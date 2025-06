Stylový vzhled a NFC platby za pár korun, to jsou hodinky Amazfit Active 2 Square

Fotografie: Amazfit

Segment cenově dostupných hodinek je v posledních letech hojně zastoupen produkty od výrobce Amazfit. Nejinak tomu bude i nadále, což potvrzuje novinka v podobě modelu Active 2 Square (viz amazfit.cz). Možná si říkáte, že Amazfit Active 2 už na trhu nějaký ten pátek jsou a máte pravdu. Amazfit však myslí na oba tábory a pakliže vám nevyhovuje kruhový tvar, možná vás zaujme právě novější model, na který si posvítíme dnes.

Amazfit Active 2 Square vsadili na vyloženě konzervativní vzhled obdélníkového tvaru. Zaujme na dnešní dobu masivní rámeček, do kterého je zapuštěn 1,75" AMOLED displej s jemným rozlišením, podporou Always-on či jasem až 2 000 nitů. Zpracování hodinek bude velmi kvalitní, což slibuje například nerezové ocel, která tvoří značnou část konstrukce. Kryt je pak vyroben z vlákny vyztuženého polymeru. Samozřejmostí je zvýšená odolnost do 5 ATM, s hodinkami se tak nemusíte být jít do sprchy nebo si zaplavat.

Novinka se bude snažit vám maximálně usnadňovat život. Díky operačnímu systému Zepp OS se můžete spolehnout na notifikace ze všech aplikací a dokonce i možnost na ně plnohodnotně reagovat napsáním zprávy skrze klávesnici na displeji hodinek. Na těle se nachází mikrofon a reproduktor, což značí jediné – přes hodinky můžete i telefonovat. Vždy jen musí být v dosahu spárovaný mobil, s eSIM kartou si hodinky nerozumí.

Hodinky jsou vybaveny monitoringem srdečního tepu či okysličení krve. Měřit přes 160 různých sportovních aktivit, mezi kterými nechybí běh, jízda na kole, plavání nebo lyžování. skrze aplikaci Zepp si lze naplánovat tréninky, které pak hodinky automaticky detekují, jakmile začnete cvičit. Nechybí ani GPS s mapovými podklady offline přímo v hodinkách. Nápomocny vám hodinky budou i v případě bezkontaktního placení. Jsou vybaveny čipem NFC a díky podpoře Zepp Pay můžete platit i v českých podmínkách. Potřebujete mít mBanku, Raiffeisenbank nebo kartu Curve.

Možným negativem hodinek by mohla být výdrž. Pohled na kapacitu baterie totiž příliš optimismu nedodává. Hodnota 260 mAh patří spíše ke slabšímu průměru. Výrobce ale přesto ambiciózně slibuje až 10denní výdrž na jedno nabití. Praxe bude zřejmě o něco skromnější, odhadujeme týden, respektive 4 dny se zapnutým režimem Always-on. Skutečnost však ukáže až testování.

Nové chytré hodinky Amazfit Active 2 Square se již prodávají na českém trhu, a to za cenu 3 790 Kč.