemně umístěné fyzické ovládací prvky, tj. vypínací tlačítko a kolébku ovládání hlasitosti na pravém boku, ale také povedenou (prémiovou) haptickou odezvu. Konstrukčně a designově tak novince nemám absolutně co vytknout, jedná se o velmi povedený smartphone.

Líbilo se nám líbivý design

příjemně se drží a používá

odolnost dle IP68

zvládá eSIM

bezúdržbová záda z veganské kůže

Displej: 144Hz OLED

Chválit budu i v oblasti displeje, který má 6,7" a výrobce vsadil na pOLED technologii s podporou až 144Hz obnovovací frekvence, která je dostupná neustále, tedy nejen v rámci herního režimu. Obrazovka validovaná společností Pantone, která s Motorolou již nějakou dobu spolupracuje na barvách smartphonů, nabízí špičkový kontrast, krásné barvy i zcela dostačující maximální jas pro používání během slunečného dne. Stejně tak jsem byl nadšen z tenkých rámečků či čtečky otisků prstů, jež je optického typu a funguje příkladně.

Výrobce nezapomněl ani na ochranné sklo, které je od společnosti Corning. Výrobce oficiálně typ neuvádí, avšak mělo by se jednat o Corning Gorilla Glass 5. Samotné zaoblení obrazovky je tak akorát a zpříjemňuje používání gest. Například během focení (tj. se zapnutou fotoaplikací) jsem si párkrát všiml, že v době testování nebyla zcela ideálně vyřešená detekce nechtěných dotyků a musel jsem si dát pozor, abych se prsty nedotýkal okrajů displeje, což je vzhledem ke konstrukci ne vždy zcela jednoduché. Zároveň se však jedná o jedinou „mušku“, které jsem si všiml. K dispozici bohužel není Dolby Vision, HDR10+ je však podporováno.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED zobrazovací panel

velmi vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám nepodporuje Dolby Vision

Zvuk: stereo

Zvukovou stránku obstarává dvojice hlasitých reproduktorů, které mají i velmi slušnou basovou složku či prostorový efekt. Výrobce se chlubí rovněž integrací standardu Dolby Atmos, který doporučuji aktivovat. Stěžovat si nemohu ani, co se kvality hovorů týče, kdy jsem se slyšel s protistranou naprosto bez problémů.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Výkon hardwaru: Snapdragon 7 Gen 3

Motorolu Edge 50 Pro pohání 4nm Snapdragon 7 Gen 3, který je v některých aspektech srovnatelný s nejvyšší osmičkovou řadou. O vyloženě vlajkový čipset se tedy nejedná, ale výkonu má přesto dostatek, jak si lze i prohlédnout na přiložených screenshotech. Telefon nemá problém ani po stránce teplotního managementu, nezaznamenal jsem zvýšené zahřívání ani při náročnějších operacích. Společnost čipsetu dělá 12 GB RAM a 512GB úložiště, tedy královské množství místa pro multimediální soubory, aplikace a další. Jediným nedostatkem je tak snad jen starší typ úložiště UFS 2.2, které není tak rychlé jako novější verze. Přesto si dovolím tvrdit, že průměrného uživatele to nemusí vůbec trápit, zejména pokud každý den nehodlá přesouvat velké soubory z/do telefonu. Pro svižný chod a odezvy zařízení je UFS 2.2 zcela dostačující.

S přihlédnutím ke zvolenému čipsetu je zjevné, že Motorola Edge 50 Pro se nesnaží zaujmout extrémně výkonným čipsetem, ale spíše nabídnout ucelený celek z hlediska designu, hardwaru i softwaru.

Líbilo se nám dostačující výkon

více než štědré úložiště

Výdrž baterie: nabito dřív, než řeknete Moto

Novinka je vzhledem k tenké konstrukci osazena „jen“ 4 500mAh baterií na rozdíl od mnoha moderních Motorol, jež mají 5 000 mAh již jako standard. Výdrž je přesto bezproblémová a s telefonem jsem regulérně zvládal 1 až 1,5 dne na nabití. Kapacitu baterie by zřejmě bylo možné navýšit o několik stovek mAh, ale třeba výměnou za absenci bezdrátového nabíjení. To novinka naštěstí podporuje, dokonce výkonem až 50 W, což značí proprietární řešení výrobce, nikoliv standard Qi, který ani u druhé generace nenabídne více než 15 W. Podporováno je rovněž 10W reverzní nabíjení, několik možností ochrany baterie (viz screenshoty) a také velmi rychlé 125W nabíjení.

Podobně jako u jiných smartphonů, i v nastavení novinky je nutné nejprve manuálně aktivovat možnost rychlého (resp. toho nejrychlejšího, které tento telefon zvládá) nabíjení. První nabíjení, viz přiložený graf, proběhlo víceméně chvíli po vybalení telefonu, kdy možnost rychlého nabíjení nebyla povolena. Novinku jsme tak čistě teoreticky nabíjeli o něco pomaleji, než čeho je schopná, přesto nás výsledek (rychlosti) nabíjení překvapil. Měření probíhalo v pokojové teplotě okolo 21 stupňů Celsia a telefon byl v dodávaném krytu.

V rámci druhého nabíjení jsme aktivovali funkci rychlého nabíjení a před samotným nabíjením jsme mobil pro jistotu rovněž restartovali. Nabíjení probíhalo z 2 %, na rozdíl od prvního nabíjení, jež jsme prováděli se zcela vybitým telefonem. U druhého měření bylo zařízení rovněž v krytu od výrobce a hodnotu nabití jsme kontrolovali častěji, což znamená, že byl během nabíjení déle zapnutý displej. U druhého nabíjení jsme pak paradoxně dosáhli na první pohled o něco horšího výsledku, je však nutné zdůraznit, že procenta naskakují během 125W nabíjení tak rychle, že je měření na minuty již relativně nepřesné a bylo by vhodnější rychlost nabíjení zaznamenávat v rámci sekund. Nabíjecí čas s rozdílem jedné minuty tedy může být způsoben pouze drobným několikasekundovým rozdílem

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

extrémně rychlé drátové nabíjení

podpora 50W bezdrátového nabíjení, včetně reverzního

Konektivita: vše potřebné

Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6E, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: validován Pantone

Motorola Edge 50 Pro přichází s poměrně komplexní fotovýbavou, kde neschází ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením ani trojnásobný teleobjektiv. Zajímavostí je rovněž, že se na barevném naladění podílela rovněž společnost Pantone. Svým způsobem je to tedy podobné, jako například ladění barev Leica u Xiaomi či Zeiss u Viva, ovšem v tomto případě se jedná také vyloženě o optické prvky.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 10 Mpx 13 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.4 f/2.0 f/2.2 f/1.9 Velikost snímače 1/1,55" 1/3,94" 1/3,0" 1/2,76" Označení snímače OmniVision OV50E SK Hynix HI1336 Samsung S5K3K1 Samsung JNS Velikost pixelů 1,0 µm 1,0 µm 1,12 µm 0,64 µm Ohnisková vzdálenost 25 mm 67 mm 16 mm (120 stupňů) 21 mm Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF PDAF automatické automatické Optická stabilizace ano ano ne ne

S novinkou lze zachytit velmi pěkné snímky, a to například i na selfie kameru, která příjemně překvapila automatickým ostřením a obecně velmi slušnou kvalitou. Při focení portrétů či osob obecně by pak měl telefon zachytit velmi realisticky právě barevný odstín pleti, což se mu vcelku dobře daří, barevné naladění snímků je pak výraznější, ale nikoliv přespříliš. Těšit se lze rovněž na dostatek detailů, slušně fungující HDR či povedené záběry ve zhoršených světelných podmínkách. Spokojen jsem byl rovněž s ultraširokoúhlým objektivem, pomocí něhož lze zachytit líbivé makro snímky, či trojnásobným teleobjektivem, jenž je oblíbenou preferencí mnoha uživatelů před hlavním snímačem. Celkově je Edge 50 Pro povedeným fotomobilem, který produkuje kvalitní snímky. Pouze občas působí některé oblasti na záběrech trochu uměle, oproti postprocessingu předešlých Motorol se však jedná o velký krok kupředu, resp. správným směrem. V neposlední řadě chválím i za podporu 4K videa s 30 FPS na všechny čtyři snímače, tedy včetně selfie kamerky.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky

Makro snímky

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

trojnásobný teleobjektiv

ultraširokoúhlý objektiv s AF

4K s 30 FPS na všech senzorech

Software: zde panuje spokojenost

Motorolu Edge 50 Pro musím chválit i po stránce softwaru, neboť se tradičně jedná o víceméně čistý Android s povedenou nadstavbou od Motoroly, která se nově nazývá Hello UI. Systém je krásně svižný, snadno se v něm zorientuje i Motorolou nepolíbený uživatel a přitom nabídne dostatek možností podrobného nastavení. Velmi oceňuji rovněž to, že Motorola do telefonu nepředinstalovala balast v podobě vyšších jednotek či desítek aplikací a různých odkazů na aplikace, které nikdo nechce. V tomto ohledu se tak nebudete muset zdržovat odinstalováním ve snaze dostat nově zakoupený telefon do normálního stavu. Na níže přiložených screenshotech si můžete prohlédnout možnosti speciálních funkcí Moto či režimu Ready For pro náhradu klasického desktopu. Motorola garantuje tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což je shodou okolností stejně, jako nabízí nová Sony Xperia 1 VI za 35 tisíc korun.

Líbilo se nám slušná délka podpory

bez balastu

svižný systém s povedenou nadstavbou

Zhodnocení

Motorola Edge 50 Pro je každým coulem povedený smartphone, který zaujme nejen designem v líbivých barvách a veganské kůži, ale také parádním displejem, odolností IP68 či špičkovým 125W nabíjením. Někdo by mohl namítnout, že za podobnou cenu lze koupit i výkonnější smartphone nebo třeba takový, jenž má rychlejší úložiště, avšak zhodnotím-li novinku jako celek, nemohu ji skutečně nic zásadního vytknout a nezbývá mi tak, než Motorolu pochválit a doporučit k nákupu, pokud hledáte líbivý a přitom dobře vybavený telefon.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz