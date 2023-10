Nejnovější chytré hodinky Xiaomi mají velké ambice. Chtějí zapůsobit systémem Wear OS, výkonným procesorem od Qualcommu, ale přitom i relativně příznivou cenu. Povedlo se jim to?

Xiaomi v září představilo kromě zajímavě vybavené řady smartphonů 13T také zbrusu nové hodinky Watch 2 Pro. Jedná se svým způsobem o přelomový model, neboť jsou to první hodinky tohoto výrobce s „dospělým“ operačním systémem Wear OS. Jak se jeho nasazení projevilo na výdrži a jaké jsou mé celkové dojmy z používání?

Technické parametry Xiaomi Watch 2 Pro LTE Kompletní specifikace Konstrukce 47,6 × 45,9 × 11,8 mm , 55 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 495 mAh , nabíjení: ? Dostupnost , 6 299 Kč

Obsah balení: vše důležité

Xiaomi Watch 2 Pro jsou dodávány v podlouhlé krabičce bílé barvy, která kopíruje tvar hodinek a obsahuje (kromě hodinek samotných) rovněž nabíjecí kolébku zakončenou USB-A a veškeré legislativou vyžadované příručky.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: tři tlačítka a pouzdro z nerezové oceli

Xiaomi Watch 2 Pro sází na vcelku standardní design kopírující vzezření běžných hodinek. Že však nejde o hloupé hodinky, to vcelku rychle napoví přítomnost trojice tlačítek na pravém boku – dvě klasická a jedno schované v otočné korunce s jemným vroubkováním pro jistější úchop, například s mokrými/zpocenými prsty. Horní tlačítko pak ve výchozím stavu slouží pro spuštění nabídky sportovních funkcí (lze mu však přiřadit i jiné funkce), prostřední pro vyvolání menu a návrat na obrazovku s ciferníkem (dlouhé podržení pak vyvolá Google Asistenta) a spodní spustí na jedno kliknutí naposledy zapnutou aplikaci a na dvě stisknutí Google Pay. Ovládání je tak vcelku jednoduché a lze si na něj snadno zvyknout, stejně se nemohu ubránit dojmu, že by hodinky mohly mít klidně i jen standardní dvě tlačítka a možná by jim to slušelo o něco víc.

Hodinky jsou nabízeny ve dvou barvách: černé a stříbrné, přičemž pouzdro je vždy z nerezové oceli. Osobně bych volil spíše stříbrné provedení, které je nápaditější, černá v podání Xiaomi Watch 2 Pro totiž působí trochu fádně. Vyznavači nenápadnosti ji však mohou ocenit. Naprosto každý by pak měl ocenit možnost vyměnitelných řemínků o standardní šířce uchycení 22 milimetrů. Dodávaný silikonový nijak neurazí, ale zároveň ani ničím nepřekvapí a výrobce si možná mohl dát o něco víc záležet na barevných kombinacích a představit například pásek v duchu nedávno testovaných zelených Huawei Watch GT 4, který zkrátka vypadá lépe a prémiověji.

Haptická odezva připomíná vibrace ze značně levnějších hodinek.

Co se týče odolnosti, slibuje výrobce voděodolnost do 5 ATM (bohužel však ne již vcelku běžný standard IP68 zajišťující odolnost například i proti prachu). Také vibrace, které jsou relativně výrazné, nelze upravit, respektive regulovat jejich intenzitu. Je to škoda, neboť použitý haptický motor příliš prémiově nepůsobí a zdá se, že jej výrobce převzal z dříve představených (mnohdy i o dost levnějších) modelů.

Mé celkové dojmy z Watch 2 Pro jsou tedy tak trochu rozpačité. Na jednu stranu se jedná o klasicky vypadající hodinky, v testované černé však působí vcelku fádně, nenabídnou odolnost dle standardu IP68 ani kvalitnější vibrační odezvu. Xiaomi však alespoň použilo odolnou nerezovou ocel a spodní stranu hodinek tvoří evidentně antialergenní sklo.

