Nothing má letos solidně našlápnuto. Ovšem ještě než se dočkáme regulérního vlajkového modelu, uvedl dvojici „áčkových“ modelů. Rozdílů mezi Nothing Phonem (3a) a (3a) Pro je přitom skutečně pomálu, a tak se logicky nabízí otázka, jestli není úspora cca tří tisíc korun ve prospěch klasického Phonu (3a) výhodnější z hlediska poměru cena/výkon.

„Áčková“ řada smartphonů Nothing se v minulosti ukázala jako velmi vydařená. Výrobci se totiž povedlo namíchat chutný koktejl oblíbených vlastností z dražších telefonů Nothing a nabídnout je za příznivou cenu. Podařilo se to zopakovat u modelu Nothing Phone (3a)?

Technické parametry Nothing Phone (3a) Kompletní specifikace Konstrukce 163,5 × 77,5 × 8,4 mm , 201 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP64 Displej AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 710 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2025, 9 199 Kč

Obsah balení: environmentální standard

Stejně jako u Nothing Phonu (3a) Pro, i zde se dočkáte ekologického, přesto přepracovaného balení, které se po rozbalení nepoškodí (neroztrhne), jako tomu bylo v minulosti. V samotném balení prostém plastových obalových materiálů pak najdeme USB-C/USB-C kabel a nástroj na vytažení slotu pro SIM. Zatímco kabel je již skutečně obyčejný (nemá průhlednou plastovou část u konektorů), nástroj na vytažení SIM si zachovává svůj ikonický design.

Líbilo se nám environmentální

Konstrukční zpracování: zeštíhlovací kúra přišla vhod

Když dojde na konstrukci Nothing Phonu (3a), není tak výrazná jako u modelu Pro s kruhovým fotomodulem. Telefon totiž vsadil na horizontálně uložený fotomodul vycentrovaný v kruhu pod skleněnými zády. Svým způsobem je tak Phone (3a) konzervativnější, ačkoliv by mnoho lidí pro jeho vzhled zvolilo jiný výraz.

Testované bílé provedení přitom vypadá líbivě a velmi praktickou novinkou je nasazení skla na zadní stranu namísto plastu. To je poměrně důležité, protože díky tomu nedochází k tak snadnému poškrábání jako u plastu. V cenové relaci okolo 9 tisíc korun pak nelze vyčítat absenci hliníkových rámečků. Plastové rámečky tohoto modelu navíc neurazí a mají praktickou matnou povrchovou úpravu.

IP64 běžnému uživateli postačí, ale konkurence nabídne i vyšší ochranu.

Dalším menším ústupkem může pro někoho být ochrana pouze dle IP64, která běžnému uživateli postačí, ale je nutné brát v potaz, že konkurence nabídne také IP68 (či dokonce IP69). V tomto cenovém segmentu bych naopak označil za nadprůměrnou haptickou odezvu a vychytávku Glyph na zádech. Pokud preferujete blikání místo vyzvánění, možnosti nastavit si konkrétní typ blikání pro určitý kontakt nebo použít Glyph jako alternativu pro blesk, budete nadšeni.

Dále je nutné zmínit novinku, kterou je takzvaný Essential Key svázaný s aplikací Essential Hub. O tomto prvku jsem se rozepisoval již v recenzi modelu Phone (3a) Pro, kterou doporučuji si přečíst. Po zhruba měsíci od jejího vydání se příliš nezměnilo. Zaznamenal jsem zlepšení v oblasti „vyčtení“ kontextu z pořízených screenshotů, ale přepis hlasových poznámek v českém jazyce má stále velké mezery. I tentokrát tedy musím konstatovat, že v budoucnu se může jednat o zajímavý prvek, ale nyní je potřeba nemít příliš velká očekávání a nenahlížet na Essential Key a Essential Hub jako na klíčovou novinku.

Stále také platí, že samotné tlačítko má kromě odlišného tvaru i jinou texturu, respektive byl použit jiný materiál, a nelze jej naprogramovat k tomu, aby sloužilo k něčemu jinému. Respektive možné to je, ale pouze neoficiální, nepříliš uživatelsky přívětivou cestou a za cenu deaktivace funkcí Essential. Na závěr nezbývá než zmínit, že novinka pojme dvojici nanoSIM (samozřejmě také s možností eSIM), ale žádnou paměťovou kartu.

Líbilo se nám skleněná záda namísto plastových

originální design

vyšší odolnost IP64

notifikační prvek Glyph

nadprůměrná haptická odezva

do budoucna zajímavý Essential Key

Nelíbilo se nám konkurence nabídne vyšší odolnost

Displej: tenké rámečky a vysoký jas

Displej je jednou z oblastí, která se výrobci skutečně povedla. Konkrétně se můžete těšit na vyšší jas, až 3 000 nitů, což zajišťuje bezproblémovou čitelnost i s nasazenými slunečními brýlemi. Automatický jas se navíc reguluje adekvátně a rychle, což je praktické například při rychlém přechodu ze stínu na slunce.

Rámečky kolem panelu jsou tenké a výřez pro selfie kamerku nepovažuji za rušivý. Displej je z výroby chráněn fólií, pod níž se nachází sklo Panda Glass, které má být stejně odolné jako moderní skla Corning. V tomto ohledu tak nedošlo k žádnému kompromisu.

Ve spodní části zobrazovače je pak optická čtečka otisků prstů. Mohlo by být o něco výše, ale funkčnost je bezchybná – čtečka je rychlá a spolehlivá. 6,77" AMOLED podporuje 120Hz obnovovací frekvenci pro plynulé zobrazení a také HDR. Certifikace Dolby Vision však chybí, zřejmě kvůli nutnosti uhradit licenční poplatky.

Líbilo se nám až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoký maximální jas

tenké rámečky

Nelíbilo se nám bez Dolby Vision

Zvuk: bez problémů

Reproduktory hrají dostatečně hlasitě a nabízejí i solidní podání basů. Výrobce navíc přidal originální vyzvánění a nechybí ani Glyph, který je s přehráváním hudby částečně propojen.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: osvědčená volba

Výrobce u tohoto modelu zvolil čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, který má mít o 33 % výkonnější CPU a o 11 % výkonnější GPU než MediaTek použitý v Nothing Phonu (2a). Díky kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm u testovaného kousku jsem se během používání nedostal do situace, kdy by mi výkon chyběl nebo by se telefon zpomaloval. K plynulému chodu nepochybně přispívá i velmi dobrá optimalizace systému, kterou by se mohl inspirovat například Samsung Galaxy A56. Cenově dostupnější verze má pak 8 GB RAM a 128GB úložiště.

Telefon se navíc ani při náročnějších úkonech, jako je spuštěný hotspot a nahrávání velkého množství souborů do cloudu, nepřehříval. Platí, že ti, kteří prahnou po co nejvyšším hrubém výkonu, zřejmě najdou i lepší alternativy, ale průměrnému uživateli novinka naprosto postačí a bez problémů jsem si na telefonu zahrál i nový titul Prince of Persia The Lost Crown.

Líbilo se nám dostatečný výkon

schopné chlazení

Výdrž baterie: vyšší výkon, rychlejší nabíjení?

Stejně jako u verze Pro, i zde najdeme 5 000mAh baterii, která zvládne až dva dny na nabití. I v těch nejnáročnějších podmínkách, kdy budete velmi často fotit, natáčet videa, využívat hotspot a používat telefon obecně, tj. mít rozsvícený displej, zvládne s přehledem zajistit celodenní provoz od rána až do půlnoci s cca 20 % baterie k dobru.

Velmi dobře je na tom novinka i z hlediska nabíjecího výkonu, který činí 50 W. Za 20 minut se dostanete na 50 %, za necelou hodinku pak můžete baterii nabít kompletně. V tomto ohledu si není na co stěžovat, zejména vzhledem k tomu, že s 50 % byste mohli zvládnout i jeden den. Co naopak schází, to je podpora bezdrátového nabíjení, avšak vzhledem k ceně okolo 9 tisíc Kč absenci tohoto prvku nelze příliš kritizovat.

V nastavení lze také regulovat úroveň nabití, a to na 70, 80 či 90 %, případně jej samozřejmě můžete standardně nechat nabít do plné kapacity. K dispozici je také chytré nabíjení, tj. rovnoměrným (nižším) výkonem přes noc, či možnost si prohlédnout, kdy byla baterie vyrobena, jaká byla maximální (původní) kapacita i množství nabíjecích cyklů. Na rozdíl od jiných výrobců má Nothing datum výroby a prvního použití baterie velmi přesné, tj. nejen měsíc a rok, ale také konkrétní den. Datum výroby baterie u testovaného kousku je 17. prosince 2024.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

rychlé nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6 k vašim službám

Nothing Phone (3a) podporuje NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, GALILEO a QZSS. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: ostudu neudělá, právě naopak

Další oblastí kromě designu, v níž se Phone (3a) liší od modelu Pro, je fotoaparát. Jako hlavní snímač byl u obou telefonů nasazen 50Mpx senzor od Samsungu s clonou f/1.88 a podporou OIS (i když trochu jiný model) a také 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv od Sony se záběrem 120 stupňů a clonou f/2.2. Hlavní rozdíly najdeme logicky u teleobjektivu a selfie kamery.

