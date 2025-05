Hledáte nové chytré hodinky, které by se vám dokonale přizpůsobily? Zároveň je pro vás důležitá možnost bezkontaktního placení, stejně jako výdrž na nabití? V tom případě jste na správné adrese – důkladně se totiž zaměříme na Xiaomi Watch S4, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti.

V březnu tohoto roku nám Xiaomi představilo novou generaci chytrých hodinek s „magickou lunetou“, tentokrát s označením Watch S4. Tato modelová řada se chlubí velmi slušnou paletou funkcí, nejvíce však zaujme právě luneta, kterou lze vyměnit za jinou, a to z poměrně bohaté nabídky příslušenství.

Na mobilenet.cz jsme testovali i předchozí generaci, která sklidila víceméně pozitivní hodnocení. Jak tomu bude tentokrát?

Obsah balení: nic důležitého neschází

Xiaomi Watch S4 najdete v podlouhlé krabičce bílé barvy, uvnitř které se nacházejí hodinky s již nasazeným řemínkem, příručky a také nabíjecí kolébka zakončená USB-A. Hodinky samozřejmě dorazí s předinstalovanou lunetou, a to dle typu, který si vyberete při nákupu. Další lunety a řemínky si můžete pořídit (v sadě nebo samostatně) v podobě příslušenství.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: přizpůsobte si je!

Nebudu chodit okolo horké kaše – Xiaomi Watch S3 se mi po stránce designu velmi zamlouvaly a Xiaomi Watch S4 jsou tam podobně. Začít mohu už tím základním – tvarem displeje. Ten je kulatý, což mi vyhovuje. Rozměry pouzdra činí 47,3 × 47,3 × 12 mm, bez pásku váží zhruba 44,5 g. Rámeček hodinek je z hliníkové slitiny, nově však ještě s lesklým PVD povlakem, luneta je pak z oceli – ale vzhledem k tomu, že je vyměnitelná, může být klidně i keramická, o čemž si více povíme později. Kromě stříbrné varianty je k dispozici i tmavě šedá, i ta je lesklá. Doplníme, že spodní část se senzory, která je v kontaktu s kůží, je skleněná, alergie tedy nehrozí.

Hodinky nám dorazily v obou barevných variantách, navíc s různými lunetami a pásky. Přizpůsobit si je můžete k obrazu svému i díky dokoupitelnému příslušenství – pásek snadno vyměníte za 22mm alternativu, luneta je dokonce zpětně kompatibilní, takže pokud máte nakoupené lunety z modelu Watch S3, budou kompatibilní s Watch S4, což jsem si osobně vyzkoušel. Nově bude Xiaomi prodávat i speciální sady pásků a lunet, které se budou nejvíce hodit, vše ale můžete kombinovat, a dosáhnout tak opravdu zajímavých variací. Xiaomi zapracovalo i na upozornění uživatele – pokud lunetu sundáte (nebo se nedopatřením uvolní), hodinky začnou vibrovat a zobrazí se výzva, ať lunetu opět nasadíte. Její sundání z hodinek probíhá otočením lunety proti směru hodinových ručiček, nasazení pak stejným postupem v opačném směru – jde o velmi intuitivní řešení.

Velikostně jsou hodinky vhodnější pro mužská zápěstí, ale i na mém velmi subtilním zápěstí nevypadají vyloženě obrovsky, což není vždy standard. Ano, hodinky by mohly být tenčí, ale rovněž nejde o žádný extrém.

Zpět k lunetám – sám jsem vyzkoušel lunetu, která je z boční části ocelová a z vrchní části dvoubarevná keramická (Dual-tone Ceramic). Tu jsem kombinoval se zeleným i modrým/krémovým koženým páskem. Ciferník se přizpůsobí lunetě automaticky po jejím nasazení, ovšem toto doporučení můžete odmítnout a vybrat si vlastní. Musím uznat, že při použití vhodné lunety, pásku a ciferníku vypadají hodinky neuvěřitelně elegantně a hodnotně. Výhodou je, že pokud vás design přestane bavit, můžete vybrat novou kombinaci lunety a pásku a hodinky během chvíle změnit k nepoznání. Originální pásky od Xiaomi mají rychloupínací konstrukci, výměna vás tedy zdržovat nebude. Pokud máte pásek vlastní a splňuje hlavní podmínku, tedy šířku 22 mm, bude rovněž kompatibilní. Chtělo by se říci, že Watch S4 jsou variabilní chytré hodinky, které mohou vypadat každý den úplně jinak.

Vcelku zajímavé je, že Xiaomi si některé virtuální ciferníky chrání – pokud nasadíte lunetu z Watch S4 na Watch S3, nenastaví se vždy stejný ciferník, protože je pevně svázán právě s daným modelem hodinek. Některé speciální ciferníky nelze ani nikde stáhnout, jsou zkrátka svázané s nákupem vyměnitelné lunety a daným modelem – to jen pokud byste se divili, proč nemůžete některé ciferníky najít, je to zkrátka záměr.

Dodáme, že oproti Watch S3 nabízí nová generace prvek, který mnoha uživatelům citelně chyběl – ano, mluvíme o mechanické korunce, která slouží pro vstup do nabídky, ale i pro pohyb v menu či nastavení, což se rozhodně hodí. Tělo hodinek není odolné dle žádné platné certifikace, ovšem nabízí základní odolnost 5 ATM. To znamená, že sprchu či déšť by měly zvládnout bez problémů, neublíží jim ani pobyt v bazénu.

Líbilo se nám kovové pouzdro s PVD povlakem

skleněná spodní strana

„chameleoní design“

částečně odolné vůči vodě

Displej: povedený OLED

Samotný AMOLED panel nabídne úhlopříčku 1,43" s rozlišením 466 × 466 px, který se dokáže rozzářit až na 1 500 nitů, v maximu dokonce na 2 200 nitů, což mezigeneračně znamená výrazné vylepšení. Obnovovací frekvence činí 60 Hz. Osobně proti displeji nemám žádné námitky – vypadá perfektně a samozřejmě podporuje Always-On. Vybrané ciferníky se zjednodušeně zobrazí i po pohasnutí displeje. Nové ciferníky speciálně pro Watch S4 vypadají velmi dobře, jsou luxusně graficky zpracované a v některých případech jsem téměř zapomněl, že mám chytré hodinky. Mým nejoblíbenějším ciferníkem se stal ten v bílo-modrém barevném provedení, který je pevně svázán s keramickou lunetou ve stejné barevné kombinaci.

Displej samozřejmě zvládá i běžné „triky“ chytrých hodinek – jedná se například o možnost rozsvícení dvojitým poklepáním či naopak zhasnutí přikrytím hodinek dlaní. Použité obrazovce tak nemám co vytknout a kvalitou je zcela srovnatelná i s dražšími modely konkurenčních výrobců.

Dodáme, že díky vyměnitelným lunetám Xiaomi prakticky eliminuje rámečky displeje – ty totiž nahrazuje samotná luneta, která navíc vystupuje nad okolní povrch, díky tomu displej i chrání. Osobně se mi celý koncept velmi zamlouvá, ani po několika týdnech intenzivního používání na displeji nevidím žádný škrábanec.

Líbilo se nám velmi slušný jas

displej je velmi jemný a dostatečně velký

nechybí různé možnosti „probuzení“

Systém a výkon: svižnost bez problémů

Xiaomi Watch S4 pohání blíže nespecifikovaný hardware, rozhodně se však nemusíte obávat „zasekaného“ prostředí – Xiaomi hodinky poměrně často aktualizuje, s každou aktualizací se celý zážitek navíc ještě vylepšoval. Hodinky mají mnoho zajímavých funkcí, zastoupí například dálkovou spoušť fotoaparátu (a to klidně i s iPhonem) i hlasový záznamník, zobrazí kontakty, nabídnou také hudební přehrávač. Hodinky umožňují spárování s bezdrátovými sluchátky a jsou vybaveny interním úložištěm, které lze zaplnit hudbou/podcasty skrze aplikaci Mi Fitness.

V systému dále najdeme položku Xiaomi Pay pro bezkontaktní placení skrze NFC. V tomto případě musíte disponovat účtem u ČSOB, mBank, případně mít účet u Curve. Curve používám i já – díky tomuto fintechu můžete přidat prakticky libovolnou bankovní instituci, problémem nejsou karty Visa ani karty Mastercard, jde zkrátka o maximálně univerzální řešení. Osobně jsem s hodinkami platil pravidelně a vždy bez problémů, dosah antény je velmi dobrý, srovnatelný se smartphony. Možnost bezkontaktních plateb považuji za jednu z hlavních předností Watch S4 – v cenové relaci pod 4 tisíce korun rozhodně nejde standard, spíše naopak.

Skrze hodinky lze vyřizovat i telefonní hovory, avšak pouze skrze propojený smartphone. Verze s eSIM sice existuje také, na náš trh se však zatím nepodívala. Kvalita mikrofonu a reproduktoru je standardní, na běžný hovor plně dostačující. Sledovat můžete i data z integrovaného barometru, stejně tak nechybí ani moderní funkce detekce pádů s případným zavoláním pomoci, avšak tato možnost je dostupná pouze u sjezdového lyžování.