Líbilo se nám tři tlačítka mohou přijít vhod

pouzdro z nerezové oceli

Nelíbilo se nám bez odolnosti dle IP68

„levnější“ vibrační odezva

Displej: kulatý OLED k vašim službám

Výrobce použil 1,43" OLED panel o rozlišení 466 × 466 pixelů s maximálním jasem 600 nitů. Díky tomu je zajištěna velmi slušná čitelnost i na ostřejším světle, ačkoliv na ty nejlepší chytré hodinky novinka od Xiaomi ztrácí. Za zmínku stojí rovněž mírně vystouplá kovová luneta, výrobce ostatně u tohoto modelu nepoužívá safírové sklíčko, což je rozhodně škoda (ani neprozradil, o jaký typ tvrzeného skla se v tomto případě jedná), která by měla poskytnout tolik důležitou ochranu před poškozením.

Hodinky zvládají rovněž Always-On, který lze naplánovat, případně může fungovat inteligentně, tedy zřejmě podle aktivity uživatele, resp. rozpoznání toho, zda jsou zrovna na zápěstí. Předinstalovaných 20 ciferníků, které lze doplnit o další v propojení s aplikací, lze barevně upravovat a jedná se převážně o analogové typy.

U obrazovky zamrzí především absence safírového skla, přitom Xiaomi v minulosti dokázalo použít toto sklíčko u cenově velmi podobných hodinek. Konstrukční zpracování ani ochrana displeje tak zcela nekoresponduje s cenou, resp. s nasazením Wear OS a výkonného procesoru, na který se podíváme v další kapitole.

Líbilo se nám pěkný OLED displej

mírně vystouplá luneta

Nelíbilo se nám obrazovku nechrání safírové sklo

Systém a výkon: Snapdragon W5 + Gen1 v hlavní roli

Jednou z velkých předností těchto hodinek je nepochybně moderní 4nm procesor Snapdragon W5 + Gen1, který nabízí vysoký výkon a víceméně i záruku toho, že bude schopný spolehlivě rozběhnout budoucí verze Wear OS. Společnost mu dělá 2GB RAM a 32GB úložiště, do něhož si lze uložit například hudbu a podcasty v rámci aplikace Spotify. K dispozici je rovněž eSIM, u níž však v současnosti nebude možné (alespoň u českých operátorů) využít propojení tel. čísla mezi telefonem a hodinkami (tedy používání stejného tel. čísla na obou produktech).

Po stránce svižnosti má nový čipset výkonu více než dostatek a pár zaškobrtnutí, se kterými jsem se během používání setkal, tak přisuzuji ne zcela ideální optimalizaci systému. Výrobce nicméně technologickým redaktorům otevřeně sdělil, že se na hodinkách mohou v rámci testování vyskytnout menší chybky a zážitek ladí k dokonalosti. Zákazníci se tak snad již setkají s kompletně odladěnými hodinkami.

Výhodou Wear OS je pak pochopitelně široká nabídka aplikací, ale třeba i možnost bezkontaktního placení. V tomto ohledu mají Xiaomi Watch 2 Pro zase velkou výhodu oproti dříve zmiňované konkurenci ze stáje Huawei.

Líbilo se nám výkonný hardware

velké úložiště

dospělý systém s možností doinstalování aplikací

Výdrž a nabíjení: dva dny s přehledem?

Xiaomi Watch 2 Pro jsou osazeny 495mAh baterií, která by měla zprostředkovat až 65 hodin používání. V praxi jsem se dostal zhruba na 2 dny používání na jedno plné nabití s tím, že mi chodily různé notifikace a využíval jsem i sportovního a zdravotního monitoringu. Always-On byl však vypnutý.

Nabíjení pak probíhá skrze magnetickou kolébku, avšak zdá se, že pouze skrze ni. S bezdrátovými nabíjecími podložkami si totiž hodinky bohužel nerozuměly.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

Nelíbilo se nám bez podpory nabíjení skrze podložky Qi

Sportovní a zdravotní funkce: změří okysličení krve i tělesné složení

Zajímavostí Xiaomi Watch 2 Pro je schopnost změřit tělesné složení stejně jako konkurence od Samsungu. Samotné měření trvá zhruba půl minuty, během níž je nutné mít přiložený prostředníček a prsteníček na dvojici tlačítek po stranách korunky. Musím říct, že se mi několikrát opakovaně stalo, že se měření po naběhnutí zhruba 20 % automaticky vypnulo a popravdě nevím proč. Po úspěšném naměření však uvidíte složení těla, a to tuky, vodu, proteiny a dokonce i sůl. Opět musím zmínit, že software potřebuje odladit, neboť naměřené výsledky v době testování spatříte pouze v hodinkách, nikoliv v aplikace Mi Fitness. Dále je k dispozici monitoring okysličení krve, sledování menstruačního cyklu pro ženy, ale také monitoring kvality spánku, dokonce i teploměr zápěstí, viz přiložené screenshoty.

Uživatelé mají k dispozici také zhruba 150 různých sportovních režimů, ačkoliv je nutné podotknout, že většina z nich je založená na obecném měření spálených kalorií. Naměřené hodnoty jsou pak relativně skromné svým rozsahem a také prezentace hodnot by mohla působit lépe. Xiaomi zkrátka ještě potřebuje vypilovat svou aplikaci, aby působila intuitivněji a hlavně hodnotněji. Z jejího používání mám totiž stále pocit, že jsem uživatelem velmi levných hodinek za 2 až 3 tisíce korun.

Během monitoringu kruhového tréninku, chůze i běhu jsem si pak všiml, že hodinky oproti Apple Watch Ultra 2 i Huawei Watch GT 4 měří zhruba poloviční množství spálených kalorií. Během velmi intenzivního tréninku TRX, kdy běžně s Apple Watch a hodinkami Huawei naměřím hodnoty okolo 600 kalorií, naměřily Xiaomi Watch „jen“ 227 kalorií. Xiaomi tak zřejmě používá dost odlišné propočty, než je tomu u konkurence (podle mého názoru zkrátka pouze počítá kalorie na základě uběhnutého času bez ohledu na srdeční tep apod.).

S rukou na kočárku hodinky neumí detekovat ušlou vzdálenost

Velkou dávku kritiky musím bohužel směřovat i na schopnost hodinek rozpoznat chůzi s kočárkem. Jakmile vedete rukou, na které máte nasazené Watch 2 Pro, kočárek, hodinky přestanou počítat ušlé kroky i vzdálenost. Vzhledem k integraci GPS sledující pásma L1 i L5 (jež jinak funguje vcelku přesně), nechápu, jak je možné, že se hodinky navzdory datům z GPS o tom, že se pohybuji, domnívají, že jsem se nepohnul z místa. Problém s počítáním kroků při vedení kočárku měly i předešlé hodinky Xiaomi, proto mě udivuje, že na tom výrobce u svých nejnovějších hodinek (a prvních hodinek s Wear OS) nezapracoval. Aktivním rodičům, kteří hodlají monitorovat vycházky s kočárkem, tak tyto hodinky rozhodně doporučit nemohu.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

monitoring tělesného složení

Nelíbilo se nám hodinky neumí monitorovat vzdálenost, jakmile vedete kočárek

prezentace naměřených údajů by mohla být lepší

naměřené údaje zřejmě neodpovídají realitě

Zhodnocení

Xiaomi Watch 2 Pro zůstávají navzdory integraci Wear OS tak trochu zaseknuté v čase a bohužel opakují i některé chyby předchůdců. Přidáme-li k tomu relativně nevýrazný design (minimálně v testovaném černém provedení), absenci zvýšené odolnosti IP68 či safírového skla, o jasný tip ke koupi se rozhodně nejedná. Podpora LTE, stejně jako moderní 4nm procesor, lze považovat za velkou přednost, Xiaomi má však stále ještě co vylepšovat, aby dohnalo jihokorejskou konkurenci, a to nejen po hardwarové, ale i softwarové stránce.

Konkurence

V recenzi vícekrát zmiňované Huawei Watch GT 4 lákají na nápaditější design a odolnost IP68 (ačkoliv jim rovněž schází safírové sklo), na druhou stranu nenabídnou výhody Wear OS ani LTE. To mohou někomu vynahradit výrazně delší výdrží i lépe zpracovanou aplikací a lepšími přehledy naměřených dat.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT 4 46 mm Konstrukce 46 × 46 × 10,9 mm , 48 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 524 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Samsung Galaxy Watch6 nabídnou rovněž Wear OS s velmi povedenou nadstavbou One UI, mnohem přehlednější a lépe zpracovanou aplikaci s přehledy dat a také odolnost dle IP68 i odolnější sklo. Designově jsou rovněž zajímavější a neschází jim ani monitoring EKG.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch6 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 42,8 × 9 mm , 33,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 425 mAh , nabíjení: bezdrátové

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz