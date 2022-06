Nejlepší fotomobil

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte našeho průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple u řady Pro neotálel a nasadil trojici zcela nových senzorů od Sony, mezi nimiž najdeme kromě hlavního snímače a trojnásobného optického teleobjektivu rovněž ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, který tak nahradí dedikovanou makro kamerku. Všechny tři fotoaparáty mají shodné rozlišení 12 Mpx, kromě ultraširokoúhlého fotoaparátu mají zbylé dva také optickou stabilizaci. Hlavní snímač se navíc může chlubit špičkovou světelností f/1.5.

Pokud fotíte hlavním snímačem, můžete se těšit na záběry s líbivým barevným podáním, ideálně nastaveným kontrastem i expozicí a skvělou ostrostí. Utraširokoúhlý objektiv ve dne fotí také velmi pěkně a ani v noci pravděpodobně nebudete zklamaní, i když je místy patrný šum. Díky automatickému ostření jej však využijete také jako makro kamerku, kdy se dají pořídit velmi pěkné snímky a videa. Škoda jen, že o spuštění makro režimu rozhoduje telefon za vás a ve fotoaplikaci, která je extrémně svižná, není žádné dedikované tlačítko.

iPhone 13 Pro Max kraluje i v oblasti natáčení videa, které je opět špičkové – velmi dobře stabilizované, správně zaostřené a nově podporuje také vychytávky typu filmového přeostřování. Sice to není funkce, bez které se neobejdete, ale vypadá to skvěle. Těšit se můžete na záznam až ve 4K rozlišení.

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro není v České republice snadno k dostání, ale například v Německu není problém. Pixely obecně patří k nejlepším fotomobilům posledních let a ani Pixel 6 Pro není výjimkou. Ani přesto, že nemá tolik fotoaparátů jako dnešní konkurence.

Mobil má v originálním modulu tři snímače. Hlavní má 50 megapixelů, přičemž v automatickém režimu pořídí výsledný snímek složením 4 fotografií, což znamená, že fotografie bude mít 12,5 Mpx. Doprovází jej 12megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát. Zajímavostí je i periskopový teleobjektiv s 48 megapixely, který umožňuje 4× optické přiblížení. Výčet fotoaparátů uzavírá čelní kamerka s 12 megapixely.

Oba snímače podávají skvělé výsledky ve dne i v noci, kde kvalitou překvapil právě ultraširokoúhlý objektiv. Zatímco jiné (i vlajkové) smartphony nejsou schopny ultraširokoúhlým objektivem zachytit více než tmu, Pixel 6 Pro fotografie pěkně prosvítí. To stejné pochopitelně platí i pro hlavní snímač, který má velmi pohotové ostření a pořizuje také pěkné portréty. Velký podíl na výsledných fotoaparátech mají samozřejmě nejen použité senzory, ale také algoritmy, strojové učení a další softwarové vychytávky, na kterých si Google zakládá.

Selfie kamerka s rozlišením 11,1 Mpx zvládne natáčet i ve 4K ve 30 FPS. Hlavní kamera umí natáčet video v rozlišení 3 840 × 2 410 px při 60 FPS a kvalita je více než dobrá.

Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro má na zadní straně 4 snímače (standardní senzor, 3,5× teleobjektiv, černobílý snímač a širokoúhlý objektiv. Začneme prvním kruhem, ve kterém (při pohledu zezadu) napravo sídlí 40Mpx černobílý senzor o světelnosti f/1.6 s ohniskem 23 milimetrů. Vedle něj je hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací a clonou f/1.8 a úplně nahoře 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2. Ve spodním kruhu pak najdeme 3,5× teleobjektiv typu periskop s opravdu vysokým 64megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací, přisvětlovací diodu a také mikrofon pro lepší zachycení zvuku.

Hlavní parádu zajišťuje primární fotoaparát, který je zkrátka skvělý. Fotí velmi ostré záběry plné detailů, má skvěle fungující dynamický rozsah, správně nastavenou expozici i kontrast. Stejně tak nabízí povedený noční režim, který se umí sám aktivovat. U ultraširokoúhlého objektivu je situace už samozřejmě trochu horší, neboť má nižší clonu a zkrátka ani není vyloženě dělaný pro focení ve tmě a šeru. I tak se však dočkáte relativně slušně prosvícených záběrů. I na teleobjektiv je spolehnutí a možná že právě 3,5× přiblížení je pro spoustu uživatelů ideální vzdáleností, na rozdíl od 5× nebo ještě vyššího zoomu. Fotky jsou opět velmi detailní. Selfie kamerka nabízí rozlišení 13 Mpx a výsledky jsou povedené.

Video je možné natáčet maximálně ve 4K ve 60 FPS a výsledky patří k tomu lepšímu ve světě fotomobilů.

Sony Xperia Pro-I

Xperia Pro-I je takový převlečený fotoaparát v těle smartphonu. Na zadní straně se nachází hned trojice 12Mpx snímačů, přičemž ten hlavní je vybaven senzorem o velikosti 1" s extrémně spolehlivým PDAF ostřením, které pokryje až 90 % záběru. Lze se těšit na rychlé a přesné ostření i další vychytávky z fotoaparátů řady Alpha, jako je sledování pohybujících se objektů v reálném čase či oblíbené zaostření na oko (funguje u lidí i zvířat).

Co se týče možností nastavení, jsou k dispozice celkem tři aplikace (Cinema Pro, Video Pro a Photography Pro), které kromě základního režimu Basic (jenž byl u starších Xperií samostatnou fotoaplikací) nabízí celou řadu režimů. 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s ostřením Dual Pixel PDAF zastoupí i makro senzor a dvojnásobný teleobjektiv. Snímky z těchto senzorů jsou za solidních světelných podmínek povedené, mají dostatek detailů, správně nastavenou expozici a obvykle i slušně fungující HDR či barevnost.

Specialitou Xperie Pro-I je rovněž bohaté příslušenství, mezi které se řadí tripod (zároveň držák) s dálkovým ovládáním, jenž se velmi pohodlně drží a je napájen baterií CR2032. Video je možné nahrávat v rozlišení 3 840 × 2 160 px při 120 FPS, selfie kamerka poté nabízí rozlišní 8 Mpx a ostudu rozhodně neudělá.

Samsung Galaxy S22 Ultra

I Samsungu Galaxy S22 Ultra se můžete na 108Mpx hlavní snímač skládající 9 pixelů do 1, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, trojnásobný teleobjektiv, desetinásobný teleobjektiv a 40Mpx selfie kamerku. Že se jedná o povedenou fotovýbavu napoví už jen fakt, že ani u jednoho z těchto senzorů neschází automatické ostření, pořizovat tak můžete s ultraširokoúhlým objektivem i povedené makro snímky a všechny fotografie budou pěkně ostré.

Velmi dobře je na tom smartphone i v otázce sladění barev mezi jednotlivými senzory. Obecně vzato jsou pořízené snímky extrémně líbivé a popravdě řečeno vypadají ještě lépe než skutečnost. Desetinásobný teleobjektiv je u nás stále spíše rarita a musím říct, že funguje skvěle. Přestože to asi nebude senzor, který byste využívali každý den, rozhodně dokáže udělat dojem.

Stejně tak funguje skvěle selfie kamerka, které nedělá problém ani video ve 4K při 60 FPS. 8K s 24 snímky za sekundu je prozatím vyhrazeno pouze hlavnímu snímači, ale to vůbec nevadí, protože je 8K zobrazovačů stejně pomálu a Samsung s 8K rozlišením tak trochu předběhl dobu.

Vivo X80 Pro

Jedna z nejžhavějších novinek na trhu špičkových fotomobilů, to je Vivo X80 Pro. Má 32Mpx přední fotoaparát a zadní systém čtyř fotoaparátů, který se skládá z 50Mpx ultrazvukového fotoaparátu s GNV snímačem a optickou stabilizací obrazu (OIS), 48Mpx širokoúhlého fotoaparátu, 12Mpx portrétního fotoaparátu s gimbalem a 8Mpx periskopového fotoaparátu. 12Mpx portrétní kamera s gimbalem umožňuje stabilizaci videa, zatímco hlavní kamera obsahuje upravený ultrazvukový snímač GNV pro optimalizaci odrazivosti a snížení rozptýleného světla.

Vivo dle prvních výsledků zdatně konkuruje zavedeným značkám. Celkové efekty lze vylepšit pomocí algoritmu simulace filmových objektivů Vivo a technologie hloubky ostrosti se dvěma fotoaparáty. Ta kombinuje vykreslování a zpracování odlesků. Rozpoznáním světelných bodů se identifikuje nejjasnější bod na snímku a lze vytvořit umělecké modré světelné stopy podobné modrému pruhu u filmových objektivů. Fotoaparát Vivo X80 Pro má také technologii Zeiss Natural Color 2.0, která je podpořena AI Perception Engine, jež zlepšuje přesnost a změnu barev a jasu během fotografování. Zeiss Natural Color dokáže reprodukovat přirozené barvy a automaticky optimalizovat přesnou expozici i vyvážení bílé, čímž umožňuje, aby snímek co nejlépe odrážel to, co vidí lidské oči.

Video lze nahrávat v maximálním rozlišení 7 680 × 4 320 px, přední kamera zvládne 4K.