Díky přítomnosti systému HyperOS 2 je možné skrze hodinky ovládat i příslušenství Xiaomi (Xiaomi Smart Hub). Ovládání může probíhat i lusknutím prstů – vy lusknete a aktivuje se vybraná scéna v rámci aplikace Mi Home. Integrace bude ještě hlubší – pokud například usnete, hodinky tuto informaci vyšlou do propojeného zařízení, které bude dopředu naprogramované tak, aby spustilo vybranou scénu v aplikaci Mi Home. Ovládání příslušenství skrze Xiaomi Smart Hub bude možné pouze v případě, že hodinky spojíte se smartphonem Xiaomi s HyperOS 2.

Líbilo se nám integrované úložiště

možnost platit skrze NFC

podpora spárování se sluchátky

vcelku pokročilé možnosti HyperOS 2

Nelíbilo se nám pokročilé dovednosti svázané se smartphonem od Xiaomi

Výdrž a nabíjení: třeba i dva týdny

Xiaomi Watch S4 se chlubí baterií o kapacitě 486 mAh, což jim v kombinaci s energeticky nenáročným systémem zajišťuje dlouhou výdrž na nabití. Dle výrobce činí až 15 dní, ovšem s aktivním Always-On počítejte maximálně s polovinou. K dispozici je pak rovněž úsporný režim, který by měl dle odhadu na hodinkách prodloužit výdrž zhruba o čtvrtinu. Osobně jsem jej však neměl důvod používat, protože už standardní výdrž je více než dostatečná. Nabíjení probíhá výlučně skrze nabíjecí kolébku, což znamená, že podpora Qi bohužel chybí.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

Sportovní a zdravotní funkce: změří okysličení krve i spánek

Hodinky nabízejí standardní monitoring, který se převážně skládá z detekce srdečního tepu, okysličení krve, kvality a délky spánku či možnosti měřit více než 150 různých sportů (včetně plavání v bazénu). Xiaomi se navíc chlubí, že mezigeneračně senzor vylepšilo. Co se týká monitoringu sportovních aktivit, kromě těch běžných se v nabídce nachází i opravdové „klenoty“, je ovšem nutné počítat s tím, že výsledky jsou spíše orientační, primárně založené na tepové frekvenci a času. Hodinky tak budou ideální především pro běžce – zde navíc musíme pochválit i opravdu kvalitní a citlivou navigaci. Satelity jsou fixovány velmi rychle, dokonce i v husté zástavbě.

Velmi spokojen jsem byl rovněž s aplikací Mi Fitness, která podle mého názoru nabízí přehledný a pěkně zpracovaný design, v němž se rychle zorientujete. Plusem rovněž je, že se vše nachází pod jednou aplikací.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

Zhodnocení: povedly se

Xiaomi Watch S4 jsou multifunkčním chameleonem. Vypadají skvěle, nabízejí vyvážený mix funkcí, můžete s nimi telefonovat, díky NFC s nimi bezkontaktně zaplatíte a zásluhou zajímavého příslušenství v podobě vyměnitelných lunet mohou vypadat prakticky každý den úplně jinak. Ano, nejsou dokonalé, ale pokud chcete elegantního parťáka na cesty, rozhodně s nimi chybu neuděláte. Když k tomu navíc přičteme cenu, která se drží pod hranicí 4 tisíc korun, jen stěží hledám důvod, proč bych hodinky neměl doporučit k nákupu.

Pokud hledáte alternativu za méně peněz, vaší pozornosti by určitě neměly ujít nové Amazfit Bip 6. Nabízejí kvalitní displej, který sice není kulatý, ovšem díky tomu se na něj vejde více informací. Hodinky nepostrádají pokročilý monitoring zdravotních funkcí, stejně tak dobře zvládají monitorovat sportovní aktivity. Nevýhodou je chybějící NFC, ovšem to dost možná vykompenzuje cena, která činí 2 tisíce korun.

Zajímavě vypadají také hodinky Amazfit Active 2, konkrétně s přídomkem NFC Premium, které rovněž nabízejí kulatý displej, podporují NFC a bezkontaktní platby, navíc jsou ještě o pár set korun levnější – pořídíte je totiž už za cenu kolem 3 tisíc korun. Hodinky nemají vyměnitelnou lunetu, design si však můžete přizpůsobit vyměnitelnými pásky.