Nasazení dvojnásobného teleobjektivu namísto trojnásobného považuji za poměrně zajímavý odlišovací prvek. Upřímně řečeno bych očekával, že se Nothing pokusí tyto dva modely odlišit spíše tím, že „obyčejná“ varianta teleobjektiv vůbec mít nebude. Ve výsledku je tedy pozitivní, že se výrobce rozhodl pro nasazení teleobjektivu, kterým je v tomto případě 50Mpx snímač od Samsungu s clonou f/2.0 a velikostí 1/2.74". Oproti modelu Pro také nemá optickou stabilizaci, pouze elektronickou, s čímž je potřeba počítat.

Vzhledem k tomu, jak velký podíl má u dnešních smartphonů na kvalitě fotografií samotný processing, není překvapením, že oba smartphony fotí víceméně stejně. Trojnásobný optický zoom považuji pochopitelně za lepší variantu, ale ani dvojnásobný u testovaného modelu nezklame.

S příchodem několika aktualizací jsou navíc fotky možná ještě o kousek lepší oproti před měsícem testovanému Phonu (3a) Pro, a to z hlediska barevnosti a HDR. Obecně lze konstatovat, že je Phone (3a) poměrně variabilní fotomobil, se kterým pořídíte líbivé snímky s dostatkem detailů. Dokonce i 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv je v mnoha ohledech srovnatelný se snímači s vyšším rozlišením, i když by pochopitelně mohl být lepší.

S použitým teleobjektivem sice nevytvoříte tak pěkný bokeh efekt a chybí (dedikovaný) makro režim, ale i tak snímky z něj vypadají velmi solidně, zejména s ohledem na cenu, za kterou se Phone (3a) prodává. Videa lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, ale pouze na hlavní snímač. Teleobjektiv, ultraširokoúhlý objektiv i selfie kamera zvládají pouze Full HD, ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv paradoxně pouze s 30 FPS, nikoliv 60 FPS, jako to umí selfie kamera. Snímky ze selfie kamery nejsou zbytečně digitálně doostřované, což je plus. Mohou tak působit trochu měkčím, ale celkově přirozeným dojmem. Fotit selfie lze přitom s 1násobným až 1,2násobným přiblížením (22 mm až 27 mm).

Nothing Phone 3a Full HD 30 FPS Nothing Phone 3a Pro 4K 30 FPS Nothing Phone 3a Pro 4K 30 FPS zhoršené světelné podmínky

Líbilo se nám vzhledem k ceně velmi kvalitní fotovýbava

Nelíbilo se nám 4K video pouze na primární snímač

Software: za jedna s hvězdou

Nothing slibuje 3 velké aktualizace OS a 6 let bezpečnostních záplat, což je nadprůměrné, třebaže některé značky nabídnou ještě více aktualizací. V případě Nothingu máte navíc záruku, že budou aktualizace (ať už bezpečnostní či ty velké) skutečně aktuální a nedorazí se zpožděním, jak tomu u některých značek bývá. V systému rovněž neschází aktuální verze chytrého asistenta Gemini, kterou spustíte podržením vypínacího tlačítka, případně oblíbená funkce Circle to Search. Velkou výhodou tohoto telefonu je také samotná nadstavba Nothing OS 3.1 postavená na Androidu 15, která je velmi svižná, krásně přehledná a přitom ne sterilní, jak by mohl být vyloženě „čistý“ Android, ze kterého vychází.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

čistý a svižný systém

Zhodnocení

Nothing Phone (3a) je velmi povedený smartphone. I když nenabídne tak výrazný design jako dražší sourozenec Pro, stejně jako trojnásobný teleobjektiv, celkově disponuje kvalitní výbavou za přijatelnou cenu. Můžete se těšit na dlouhou výdrž, povedený displej, dostatek výkonu, originální design a povedený systém s dlouhou podporou. Také fotoaparát s dvojnásobným teleobjektivem nezklame. Mezi negativa patří (pro většinu dostačující) ochrana IP64, kterou konkurence zvládá lépe, a zatím „nedopečený“ Essential Key. Jinak ale nelze novince nic moc vytknout.

Konkurence Jako alternativa se logicky nabízí tolikrát zmiňovaný Nothing Phone (3a) Pro, jehož design zaujme ještě o trochu víc a také má trojnásobný teleobjektiv. Zda se vyplatí za příplatek cca 3 tisíce Kč, to je však trochu diskutabilní. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (3a) Pro Rozměry 163,5 × 77,5 × 8,4 mm , 211 g Displej AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , 1×2,5 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh V podstatě identické cenové relaci najdeme také Samsung Galaxy A36, který nabídne vyšší ochranu IP67 i delší softwarovou podporu. Ve všech ostatních ohledech však za Nothing Phonem (3a) pokulhává, ať už se jedná o výkon a svižnost systému, displej, fotovýbavu či nabíjecí výkon. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A36 256 + 8 GB Rozměry 162,2 × 77,5 × 7,4 mm , 198 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 6 Gen 3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:08 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz